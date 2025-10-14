Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Magabiztosan vezet az AUR

2025. október 14., kedd, Belföld

Továbbra is magabiztosan tartja vezető helyét a választók politikai preferenciájának rangsorában az AUR, amely az érvényes voksok 40 százalékát szerezné meg, ha most rendeznének parlamenti választásokat – derült ki az Inscop közvélemény-kutató tegnap közzétett friss felméréséből.

  • George Simion a vajdahunyadi kohászok között. Fotó: Facebook / Alianța pentru Unirea Românilor – AUR
Az október 6. és 10. között telefonos módszerrel gyűjtött adatsor szerint az AUR támogatottsága néhány tizeddel marad el a szeptemberben mért 40,8 százaléktól. A George Simion által vezetett ellenzéki párt támogatottsága a májusi elnökválasztás idején lépte át a 40 százalékot, és azóta sem csökkent ez alá. A második helyen a Szociáldemokrata Párt (PSD) szerepel 17,6 százalékkal, a harmadikon a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 14,8 százalékkal. A Mentsétek Meg Romániát Szövetséget (USR) most 11,5 százalékon mérték a szeptemberi 12,8-hoz képest, az RMDSZ támogatottsága pedig 5,2 százalékra emelkedett a szeptemberi 4 százalékról; a négy kormánypárt támogatottsága összesen 5 százalékkal haladja meg az ellenzéki pártokét, ahol 3,3-ról 2,6 százalékra csökkent a 2024 decembere óta parlamenti képviselettel is rendelkező Fiatal Emberek Pártjának (POT) támogatottsága, és folytatódott az SOS Románia térvesztése, amelyre a megkérdezettek 2 százaléka adná voksát a szeptemberi 2,8 százalékhoz képest.

