Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Vidékfejlesztési pályázatokOktóber végéig hosszabbítottak

2025. október 14., kedd, Gazdakör

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) egy hónappal meghosszabította a 2014 és 2022 közötti pályázatok utolsó kifizetési kérelmének a benyújtását.

    Albert Levente felvétele

A 2014–2020-as nemzeti vidékfejlesztési programban és a 2021–2022-es átmeneti időszakban letett nyertes pályázatokra a végső kifizetési részlet igénylésének határideje a pályázó megindokolt kérésére legfeljebb 30 naptári nappal meghosszabbítható. A végső határidő eredetileg 2025. szeptember 30-a volt, de az AFIR úgy döntött, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határidejét általánosan 2025. október 30-ig meghosszabbítja. 

„A végső fizetési részlet határidejének meghosszabbítása és az engedélyezési időszak lerövidítése olyan intézkedések, amelyekkel közvetlenül támogatni szeretnénk a gazdákat és a helyi önkormányzatokat. Elengedhetetlen, hogy felhasználhassuk a vidékfejlesztési programok teljes forrásait, és biztosítsuk, hogy minden finanszírozott projekt sikeresen befejeződjön” – nyilatkozta Adrian-Ionuț Chesnoiu, az AFIR vezérigazgatója. 

Az eljárási folyamat gyorsítása érdekében a kifizetések ellenőrzésének és jóváhagyásának időtartama 90 napról legfeljebb 60 naptári napra csökkent – tudatja az AFIR, emlékeztetve arra, hogy a 2014–2022 közötti időszakra Romániának az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) juttatott forrásokat 2025. december 31-ig lehet lehívni, azt követően a felhasználatlan összeg elvesz. 

