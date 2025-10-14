Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

MotokrosszTompa első, Ördög harmadik Merei-ben

2025. október 14., kedd, Sport

Újabb remek versenyhétvégén vannak túl az MX1-es gép­osztályban érdekelt háromszéki sportolók, mindketten a dobogón fejezték be a román motokrosszbajnokság 8. fordulóját. Tompa Krisztián ezúttal is kiváló versenyzéssel győzött, Ördög Zoltán pedig harmadik lett.

  • Ördög Zoltán. Fotó: Marius Dincă
    Ördög Zoltán. Fotó: Marius Dincă

A törölt zernesti futam után az elmúlt hétvégén a Buzău megyei Merei-ben gyűlt össze a romániai motokrosszsport krémje, ahol a hazai bajnokság nyolcadik fordulóját tartották meg. A mezőnyben ezúttal is ott volt a háromszéki Tompa Krisztián (Sugás Motoros Klub) és Ördög Zoltán (Top Cross TCS), akik most is dobogóra állhattak. A sepsiszentgyörgyi Tompa kiváló versenyzéssel megnyerte mindkét futamot, ezáltal 13 ponttal vezeti az MX1-es géposztályt. Az ozsdolai Ördög szintén kitett magáért, két harmadik helyezéssel összesítésben harmadik lett, így ennek az eredménynek is köszönhetően közel van a bajnoki bronzérem megszerzéséhez.

„Szuper hétvégén vagyok túl, egy szuper pályán versenyeztem, és minden jól alakult. A szombati kvalifikáción 2 másodperccel bizonyultam jobbnak legfőbb riválisomnál, akivel vasárnap is nagyot csatáztam. A vasárnapi első futamon Căbăl kapta el jobban a rajtot, öt-hat körön át mentem utána, majd sikerült megelőznöm és nyernem. A második versenyen már rajt-cél győzelmet arattam, és az újabb diadalnak köszönhetően közel kerültem a címvédéshez” – nyilatkozta Tompa Krisztián.

„A múlt heti esős időjárás sokat segített a szervezőknek, akik remekül előkészítették a pályát. Mindkét futamon harmadik lettem, és ebbe még az is belefért, hogy az egyik kanyarban eldőltem. Mivel sok volt az emelkedő ezen a pályán, most kijött a különbség a 450-es és az én motorom között, de így is igyekeztem tartani a lépést az élen haladókkal” – mondta Ördög Zoltán.

A bajnokság utolsó fordulóját október 25–26-án Ciolpani-ban tartják, amely egyben az idei Balkán-bajnokság zárófutama is.

Román motokrosszbajnokság, 8. forduló – Merei/MX1-es géposztály: 1. Tompa Krisztián (Yamaha, Sugás Motoros Klub), 2. George Căbăl (KTM, Zernesti Vectra), 3. Ördög Zoltán (KTM, Top Cross TCS). Az összetett pontverseny állása: 1. Tompa 357 pont, 2. Căbăl 344, 3. Ördög 304. (tibo)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-14 08:00 Cikk megjelenítése: 113 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 961
szavazógép
2025-10-14: História - Puskás Attila:

A szovjet Gulag krónikása 5. (Egykori olvasmányaim)

Ígéretemhez híven ebben a részben bekapcsolom saját hasonló történetemet is. A beszervezésről van szó. 
2025-10-14: Sport - :

Barót sikerével zárult az erdővidéki rangadó (Labdarúgás, 4. Liga)

Csonka fordulót rendeztek a megyei labdarúgó-bajnokságban. A nyolcadik fordulóban Barót hazai pályán hátrányból fordítva diadalmaskodott Bardoc felett, így már csak két veretlen csapat maradt. Árkos és Perkő vereséget szenvedett, előbbi Maksa, utóbbi az újonc Zágonbárkány vendégeként maradt alul. A mostani idényben Csernáton másodszor győzött, a felső-háromszéki együttes Nagyajta otthonában nyert. A Papolc–Zágon mérkőzést szerdán 16 órától rendezik, a Kovászna–Uzon és a Szentkatolna–Szitabodza találkozót elnapolták.
rel="noreferrer"