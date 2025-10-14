Hozzávalók: 2 doboz (1 doboz = 24 dkg) vesebabkonzerv (cannelli­ni), 1 fehér hagyma, 2–3 cikk fokhagyma, 2 nagy murok, 2–3 evőkanál olívaolaj, 2 evőkanál paradicsompaszta, 2 szál szárzeller, 10 dkg bébispenót, 1 csokor petrezselyemzöld, ízlés szerint szárított vagy zöld bazsalikom, só, 1 kiskanál pirospaprika, ½ kiskanál bors, ½ kiskanál füstölt paprika, 1 kiskanál kurkuma, ízlés szerint balzsamecet (opcionális), 1,5 liter zöldség­alaplé.

Elkészítése. Az olajon megdinszteljük a finomra aprított hagymát és fokhagymát, hozzáadjuk a feldarabolt szárzellert és a kockára vágott murkot, majd fűszerezzük sóval, borssal, pirospaprikával és füstölt paprikával, valamint kurkumával, kevés vizet öntünk alája, és 5–10 percet pároljuk. Ezután beletesszük a paradicsompasztát, összekeverjük, felöntjük annyi vízzel, amennyi épp ellepi, és addig főzzük, amíg a murok megpuhul.

Ezalatt a vesebabkonzervet leszűrjük, a babszemeket szűrőben átmossuk, majd a megfőtt zöldségekhez adjuk, felöntjük a zöldségalaplével és felforraljuk. Ha már fő az étel, beletépkedjük a bébispenótot, ízesítjük balzsamecettel és megszórjuk finomra vágott petrezselyemzölddel. Forrón, friss kenyérrel tálaljuk. Tetszés szerint lehet gazdagítani csirkehússal, csicseriborsóval, gombával vagy krumplival.

Elkészítési idő: 40 perc

Mennyiség: 4 személy

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.