Újabb remek versenyhétvégén vannak túl az MX1-es gép­osztályban érdekelt háromszéki sportolók, mindketten a dobogón fejezték be a román motokrosszbajnokság 8. fordulóját. Tompa Krisztián ezúttal is kiváló versenyzéssel győzött, Ördög Zoltán pedig harmadik lett.

A törölt zernesti futam után az elmúlt hétvégén a Buzău megyei Merei-ben gyűlt össze a romániai motokrosszsport krémje, ahol a hazai bajnokság nyolcadik fordulóját tartották meg. A mezőnyben ezúttal is ott volt a háromszéki Tompa Krisztián (Sugás Motoros Klub) és Ördög Zoltán (Top Cross TCS), akik most is dobogóra állhattak. A sepsiszentgyörgyi Tompa kiváló versenyzéssel megnyerte mindkét futamot, ezáltal 13 ponttal vezeti az MX1-es géposztályt. Az ozsdolai Ördög szintén kitett magáért, két harmadik helyezéssel összesítésben harmadik lett, így ennek az eredménynek is köszönhetően közel van a bajnoki bronzérem megszerzéséhez.

„Szuper hétvégén vagyok túl, egy szuper pályán versenyeztem, és minden jól alakult. A szombati kvalifikáción 2 másodperccel bizonyultam jobbnak legfőbb riválisomnál, akivel vasárnap is nagyot csatáztam. A vasárnapi első futamon Căbăl kapta el jobban a rajtot, öt-hat körön át mentem utána, majd sikerült megelőznöm és nyernem. A második versenyen már rajt-cél győzelmet arattam, és az újabb diadalnak köszönhetően közel kerültem a címvédéshez” – nyilatkozta Tompa Krisztián.

„A múlt heti esős időjárás sokat segített a szervezőknek, akik remekül előkészítették a pályát. Mindkét futamon harmadik lettem, és ebbe még az is belefért, hogy az egyik kanyarban eldőltem. Mivel sok volt az emelkedő ezen a pályán, most kijött a különbség a 450-es és az én motorom között, de így is igyekeztem tartani a lépést az élen haladókkal” – mondta Ördög Zoltán.

A bajnokság utolsó fordulóját október 25–26-án Ciolpani-ban tartják, amely egyben az idei Balkán-bajnokság zárófutama is.

Román motokrosszbajnokság, 8. forduló – Merei/MX1-es géposztály: 1. Tompa Krisztián (Yamaha, Sugás Motoros Klub), 2. George Căbăl (KTM, Zernesti Vectra), 3. Ördög Zoltán (KTM, Top Cross TCS). Az összetett pontverseny állása: 1. Tompa 357 pont, 2. Căbăl 344, 3. Ördög 304. (tibo)