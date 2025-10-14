Szeptember vége után ismét Marosvásárhelyen versenyeztek a sepsiszentgyörgyi sportolók, ezúttal a 9 év alattiak és a 9–12 év közöttiek számára kiírt Kis Atléta Kupa nevű viadalon álltak rajthoz. Háromszéket két klub színeiben hét atlétapalánta képviselte, mérlegük pedig tíz – négy első, öt második és egy harmadik – dobogós helyezés.

Horovitz Hanna edző irányításával a Sepsi ISK négy atlétával vett részt a marosvásárhelyi erőpróbán, amit három aranyéremmel tettek emlékezetessé. A megyeszékhelyi sportiskola legjobb eredménye Luka Petra (U10) nevéhez fűződik, aki első lett 50 méteren és távolugrásban, emellett a korosztálya legjobb versenyzőjének járó díjat is elnyerte. Csapattársai közül Dániel Nóra Kata 400 méteren nem talált legyőzőre, 50 méteren és távolugrásban pedig második lett. Az U12-es korcsoportban versenyző Boldizsár Boglárka szintén második helyen végzett 50 méteren és távolugrásban, míg az egy számban induló Zsigmond Lili (U12) a 400 méteres távon lett ezüstérmes.

A Sepsiszentgyörgyi MSK – edző: Ioana Laura Pirusca – három kis atlétát nevezett a hagyományos vásárhelyi viadalra. Az U12-es kategóriában induló Raluca Baris távolugrásban a legjobbnak bizonyult, 400 méteren pedig harmadik lett. A kupán rajthoz állt még Alesia Olteanu, Todor Anna és Joó Hanna Ingrid is, akik számára elsősorban a tapasztalatszerzés volt a cél. (tibodi)