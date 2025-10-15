Fájó szívvel tudatjuk, hogy a lemhényi születésű sepsiszentgyörgyi

VERESS ILONA, Ica

(szül. DEÁK)

70 éves korában 2025.

október 13-án elhunyt.

Temetése október 16-án 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

A búcsúszó, mit nem

mondtál ki, elmaradt.

Elmentél, de szívünkben

örökké velünk maradsz.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagytata, férj, após, nagybácsi, apatárs, keresztapa, jó szomszéd,

barát és ismerős, a közép­ajtai születésű

BAKÓ LÁSZLÓ ÁLMOS

életének 80. évében rövid szenvedés után hirtelen

elhunyt.

Utolsó útjára 2025. október 15-én 15 órakor kísérjük Sepsiszentgyörgyön a Szemerja negyedi ravatalozóháztól az új református temetőben.

Részvétfogadás 14 órától.

A gyászoló család

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a nagybaconi BARDOCZ GÁBOR temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak és a nehéz percekben mellettünk álltak. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló hozzátartozói

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

drága jó édesapánkra,

a nagyborosnyói születésű szotyori LAKATOS ERNŐRE halálának 17. évfordulóján. Nyugodj békében, drága apukánk. Hiányzol nagyon.

Lányai és azok családja

Minden évben eljön az idő, amikor szívünkbe zárt emlékekkel és tisztelettel adózunk annak, akit szerettünk.

Fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

OLTI SZILVESZTERRE

halálának 23. évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

