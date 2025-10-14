Hogy néha a gyávaság ártott nekünk. Néha a rossz döntések ártanak nekünk. A lopás árt nekünk. Ezek a mi ellenségeink, nem mások” – jelentette ki vasárnap Nagyváradon. A kormányfő szerint a vezető beosztásban levőknek kötelességük teljesíteni a feladatukat az általuk képviselt emberek iránt. „Nem aggódom azok miatt a dolgok miatt, amelyekre nincs befolyásunk. Azok a dolgok aggasztanak, amelyekre van befolyásunk, és amelyeket néha elmulasztunk megtenni. Aggaszt a felelősség hiánya, aggaszt az inkompetencia tolerálása és néha a románok iránti tisztelet hiánya. És amikor megértjük, hogy ma már nem kell olyan döntéseket hoznunk, amelyek veszélybe sodorják az életünket, csak azt kell megkövetelni tőlünk, hogy tiszteljük egymást, és bárhol is legyünk, tegyük a kötelességünket a közösségeink és az országunk iránt” – tette hozzá. Bolojan közölte, hogy hivatalában töltött ideje alatt mindent meg fog tenni, amit Románia érdekében szükségesnek tart, függetlenül attól, hogy ez az időszak hosszú vagy rövid lesz-e, hivatali idejének végén pedig azt szeretné, ha az emberek szemébe nézve azt mondhatná: „tudom, hogy azt tettem, ami helyes volt, és nem azt, ami jól nézett ki”. (Krónika)

NEM NAGYON BÍZNAK A HADSEREGBEN. A románok 49 százaléka szerint támadás esetén a román hadsereg nem tudna kitartani 48 órát, ahogy ezt a NATO szabályzata is megköveteli, 58 százalékuk szerint a kormány rosszul kezeli a nemzetvédelem ügyét, ugyanennyien nem tartják valószínűnek, hogy Oroszország megtámadja Romániát, és szintén 58 százalék ért egyet a katonai kiadások növelésével – derül ki az Avangarde friss közvélemény-kutatásából. A válaszolók 48 százaléka ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, 43 százalékuk viszont egyetértene ezzel. A megkérdezettek 75 százaléka szerint a jelenlegi geostratégiai helyzetben „elismert szakmai kvalitásokkal” rendelkező nyugalmazott tisztnek kellene vezetnie a védelmi minisztériumot, 11 százalék szerint civilnek kell betöltenie ezt a tisztséget, 14 százalék nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre. A telefonos közvélemény-kutatás október 6. és 10. között készült 920 fős mintán, a hibahatár +/- 3,4 százalék. (Transtelex)

NÁLUNK A LEGDRÁGÁBB AZ ÁRAM. Bogdan Ivan energiaügyi miniszter elismerte, hogy az európai országok közül jelenleg Romániában a legdrágább az elektromos áram. Az elmúlt hónap adatai szerint nálunk átlagosan 154 euróba került egy megawatt áram, miközben Franciaországban ugyanez az összeg mindössze 61 euró volt. A miniszter javaslatot is tett a lakosságnak az áram árának optimalizálására, ez azonban szintén pénzbe fog kerülni, méghozzá nem is kevésbe: Bogdan Ivan okos villanyórák telepítését javasolja, amelyeket jelenleg a román piacon 100 és 200 euró közötti áron lehet beszerezni. Ezeket az okosórákat nem a felhasználónak vagy a szolgáltató megbízottjának kell leolvasniuk, hanem automatikusan, 15 percenként továbbítja a fogyasztási adatokat, napszaktól függően alkalmazhatóak a dinamikus tarifák (akármit is jelentsen ez), és más országokban a számlák értékének 20 százalékos csökkenését eredményezték. A miniszter arról már nem beszélt, hogy ezek az okos eszközök összeegyeztethetők lesznek-e a hazai viszonyokkal, de azt elárulta, hogy ő legutóbb 280 lejt fizetett a villanyszámlára, ami számításai szerint a korábbiakhoz képest 30–35 százalékos emelést jelent. (Főtér)