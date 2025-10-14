Ellenőrzések a magánkórházaknál

A döntés előzménye, hogy egy 29 éves nő meghalt szerdán a konstancai megyei kórházban, miután korábban egy magán egészségügyi intézményben szült. A szülés után fellépő szövődmények miatt műtéti beavatkozásnak vetették alá a magánkórházban, de állapota nem javult, így átszállították a konstancai megyei kórházba, azonban ott sem tudták megmenteni az életét. A tárcavezető szerint még nem tudni, hogy orvosi műhiba történt-e vagy a protokollok, törvényi előírások megszegése vezetett a fiatal anya halálához.