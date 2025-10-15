Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. október 15., szerda, Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a lemhényi születésű sepsiszentgyörgyi
VERESS ILONA, Ica
(szül. DEÁK)
70 éves korában 2025. 
október 13-án elhunyt.
Temetése október 16-án 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
4335566
A búcsúszó, mit nem 
mondtál ki, elmaradt. 
Elmentél, de szívünkben 
örökké velünk maradsz.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagytata, férj, após, nagybácsi, apatárs, keresztapa, jó szomszéd, 
barát és ismerős, a közép­ajtai születésű
BAKÓ LÁSZLÓ ÁLMOS
életének 80. évében rövid szenvedés után hirtelen 
elhunyt.
Utolsó útjára 2025. október 15-én 15 órakor kísérjük Sepsiszentgyörgyön a Szemerja negyedi ravatalozóháztól az új református temetőben.
Részvétfogadás 14 órától.
A gyászoló család
4335560

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a nagybaconi BARDOCZ GÁBOR temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak és a nehéz percekben mellettünk álltak. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló hozzátartozói
4335557

Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk 
drága jó édesapánkra, 
a nagyborosnyói születésű szotyori LAKATOS ERNŐRE halálának 17. évfordulóján. Nyugodj békében, drága apukánk. Hiányzol nagyon.
Lányai és azok családja
4335551
Minden évben eljön az idő, amikor szívünkbe zárt emlékekkel és tisztelettel adózunk annak, akit szerettünk. 
Fájó szívvel emlékezünk 
a sepsiszentgyörgyi 
OLTI SZILVESZTERRE 
halálának 23. évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerettei
4335562

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-15 00:00 Cikk megjelenítése: 409 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 985
szavazógép
2025-10-15: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Kiállítás
KÖZÖS TÁRLAT KOVÁSZNÁN. A Székelyföld Napok rendezvénysorozat keretében ma 17 órakor Kovásznán a Kádár László Képtárban megnyitják a barcasági magyar képzőművészek közös tárlatát. Megnyitóbeszédet mond Vetró B. S. András képzőművész, tanár (Brassó), fellép a Neogitár-Alfa együttes (felkészítő: Kurta Béla ny. zenetanár).
rel="noreferrer"