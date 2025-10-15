Alaposan megbolygathatják Sepsiszentgyörgyön a tömbházak hőszigetelését célzó elképzeléseket az Országos Helyreállítási Program (PNRR) körüli változások, melyek nyomán több munkálat finanszírozása bizonytalanná vált. Az önkormányzat lapunkat arról tájékoztatta, hogy jelen állás szerint 14 tömbháznál nincsenek gondok a támogatással, ezek egy részénél már lezárultak vagy a végéhez közelednek a munkálatok, másoknál kiadták a munkavégzési parancsot, tíz tömbháznál viszont a finanszírozás veszélybe kerülhet, mert ugyan meglenne a kivitelező, de munkavégzési parancsot nem adhattak ki a PNRR-alapokra vonatkozó 41-es számú korlátozó sürgősségi rendelet miatt.

Amint arról beszámoltunk, a megyeszékhelyen összesen 24 tömbház 75 lépcsőházának hőszigetelésére nyertek el európai uniós támogatást a PNRR-alapokból. Három tömbház – a Gödri Ferenc utcai 1-es (az Orange üzlet fölött), a Váradi József utca 72A, 1-es és Váradi József utca 90A, 2-es – már a nyár közepén közel volt a befejezéshez, az elsőnél ez meg is történt, utóbbi kettőnél már csak kevés munka maradt hátra. Jól haladtak továbbá a Csíki negyedben három tömbháznál – a Tanulók utcai 2-es, a Romulus Cioflec utcai 5-ös és 4-es tömbházak két-két lépcsőháza –, itt hamarosan lezárulnak a munkálatok. A városközpontban a Gróf Mikó Imre utca 4. szám alatti 1-es tömbházon kezdődtek el a hőszigetelési, energiahatékonyság-növelési beavatkozások, itt várhatóan jövő év márciusára végez a kivitelező. A Gróf Mikó Imre és a Gödri Ferenc utcák kereszteződésnél nekiláttak a 2. szám alatti, közismert nevén „ADAS-tömbháznak” is. Itt jelenleg szerkezetmegerősítés zajlik az alagsorban. Nagyjából három hete elkezdődött a Mihai Viteazul tér 3-as tömbházánál is a munka.

Érdeklődésünkre Tóth-­Birtan Csaba alpolgármester elmondta, hogy a felsoroltakon kívül a következő tömbházaknál adták ki a kezdési parancsot a kivitelezőknek: a Romulus Cioflec utcában a 7-es, 14-es, 18-as, a Liliom utcában a 13-as, a Kossuth Lajos utcában pedig a 13-as tömbház.

Nem tudni, a többivel mi lesz

Az alpolgármester lapunk felvetésére rámutatott, a felsoroltaknál minimális a rizikó, ám a PNRR-alapokból támogatott többi tömbház hőszigetelésénél valós a veszély, hogy gondok lesznek a finanszírozással. Ezek a László Ferenc utcai 1-es, 2-es számú, a Kossuth Lajos utcai 2-es számú, a Romulus Cioflec utcai 8-as, 9-es, 10-es, 20-as és 33-as számú, valamint a Grigore Bălan utcai 18-as számú, az 1918. december 1. úti 18-as számú tömbház. Utóbbiak esetében több épülettömbről van szó, csak ezek egy szám alatt szerepelnek.

Tóth-Birtan Csaba szerint a baj abból adódik, hogy augusztus 19-én megjelent a 41-es számú sürgősségi kormányrendelet, mely egyebek mellett azt szabályozza, hogy a PNRR-alapokból támogatott beruházások közül melyek számíthatnak finanszírozásra. Eszerint, ha van kivitelezési szerződés és 30 százaléknál többet sikerült már elvégezni, nem tevődik fel, hogy leállítják a finanszírozást. Ám azok esetében, ahol a kivitelezési szerződés megvan, de a kezdési parancsot augusztus 19-ig nem bocsátották ki, a kormány elsőbbségi listát készít, és csak a felső hányadban lévőket támogatják, azok esetében pedig, ahol a kivitelezési szerződést sem sikerült megkötni augusztus 19-ig, felbontják a finanszírozási szerződéseket. A kormány memorandumokban szabja meg, hogy melyik beruházással mi történik, ám eddig ezek nem születtek meg, így nem tudni, mi lesz a vége – részletezte az alpolgármester.

Gróf Mikó Imre utcai 1-es számú tömbház

Tóth-Birtan Csaba kifejtette: a felsoroltak között van olyan tömbház, ahol nem sikerült kiadni a munkavégzési parancsot, de olyan is, ahol a kivitelező kiválasztásra kiírt közbeszerzést nem sikerült augusztus 19-ig lezárni. Ez történt mások mellett a Romulus Cioflec utca 8-as, 9-es és 10-es számú tömbháza, valamint a László Ferenc utcai 2-es tömbház esetében, ahol a versenytárgyalást meg kellett ismételni, mert első alkalommal nem érkeztek megfelelő ajánlatok.

Öröm az ürömben

Szintén lapunk felvetésére az elöljáró beszámolt arról is, hogy hosszú várakozás, csend után kimozdult a holtpontról annak a négy városközponti tömbháznak a hőszigetelése, melyet egykoron a Regionális Operatív Program (POR) keretében elnyert támogatásból oldottak volna meg, de a program lezárása miatt kénytelenek voltak újból pályázni a POR utódjának szánt finanszírozási vonalra (PRC). A Kriza János utcában található 3-as számú (a bírósággal, törvényszékkel átellenben), a Gödri Ferenc utcai 5-ös számú, az Amigo üzletnek is helyet adó 7-es számú, valamint a Szent György téren, a Sugás Áruházzal átellenben található 13-as számú tömbházról van szó.

Az önkormányzat ezek esetében két pályázatot nyújtott be, a 13-as tömbházra külön, mivel itt felmerült egy technikai probléma, a másik háromra pedig egy külön csomagban. Több hónapnyi csend után kiderült, hogy mindkét pályázat nyert, szerződés előtti szakaszban vannak, a hatóság kiegészítéseket kért, és hamarosan aláírhatják a finanszírozási megállapodást, majd következhet a közbeszerzés a kivitelező kiválasztására.