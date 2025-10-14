Csonka fordulót rendeztek a megyei labdarúgó-bajnokságban. A nyolcadik fordulóban Barót hazai pályán hátrányból fordítva diadalmaskodott Bardoc felett, így már csak két veretlen csapat maradt. Árkos és Perkő vereséget szenvedett, előbbi Maksa, utóbbi az újonc Zágonbárkány vendégeként maradt alul. A mostani idényben Csernáton másodszor győzött, a felső-háromszéki együttes Nagyajta otthonában nyert. A Papolc–Zágon mérkőzést szerdán 16 órától rendezik, a Kovászna–Uzon és a Szentkatolna–Szitabodza találkozót elnapolták.
Eredmények, 8. forduló: Barót–Bardoc 5–2 (gsz.: Szabó Ádám 63., Bardocz Zsolt 68., 71., Gyerő Andor 86., Gyerő Roland 88., illetve Bedő Csongor 56., Dobai Henrik 77.), Maksa–Árkos 6–2 (gsz.: Király Nándor 25., 28., 90+2., 90+4., Mantó Mihály 45., László Zsolt 86., illetve Brander Norbert 46., Berde Hunor 57.), Zágonbárkány–Perkő 3–0 (gsz.: Sebastian Baciu 45+1., Emilian Gavrilă, 50., Huszár Mihály 60.), Nagyajta–Csernáton 1–4 (gsz.: Zsombori Zsolt 12., illetve Pál Attila 5., 23., 30., Varga Bálint 45.), Bodzaforduló szabadnapos volt.
A táblázat:
1. Kovászna 7 0 0 39–0 21
2. Barót 6 1 0 37–10 19
3. Bardoc 6 0 1 32–7 18
4. Árkos 5 0 3 26–17 15
5. Zágon 4 1 2 23–11 13
6. Maksa 4 0 4 19–29 12
7. Zágonbárkány 3 1 4 22–19 10
8. Szitabodza 3 0 3 19–11 9
9. Perkő 2 2 4 14–18 8
10. Szentkatolna 1 3 2 11–17 6
11. Csernáton 2 0 5 11–21 6
12. Papolc 2 0 4 15–31 6
13. Bodzaforduló 2 0 5 12–30 6
14. Nagyajta 1 1 5 6–29 4
15. Uzon 0 1 6 6–42 1
A kilencedik forduló programja: * október 18., szombat: Maksa–Nagyajta (16 óra), Uzon–Zágonbárkány (11 óra) * október 19., vasárnap: Szitabodza–Papolc (13 óra), Csernáton–Barót (16 óra), Bardoc–Szentkatolna (16 óra), Zágon–Bodzaforduló (16 óra), Perkő–Árkos (16 óra), Kovászna szabadnapos. (miska)