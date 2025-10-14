Két gyors szentgyörgyi ziccerrel indult a találkozó, majd az 5. percben egy vásárhelyi pontrúgás akadt el Korodiban. A folytatásban nagyon felgyorsult a mérkőzés, mindkét oldalon akadtak helyzetek, a 11. percben pedig egy kimaradt zöld-fehér ziccerből indítottak ellentámadást a vásárhelyiek, és Butiurcă kilőtte a jobb alsó sarkot (0–1). A továbbiakban még tempósabbá és férfiasabbá vált a küzdelem; tőlünk Vajna, Máthis, Mánya és Szabó előtt adódtak gólszerzési lehetőségek, azonban Tătar bravúrt bravúrra halmozott. A túloldalon Korodinak is akadt védenivalója, ezáltal minimális vendégelőnynél fejeződött be az első félidő.

A második játékrész elején Mánya hamar egyenlített (1–1), a folytatásban pedig őrült ritmust diktáltak az együttesek. Kanyó öt perc alatt két sárgát is begyűjtött, így a Sepsi-SIC csapatkapitánya számára idő előtt véget ért az összecsapás. A kétperces emberhátrányt hősiesen kivédekeztük, majd Todea kapufája után Mánya remek passzát Gáll váltotta gólra (2–1). A 35. perctől vészkapussal rohamozott a VSK, és nem sokkal később Gavrilă egyenlített (2–2). A véghajrában mindkét alakulat próbálkozott a győzelem megszerzésével, viszont újabb találat nem született, így pontosztozással zárult a mérkőzés. Ezzel a döntetlennel a háromszéki gárda a bajnoki tabella élére állt.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 5. forduló: Sepsi-SIC–Marosvásárhelyi VSK 2–2 (0–1).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 400 néző. Vezette: Florin Aurelian Macovei, Romeo Preda. Sepsi-SIC: Korodi–Kanyó, Veress, Szabó, Fábián (cserék: Ráduly, Makó, Ilyés, Gáll, Máthis, Vajna, Mánya, Csősz, Rendi). Edző: Mánya Szabolcs. Marosvásárhely: Tătar–Gavrilă, Todea, Cherteș, Bogăcean (cserék: Sabaduș, Todoran, Curticăpean, Barbocz, Butiurcă, Nicola, Bata). Edző: Kacsó Endre. Sárga lap: Kanyó (22., 27.), illetve Todea (6.), Gavrilă (20.), Cherteș (39.). Kiállítva: Kanyó (27.). Gólszerzők: Mánya (21.), Gáll (31.), illetve Butiurcă (11.), Gavrilă (36.). (tibodi)