A jogerős ítélet szerint a megvesztegetés elfogadása és befolyással való üzérkedés miatt bíróság elé állított egykori tárcavezetőtől a korábban zárolt 1,3 millió lejt sem kobozzák el. Bănicioiu ellen 2021-ben emelt vádat a DNA. A vádirat szerint a politikus 2012 decembere és 2015 áprilisa között, ifjúsági és sportminiszteri mandátuma idején megegyezett két üzletemberrel, és egyiküktől át is vett mintegy 800 ezer eurót azért, hogy közbenjárjon az akkori egészségügyi miniszternél olyan kórházak vezetőinek kinevezéséért vagy tisztségben való megtartásáért, amelyekkel szerződéses viszonyban állt a csúszópénzt felajánló két személy. Az ügyben a legfelsőbb bíróság már tavaly is felmentő ítéletet hozott, de akkor a bűncselekménye elévülésére hivatkozva ejtette a befolyással való üzérkedés vádját Bănicioiu ellen; kenőpénz elfogadásában sem találták bűnösnek, de akkor elrendelték 800 ezer euró elkobzását. Most a volt miniszter bűntársának tartott Cătălina Furtunăt is felmentették, a bíróság hétfői tájékoztatása szerint azért, mert a DNA nem tudta kellő bizonyítékkal alátámasztani a vádat. (Maszol)

MEGNYÍLT TEMESVÁR BEKÖTŐÚTJA. Új gyorsforgalmi út teremt hétfőtől összeköttetést Temesvár és a várostól 15 kilométeres távolságra haladó A1-es autópálya között. A DN69-es jelzésű, Temesvár–Arad főútról leágazó 10 kilométeres, kétszer kétsávos DN69A jelzésű főutat hétfőn délután adták át a forgalomnak, szinte 14 évvel az Arad–Temesvár sztrádaszakasz (2011 decemberében történt) megnyitása után. A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) 4-es folyosójának részét képező A1-es autópálya nyomvonala Arad és Déva között (a Maros völgye helyett) éppen Temesvár miatt tesz egy déli kitérőt, ám a Bánság fővárosából eddig csak olyan utakon lehetett megközelíteni, amelyek településeken (Újszentesen és Temesgyarmaton vagy Temesremetén) haladnak keresztül, az új bekötőút azonban elkerüli ezeket, még kereszteződések sincsenek rajta, a forgalmi irányokat pedig betonkorlát választja el egymástól. (Krónika)