Hozzávalók: 1 nagy fej hagyma, 1 kis zeller, 2 murok, 1 petrezselyem, 4 cikk fokhagyma, 1 kg megpucolt sütőtök, 2 pityóka, 2 evőkanál olaj, 3 dl csirkealaplé vagy víz, 2 evőkanál főzőtejszín, só, szemes bors, őrölt kardamom, pirospaprika, szegfűszeg, koriander, köménymag, szerecsendió, kurkuma; a tálaláshoz: pirított bacon, pirított kenyérkocka vagy levesgyöngy.

Elkészítése. A zöldségeket megpucoljuk, a fokhagyma kivételével az összes többit kockára vágjuk. Az olajon megdinszteljük a hagymát, hozzáadjuk a zellert, a murkot és a petrezselymet, néhány percig kavargatva dinszteljük, majd bele­zúzzuk a fokhagymát, és összekeverjük. Ekkor beletesszük a felkockázott sütőtököt és a pityókát, majd a többi zöldséggel együtt dinszteljük néhány percig, végül felöntjük a felforralt csirkealaplével és annyi forró vízzel, amennyi ellepi. Az ételt felforraljuk, sózzuk, és lassú tűzön addig főzzük, amíg minden zöldség megpuhul (kb. 15 percet). Ha megfőttek a zöldségek, turmixoljuk, fűszerezzük szemes borssal, szegfűszeggel, korianderrel és köménymaggal, illetve őrölt kardamommal, kurkumával, valamint pirospaprikával, szerecsendiót reszelünk bele, majd lassú tűzön felforraljuk. Ha már fő, hozzáadjuk a kevés levessel elkevert főzőtejszínt, és további 5 percig még forraljuk lassú tűzön, többször megkavarva.

A lélekmelengető, fűszeres levest pirított baconnel, pirított kenyérkockával vagy levesgyönggyel tálaljuk.

A szemes borsot, köménymagot, szegfűszeget, koriandert célszerű teatojásba tenni, mert így egyben ki lehet venni a fűszereket az ételből, miután az ízük belefőtt.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 6 személy

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.