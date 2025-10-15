Fájó szívvel tudatjuk, hogy a lemhényi születésű sepsiszentgyörgyi
VERESS ILONA, Ica
(szül. DEÁK)
70 éves korában 2025.
október 13-án elhunyt.
Temetése október 16-án 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4335566
A búcsúszó, mit nem
mondtál ki, elmaradt.
Elmentél, de szívünkben
örökké velünk maradsz.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, nagytata, férj, após, nagybácsi, apatárs, keresztapa, jó szomszéd,
barát és ismerős, a középajtai születésű
BAKÓ LÁSZLÓ ÁLMOS
életének 80. évében rövid szenvedés után hirtelen
elhunyt.
Utolsó útjára 2025. október 15-én 15 órakor kísérjük Sepsiszentgyörgyön a Szemerja negyedi ravatalozóháztól az új református temetőben.
Részvétfogadás 14 órától.
A gyászoló család
4335560
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a nagybaconi BARDOCZ GÁBOR temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak és a nehéz percekben mellettünk álltak. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló hozzátartozói
4335557
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk
drága jó édesapánkra,
a nagyborosnyói születésű szotyori LAKATOS ERNŐRE halálának 17. évfordulóján. Nyugodj békében, drága apukánk. Hiányzol nagyon.
Lányai és azok családja
4335551
Minden évben eljön az idő, amikor szívünkbe zárt emlékekkel és tisztelettel adózunk annak, akit szerettünk.
Fájó szívvel emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi
OLTI SZILVESZTERRE
halálának 23. évfordulóján. Emléke legyen áldott.
Szerettei
4335562