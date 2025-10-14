Gyorsult az infláció

Szeptemberben az élelmiszerek 7,86 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek 11,09 százalékkal, a szolgáltatások pedig 10,36 százalékkal drágultak. A legnagyobb mértékben az elektromos energia (69,16 százalék), a friss gyümölcs (32,42 százalék), a testápolási szolgáltatások (19,52 százalék), a vasúti személyszállítás (18,59 százalék), a kávé (17,08), a járműjavítás és -karbantartás (15,76 százalék), illetve a ruha- és lábbelijavítás (15,15 százalék) drágult. Leginkább a légi közlekedés (14,91 százalék), a burgonya (10,43 százalék), a cukor (2,44 százalék), a földgáz (2,04 százalék) és a telefon (1,33 százalék) ára csökkent.