Kiállítás KÖZÖS TÁRLAT KOVÁSZNÁN. A Székelyföld Napok rendezvénysorozat keretében ma 17 órakor Kovásznán a Kádár László Képtárban megnyitják a barcasági magyar képzőművészek közös tárlatát. Megnyitóbeszédet mond Vetró B. S. András képzőművész, tanár (Brassó), fellép a Neogitár-Alfa együttes (felkészítő: Kurta Béla ny. zenetanár).

Kiállító művészek: Ábrahám Imola, Ábrahám Jakab, Albert Sándor, Albert Zoltán, Bar­tha Árpád, Bartha Bíborka, Csutak Levente, Damó István, Dimény András, Ferencz Ágnes, Fiscăleanu Jolán, Gyulai-Nagy Margit, Henning Lajos, Jakabos-Olsefszky Imola, Magdó István, Mattis-Teutsch Waldemár, Miklóssy Mária, Schmidts Réka, Simó Enikő, Tomos Tünde, Vetró B. Sebestyén András. A kiállítás november 14-ig látogatható.

A DESIGN WEEK-KIÁLLÍTÁS október 19-éig, vasárnapig naponta 11 és 18 óra között látogatható Sepsiszentgyörgyön a dohánygyár épületében.

Színház

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma 10 és 18 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című regénye nyomán készült előadását játssza Nagy Norbert rendezésében.

VENDÉGJÁTÉK. Október 16-án, csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban Maciej Kuźmiński: A négy évszak című produkcióját játssza Magyarország egyik legrégebbi táncszínháza, a Közép-Európa Táncszínház hét táncosból álló társulata. A vendégjáték a Beyond Front@: Bridging Periphery Creative Europe 2023–2026 projekt keretében látható.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház kamarateremében 17-én, pénteken 19 órától koncert­előadás Cseh Tamás dalai­ból: Valóság nagybátyám, előadó: Gajzágó Zsuzsa, közreműködik Pál-Ferenczi Gyöngyi és Nemes Levente.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színházban 17-én, pénteken és 18-án, szombaton 19 órától bemutató: Unchiul Vania (Ványa bácsi), szerző és rendező: Radu Afrim.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Tánc

KOVÁSZNA. Ifjúsági vándortáncház lesz a Városi Művelődési Házban 16-án, csütörtökön 17 órától Iffiu Szabolccsal és barátaival. Házigazdák: Stefán Bence és Karácsony-Tóth Tünde.

SEPSISZENTGYÖRGY. Új helyszínen, az Óriáspince rendezvényteremben (Csíki utca 62. szám) tartja évadnyitó táncházát 17-én, pénteken 20 órától a Háromszék Táncszínház. Házigazdák: Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bence, akik gyimesi táncokat tanítanak kezdő szinten. Énektanítással közreműködik Deák Anett. A muzsikát a Heveder Banda és a Folker együttes szolgáltatja, különleges meghívott: André Csaba. A belépés ingyenes. Társszervezők: Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, Lajtha László Alapítvány.

Jelképek a Székelyföldön

Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók-termében 16-án, csütörtökön 18 órakor bemutatják az Örök és változó jelképek a Székelyföldön című tanulmánykötetet, melynek szerzői Bicsok Zoltán csíkszeredai levéltáros, Mihály János lövétei történész, Pál-Antal Sándor marosvásárhelyi ny. levéltáros, akadémikus és a sepsiszentgyörgyi Szekeres Attila István nemzetközi címerakadémikus, aki az est házigazdája is. A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont által kiadott kötet székelyföldi címerekről, zászlókról és pecsétekről szóló tanulmányokat tartalmaz, a jelen lévő szerzők mellett bemutatja P. Buzogány Árpád szerkesztő.

Aktív Székelyföld

A 2. Aktív Székelyföld Konferencia életkortól függetlenül ismét mindenkinek szól október 18-án, szombaton 9 órától Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Arénában: sportkedvelőknek, lelkes kezdőknek, családosoknak, pedagógusoknak, szakembereknek, önkormányzatoknak, mindenkinek, aki szeretne egészségesebben, tudatosabban élni. Helyi és nemzetközi előadók osztják meg tudásukat és tapasztalataikat. Ösztönző előadásaik, panelbeszélgetéseik, műhelymunkáik fókuszában a következő témák állnak: Aktív turizmus a Kárpát-medencében – mozgás, felfedezés és helyi értékek kéz a kézben; Egészség-ügyeink: a mozgás gyógyszer – amikor a sport már nem csupán ajánlás, hanem orvosi javallat; Jól élni jó!: mozgás, prevenció, hosszú élet – egészségtudatosság a mindennapokban; Aktív életre nevelés – hogyan adjuk át a mozgás örömét gyermekeinknek, diákjainknak?; Mit együnk, hogy jól legyünk? – táplálkozási iránytű a hétköznapokhoz; Követni érdemes! – aktív influenszerek, hiteles szereplők és közösségek az online világban; Főzőlabor – főzés, kóstolás, ötletek az egészséges konyhához; BIA-mérések – testösszetétel-vizsgálat a tudatosabb életért. Egy nap, amely mindannyiunkat felfrissít: új szemlélet, gyakorlatias tudás, lendületes hangulat, közösségi élmények és olyan népszerű témák, amelyek segítenek elindulni egy aktívabb, tudatosabb élet felé. Jegyek az aszk.ro oldalon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Tron: Ares (magyarul beszélő), 16.30-tól Lili és a kenguru (románul beszélő), 18.15-től Roofman – A besurranó (román feliratos), 18.30-től Több­esélyes szerelem (magyarul beszélő), 20.30-tól Démonok között: Utolsó rítusok (magyarul beszélő), 20.45-től A jogi egyetemi banda (román filmdráma).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval, 7.05-től ima a hivatásokért, 7.30-tól imalánc a békéért, 8 órától szentmise Kisdengelegről, 8.50-től A hét plénániája, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra. Honlap: mariaradio.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena gyógyszertár (0367 804 709) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár tart nyitva.

Röviden

DÉNES ISTVÁN EMLÉKTÚRA. A szállítás megszervezése érdekében kérik az érdekelteket, hogy részvételi szándékukat jelezzék legkésőbb ma estig Demeter Zoltánnál (0746 089 140) vagy Dimén Leventénél (0743 077 473). A helyek száma korlátozott. Az autóbusz költsége: 40 lej/fő (fél út esetén 25 lej). * Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztálya 18-án, szombaton tartja a 20. Dénes István Emléktúrát a Vargyas-szorosban. Túravezetők: Dukrét Lajos és Reinitz Erzsébet. Indulás 8 órakor Sepsiszentgyörgyről a Sugás Áruháztól személygépkocsikkal, 9 órakor Barótról a bányairoda elől. A gyalogtúrák 11 órakor indulnak a látogatóközponttól, megemlékezés 15 óra körül az Orbán Balázs-barlang bejáratánál. A hosszabb túra Reinitz Erzsébet vezetésével a Felső-Mál (931 m) érintésével ereszkedik le a Kőmezőre, a rövidebb a Farkas ösvény – Széchenyi-szirt (653 m) – Kőmező kilátó (757m) – Pionírok útján érkezik a völgybe. A túrán 14 éven aluliak csak felnőtt kísérő társaságában vehetnek részt.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Szentkatolnán és Imecsfalván, csütörtökön Kézdimárkosfalván, Kézdimartonfalván és Hatolykán, pénteken Kézdiszentkereszten és Bélafalván. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Sepsibodokon és Zalánban 16-án, csütörtökön 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.