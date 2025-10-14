Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2025. október 14., kedd, Szabadidő
  • Ünneplő vargyasiak a hétvégi Bardócszék népviseletben találkozón. Fotó: Böjte Ferenc
    Ünneplő vargyasiak a hétvégi Bardócszék népviseletben találkozón. Fotó: Böjte Ferenc
Mit főzzünk ma? (Toszkán bableves)

Hozzávalók: 2 doboz (1 doboz = 24 dkg) vesebabkonzerv (cannelli­ni), 1 fehér hagyma, 2–3 cikk fokhagyma, 2 nagy murok, 2–3 evőkanál olívaolaj, 2 evőkanál paradicsompaszta, 2 szál szárzeller, 10 dkg bébispenót, 1 csokor petrezselyemzöld, ízlés szerint szárított vagy zöld bazsalikom, só, 1 kiskanál pirospaprika, ½ kiskanál bors, ½ kiskanál füstölt paprika, 1 kiskanál kurkuma, ízlés szerint balzsamecet (opcionális), 1,5 liter zöldség­alaplé.
2025-10-14: Belföld - :

A nyugdíjrendszer reformja még hátravan

Súlyosnak és hamisnak nevezte tegnap Dragoş Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) képviselőinek kijelentését, amely szerint a helyreállítási terv különnyugdíjakkal kapcsolatos mérföldkövét valójában már 2023-ban teljesítette Románia.
