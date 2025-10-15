Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2025. október 15., szerda, Szabadidő
  • Kicsi, piros, mi az? Albert Levente felvétele
    Kicsi, piros, mi az? Albert Levente felvétele
Mit főzzünk ma? (Sütőtökkrémleves)

Hozzávalók: 1 nagy fej hagyma, 1 kis zeller, 2 murok, 1 petrezselyem, 4 cikk fokhagyma, 1 kg megpucolt sütőtök, 2 pityóka, 2 evőkanál olaj, 3 dl csirkealaplé vagy víz, 2 evőkanál főzőtejszín, só, szemes bors, őrölt kardamom, pirospaprika, szegfűszeg, koriander, köménymag, szerecsendió, kurkuma; a tálaláshoz: pirított bacon, pirított kenyérkocka vagy levesgyöngy.
2025-10-15: Közélet - Fekete Réka:

A gyermek iránti bizalom pedagógiája (A Montessori-módszerről Sepsiszentgyörgyön)

Tud-e egy három-négy éves gyermek önállóan öltözködni, levest merni magának a tálból, elmosni a porcelántányért, amelyből evett, az üvegpoharat, amelyből ivott? A válasz: igen, ha bízunk benne és hagyjuk, hogy csinálja. Többek között ez a lényege a Montessori-szemléletnek, amelyről a hét végén kétnapos konferenciát tartottak Sepsiszentgyörgyön a Csipike Napközi Otthon szervezésében.
