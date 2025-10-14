Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

AtlétikaÚjra Marosvásárhelyen ­ álltak rajthoz

2025. október 14., kedd, Sport

Szeptember vége után ismét Marosvásárhelyen versenyeztek a sepsiszentgyörgyi sportolók, ezúttal a 9 év alattiak és a 9–12 év közöttiek számára kiírt Kis Atléta Kupa nevű viadalon álltak rajthoz. Háromszéket két klub színeiben hét atlétapalánta képviselte, mérlegük pedig tíz – négy első, öt második és egy harmadik – dobogós helyezés.

  • A Sepsi ISK csapata. Fotó: Horovitz Hanna
    A Sepsi ISK csapata. Fotó: Horovitz Hanna

Horovitz Hanna edző irányításával a Sepsi ISK négy atlétával vett részt a marosvásárhelyi erőpróbán, amit három aranyéremmel tettek emlékezetessé. A megyeszékhelyi sportiskola legjobb eredménye Luka Petra (U10) nevéhez fűződik, aki első lett 50 méteren és távolugrásban, emellett a korosztálya legjobb versenyzőjének járó díjat is elnyerte. Csapattársai közül Dániel Nóra Kata 400 méteren nem talált legyőzőre, 50 méteren és távolugrásban pedig második lett. Az U12-es korcsoportban versenyző Boldizsár Boglárka szintén második helyen végzett 50 méteren és távolugrásban, míg az egy számban induló Zsigmond Lili (U12) a 400 méteres távon lett ezüstérmes.

A Sepsiszentgyörgyi MSK – edző: Ioana Laura Pirusca – három kis atlétát nevezett a hagyományos vásárhelyi viadalra. Az U12-es kategóriában induló Raluca Baris távolugrásban a legjobbnak bizonyult, 400 méteren pedig harmadik lett. A kupán rajthoz állt még Alesia Olteanu, Todor Anna és Joó Hanna Ingrid is, akik számára elsősorban a tapasztalatszerzés volt a cél. (tibodi)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-14 08:00 Cikk megjelenítése: 108 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 961
szavazógép
2025-10-14: Sport - Miska Brigitta:

Hatodik helyen zárta a világkupa-sorozatot (Hegyi-kerékpározás)

Október 11-én Barcelonában zárult az idei Cross Country Eliminator (XCE) világkupa-sorozat. A hatodik, utolsó szakaszon a sepsiszentgyörgyi Molnár Ede a negyeddöntőben búcsúzva a kilencedik helyen fejezte be a viadalt, így összetettben a hatodik lett. A 2023-ban Európa-bajnok versenyző a Short Track futamon rendkívül szoros befutót követően a negyedikként végzett.
2025-10-14: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Színház
UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma 10 és 12, valamint október 15-én 10 és 18 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című regénye nyomán készült előadását játssza Nagy Norbert rendezésében.
rel="noreferrer"