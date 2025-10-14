Kórustalálkozóval avatták a pákéi kultúrotthont

Szombaton ünnepélyes keretek között átadták a felújított pákéi kultúrotthont, amely nemcsak korszerűbb, hanem energiahatékonyabb is lett az európai uniós támogatással megvalósult beruházásnak köszönhetően.

Az eseményt kórustalálkozóval tették emlékezetessé, amelyen fellépett a házigazda pákéi Református Dalkör Szántó István vezényletével, a dálnoki Harmónia női kórus Gligor Zoltán vezetésével, a Székelytamásfalvi Férfikórus ifj. Tusa János vezényletével, a kovásznai Református Dalárda Antal Ernő irányításával, valamint a kovásznai Pastorala kórus Szántó Kinga vezényletével. A műsorban egyaránt helyet kaptak egyházi énekek, klasszikus feldolgozások és népdalfeldolgozások.

A jelenlevőket Szántó István, a pákéi dalkör vezetője köszöntötte, aki hangsúlyozta: „Azt kívánom, hogy ebben a felújított kultúrotthonban a fő cél és feladat továbbra is a kultúra szolgálata legyen. Páké mindig is jó példát mutatott erre, és remélem, ezután is így lesz. Van még egy kívánságom: amikor családi rendezvények lesznek – hiszen a kultúrotthonokat ma már ezekre is használjuk –, legyen minél több keresztelő. Most is majdnem telt ház van, és ilyenkor még a falak is másképp »visszhangzanak«. Szépen kimeszeltük a házat, de az igazi dísze az, ha élettel telik meg.”

Ezt követően Tánczos Szabolcs, Barátos község polgármester szólt a jelenlévőkhöz, aki a Nemzeti Művelődési Intézet mottóját idézve emlékeztetett: „Minden közösségnek legyen értéke, és minden értéknek legyen közössége.” Mint mondta, az európai uniós támogatásból megvalósult korszerűsítéssel a kultúrotthon épülete új tetőt, hőszigetelést, napelemeket, megújult villanyhálózatot, központi fűtést és nyílászárókat kapott, így nemcsak szebb és kényelmesebb, hanem energiahatékonyabb is. Hozzátette: a kultúrotthon nem csupán téglákból és falakból áll, hanem a közösség szívéből, emlékeiből és élményeiből. „Ez a ház most már hosszú távon fenntartható, ami a jövő generációinak is nagy előny” – hangsúlyozta.

A polgármester szerint a kultúrotthon ismét találkozóhelye lehet nemzedékeknek. Utalt arra is, hogy az iskolaépület kiürülése próbára teszi a falu közösségi életét, ezért különösen fontos, hogy a ház megteljen gyerekekkel és fiatalokkal, programokkal, kacagással.

Tánczos Szabolcs köszönetet mondott a tervezőknek, kivitelezőknek, a polgármesteri hivatal munkatársainak és mindazoknak, akik kétkezi munkájukkal járultak hozzá a megújuláshoz, és arra biztatta a falubelieket, hogy töltsék meg a házat élettel, nevetéssel, gyerekzsivajjal, közösségi eseményekkel. Név szerint méltatta Szántó Istvánt a rendezvény kezdeményezéséért és szervezéséért, valamint az önkormányzati képviselők és a helyi énekkar közreműködését, akik ünnephez méltó keretet adtak az átadáshoz.

Az ünnepi köszöntők sorát Izsán Antal, a pákéi református gyülekezet lelkipásztora zárta, aki Isten áldását kérte az új épületre és a közösségre. „Ne üres templomban prédikáljunk, ne üres kultúrházban legyenek az előadások, hanem legyen hallgatóság; legyen, aki meghallja Isten igéjét, és legyen, aki szívébe zárja a dalt” – fogalmazott.

A kórusok seregszemléje után a rendezvény közös ebéddel, majd kötetlen beszélgetéssel folyta­tódott.