Gyorsult az infláció

2025. október 14., kedd, Belföld

Szeptemberben 9,88 százalékra gyorsult az infláció Romániában az augusztusi 9,85 százalékról – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) tegnap.

  • A villanyáram drágult a legnagyobb mértékben. Fotó: Facebook / Distribuție Energie Electrică România
Szeptemberben az élelmiszerek 7,86 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek 11,09 százalékkal, a szolgáltatások pedig 10,36 százalékkal drágultak. A legnagyobb mértékben az elektromos energia (69,16 százalék), a friss gyümölcs (32,42 százalék), a testápolási szolgáltatások (19,52 százalék), a vasúti személyszállítás (18,59 százalék), a kávé (17,08), a járműjavítás és -karbantartás (15,76 százalék), illetve a ruha- és lábbelijavítás (15,15 százalék) drágult. Leginkább a légi közlekedés (14,91 százalék), a burgonya (10,43 százalék), a cukor (2,44 százalék), a földgáz (2,04 százalék) és a telefon (1,33 százalék) ára csökkent.

