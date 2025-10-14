A nyugdíjrendszer reformja még hátravan

A tárcavezető ezzel a CSM pénteki közleményére reagált, amelyben a testület azt állította, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit szabályozó, nemrég elfogadott törvénynek „nincs semmi köze” az Európai Bizottság által megfogalmazott követelményekhez. A CSM azzal érvelt, hogy a 2023-ban elfogadott és jelenleg érvényben levő 282-es törvény jelentős változásokat vezetett be a bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételei és a nyugdíjuk kiszámítása terén, az EB pedig e törvény alapján úgy értékelte a 2024. október 15-i előzetes jelentésében, hogy Románia teljesítette a helyreállítási terv 215-ös célkitűzését. A CSM szerint az EB azt is tudomásul vette, hogy a 282-es törvénynek a különnyugdíjak megadóztatásával kapcsolatos előírását nem ültetheti gyakorlatba a kormány, mert az alkotmánybíróság alaptörvénybe ütközőnek ítélte azt

.Mindezekre Dragoş Pîslaru egy hétfői Facebook-bejegyzésben válaszolva leszögezte: elfogadhatatlannak tartja, hogy egy állami intézmény félrevezesse a közvéleményt és ellentmondjon egy olyan ténynek, amelyet az EB több ízben is megerősített. „Az Európai Bizottság álláspontja szerint a nyugdíjrendszer reformjával kapcsolatos mérföldkő nem teljesült, ezért a kapcsolódó helyreállítási források – 231 millió euró – kifizetését felfüggesztették a helyzet tisztázásáig” – nyomatékosította. Azt is közölte, hogy személyesen egyeztetett a témában az EU helyreállítási alapjáért felelős brüsszeli munkacsoport vezetőjével, Ce­line Gauerrel, aki arról biztosította, hogy amint a román kormány végrehajtja a felvállalt módosításokat, a mérföldkövet teljesítettnek fogják tekinteni. „A CSM kijelentései nemcsak alaptalanok, hanem veszélyesek is – rontják Románia hitelességét (...), és azt a téves benyomást keltik, hogy a román állam nem tartja be a vállalásait” – jegyezte meg Pîslaru. Az USR-s miniszter rámutatott arra is, hogy az Ilie Bolojan vezette kormány az államhatalmi ágak elvének tiszteletben tartásával tovább dolgozik azon, hogy Románia a november 28-i határidőig maradéktalanul teljesítse a követelményeket, és kapja meg a visszatartott 231 millió eurót. „A reform nem egy szakmai csoport elleni támadást jelent, hanem igazságosságot, méltányosságot és fenntarthatóságot – olyan értékeket, amelyeket minden modern európai államnak védenie kell” – tette hozzá Pîslaru.

A bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeinek módosítására vonatkozó törvényt nemrég fogadta el a második Bolojan-csomag részeként, a kormány felelősségvállalásával a parlament, ám a 48 évről 65 évre emelt nyugdíjkorhatárt és a munkabérek legtöbb 70 százalékára csökkentett nyugdíjat az érintettek sérelmesnek érzik, a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék pedig megtámadta a jogszabályt az alkotmánybíróságon, amely már kétszer elnapolta a döntést, legutóbb október 20-ra.