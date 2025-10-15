Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

SütőtökkrémlevesMit főzzünk ma?

2025. október 15., szerda, Szabadidő

Hozzávalók: 1 nagy fej hagyma, 1 kis zeller, 2 murok, 1 petrezselyem, 4 cikk fokhagyma, 1 kg megpucolt sütőtök, 2 pityóka, 2 evőkanál olaj, 3 dl csirkealaplé vagy víz, 2 evőkanál főzőtejszín, só, szemes bors, őrölt kardamom, pirospaprika, szegfűszeg, koriander, köménymag, szerecsendió, kurkuma; a tálaláshoz: pirított bacon, pirított kenyérkocka vagy levesgyöngy.

Elkészítése. A zöldségeket megpucoljuk, a fokhagyma kivételével az összes többit kockára vágjuk. Az olajon megdinszteljük a hagymát, hozzáadjuk a zellert, a murkot és a petrezselymet, néhány percig kavargatva dinszteljük, majd bele­zúzzuk a fokhagymát, és összekeverjük. Ekkor beletesszük a felkockázott sütőtököt és a pityókát, majd a többi zöldséggel együtt dinszteljük néhány percig, végül felöntjük a felforralt csirkealaplével és annyi forró vízzel, amennyi ellepi. Az ételt felforraljuk, sózzuk, és lassú tűzön addig főzzük, amíg minden zöldség megpuhul (kb. 15 percet). Ha megfőttek a zöldségek, turmixoljuk, fűszerezzük szemes borssal, szegfűszeggel, korianderrel és köménymaggal, illetve őrölt kardamommal, kurkumával, valamint pirospaprikával, szerecsendiót reszelünk bele, majd lassú tűzön felforraljuk. Ha már fő, hozzáadjuk a kevés levessel elkevert főzőtejszínt, és további 5 percig még forraljuk lassú tűzön, többször megkavarva.

A lélekmelengető, fűszeres levest pirított baconnel, pirított kenyérkockával vagy levesgyönggyel tálaljuk.

A szemes borsot, köménymagot, szegfűszeget, koriandert célszerű teatojásba tenni, mert így egyben ki lehet venni a fűszereket az ételből, miután az ízük belefőtt.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 6 személy

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-15 08:00 Cikk megjelenítése: 93 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 995
szavazógép
2025-10-15: Sport - Miska Brigitta:

Sigér Dávid: Becsületbeli ügy a feljutás (Labdarúgás)

A tizennégyszeres magyar válogatott labdarúgó, Sigér Dávid több mint egy éve a Sepsi OSK piros-fehér mezét ölti magára. Az előző idény végén meg kellett birkóznia a kiesés okozta érzelmi hullámvasúttal, azonban a mostani szezonban a 34 éves középpályás teljes mértékben arra összpontosít, hogy a sepsiszentgyörgyi csapat mihamarabb visszajusson az élvonalba.
2025-10-15: Szabadidő - :

A nap fotója

rel="noreferrer"