A csendőrség hallgatókat toboroz

A drăgășani-i Grigore Alexan­dru Ghica és a fălticeni-i Petru Rareș Csendőr Altisztképző Iskolában egyaránt 350–350 helyet hirdettek, ezekből 3–3 helyet roma nemzetiségűeknek, illetve 3–3 helyet más nemzeti kisebbséghez tartozó jelentkezők számára. A jelentkezés kizárólag a Belügyminisztériumi Szolgáltatási Portálon (HUB) keresztül lehetséges a hub.mai.gov.ro címen október 17-ig. A jelentkezési iratcsomót ugyanezen a felületen kell feltölteni november 3-ig. Az első lépés felhasználói fiók létrehozása a portálon, amelyet a rendszer utasításai alapján kell érvényesíteni. A rendszer által generált regisztrációs szám a teljes felvételi eljárás során a pályázó egyedi azonosítójának számít. A felvételi eljárás szakaszai: a teljes dosszié feltöltése november 3-ig, pszichológiai vizsgálat a portálon közlendő ütemezés szerint, fizikai teljesítményértékelés (sportpróba) november 7–12. között, írásbeli vizsga november 15-én, orvosi vizsgálat: november 24. – december 19. között. A felvételi eredményét december 24-ig közzéteszik. (sz.)