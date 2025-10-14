Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A csendőrség hallgatókat toboroz

2025. október 14., kedd, Közélet

A Kovászna Megyei Dózsa György Csendőr-felügyelőség toborzási kampányt hirdetett azoknak a fiataloknak, akik csendőri pályát szeretnének választani.

  • Fotó: Kovászna Megyei Dózsa György Csendőr-felügyelőség
    Fotó: Kovászna Megyei Dózsa György Csendőr-felügyelőség

A drăgășani-i Grigore Alexan­dru Ghica és a fălticeni-i Petru Rareș Csendőr Altisztképző Iskolában egyaránt 350–350 helyet hirdettek, ezekből 3–3 helyet roma nemzetiségűeknek, illetve 3–3 helyet más nemzeti kisebbséghez tartozó jelentkezők számára. A jelentkezés kizárólag a Belügyminisztériumi Szolgáltatási Portálon (HUB) keresztül lehetséges a hub.mai.gov.ro címen október 17-ig. A jelentkezési iratcsomót ugyanezen a felületen kell feltölteni november 3-ig. Az első lépés felhasználói fiók létrehozása a portálon, amelyet a rendszer utasításai alapján kell érvényesíteni. A rendszer által generált regisztrációs szám a teljes felvételi eljárás során a pályázó egyedi azonosítójának számít. A felvételi eljárás szakaszai: a teljes dosszié feltöltése november 3-ig, pszichológiai vizsgálat a portálon közlendő ütemezés szerint, fizikai teljesítményértékelés (sportpróba) november 7–12. között, írásbeli vizsga november 15-én, orvosi vizsgálat: november 24. – december 19. között. A felvételi eredményét december 24-ig közzéteszik. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-14 08:00 Cikk megjelenítése: 226 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 961
szavazógép
2025-10-14: Közélet - :

Randalírozás, gyilkossági kísérlet Gelencén

Szándékos emberölési kísérlet, rablás, fenyegetés, személyi szabadság korlátozása, magánlaksértés, valamint közrend­zavarás gyanújával vettek őrizetbe, majd helyeztek előzetes letartóztatásba két gelencei férfit szombaton a hatóságok. A 22 éves, valamint 33 éves férfiak ittasan és vélhetően valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt randalíroztak a községben, míg végül a hatóságoknak sikerült őrizetbe venni őket.
2025-10-14: Közélet - Bodor János:

Kórustalálkozóval avatták a pákéi kultúrotthont

Szombaton ünnepélyes keretek között átadták a felújított pákéi kultúrotthont, amely nemcsak korszerűbb, hanem energiahatékonyabb is lett az európai uniós támogatással megvalósult beruházásnak köszönhetően.
rel="noreferrer"