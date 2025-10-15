Lehet rajongani érte, lehet gyűlölni, ám ettől teljesen függetlenül Donald Trump bebizonyította: képes volt úgy lezárni a Gázai övezetben zajló rettenetes háborút, hogy a meghatározó európai vezetők mellett közben a térség jelentős arab országait is felsorakoztatta maga mögé.

Erőt demonstrál tehát a vele szembe helyezkedő – kínai, orosz – tábornak, s a világot most ez kápráztatja el – ki róhatja most fel neki a számos esetben vitatható belpolitikai lépéseit? Átrendeződőben a világ, alighanem Trump stílusa meghatározó lesz az elkövetkező időszakban is. Beszédes marad az amerikai elnöknek az izraeli parlamentben Benjamin Netanjahu miniszterelnök melletti kiállása is, akit korrupciós vádak miatt vizsgálnak, ugyanis kegyelmet kérve Netanjahu számára az izraeli államfőtől, megjegyezte: „kit érdekel néhány szivar meg pezsgő?”

A gázai teljesítményhez kellett az amerikai elnök egója, tárgyalási készsége, egyezségre való törekvése. Kellett az erő, a békére való határozott törekvés politikája – állítja, nyolc hónap alatt nyolc háborút zárt le – és talán mindaz, amit sokan visszataszítónak találnak benne. Trump nem is szerénykedett az izraeli parlamentben, kijelentette: „a személyisége arról szól, hogy megállítsa a háborúkat”. Sőt, azt is hozzátette: ha azonban Amerika mégis háborúba menne, „úgy fogjuk megnyerni, ahogy senki sem nyert háborút korábban. Nem leszünk politikailag korrektek”. „Béke az erő által – erről szól az egész” – nyomatékosított. Hogy ez pontosan mit jelent, alighanem jobb lenne soha sem megtapasztalni, jobb lenne, ha az amerikai elnök hétfői, valóban történelmi jelentőségű beszédéből csupán e szavak maradnának meg: „a háborúnak vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten”.

Hétfőn mégis a 738 napja Gázában raboskodó izraeli túszok hazatérésére figyelt leginkább a világ: a Hamasz a Vöröskereszt közvetítésével átadta Izraelnek mind a húsz életben maradt túszát, akik abból a 251-ből maradtak fogságban, akiket a palesztin terrorista szervezet 2023. október 7-i példátlan, brutális támadása során elhurcolt a Gázai övezetbe. Az izraeli–palesztin fogolycserét, a harcok felfüggesztését és a gázai tűzszünetet lehetővé tévő egyezményt, azaz Trump béketervét hétfő este alá is írták a felek az egyiptomi Sarm es-Sejkben. A megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdoğan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír látta el kézjegyével, a négy aláíró állam – az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország – pedig garanciavállaló országként kötelezte el magát, hogy felügyeli a gázai tűzszüneti megállapodás betartását.

Trump és csapata, a világ tekintélyes része ünnepel: a közel-keleti háború kipipálva, következhet Putyin és Zelenszkij, s az amerikai elnök hatalmas hátszéllel, megerősödve kezdhet el ismételten az ukrán–orosz háború lezárásával foglalkozni. Eddigi stratégiája bevált, ám egyelőre kérdéses, mikor, miként lehet újra sikeres, az ellenben bizonyos, nélküle nem lesz béke.

Béke a Közel-Keleten, az egyiptomi megállapodást aláíró államfők a dokumentummal. Fotó: Facebook / The White House