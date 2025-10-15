Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Emlékkonferencia és emléktúra

2025. október 15., szerda, Közélet

A húsz éve elhunyt baróti geológus, Dénes István emléke előtt volt barátai idén emlékkonferenciával és emléktúrával tisztelegnek. Az események szervezője a baróti Elveszett Világ Egyesület.

  • A huszadik Dénes István Emléktúrával újraindul a Járjuk be Erdővidéket! honismereti túrasorozat is. A szerző archív felvétele
    A huszadik Dénes István Emléktúrával újraindul a Járjuk be Erdővidéket! honismereti túrasorozat is. A szerző archív felvétele

Az emlékkonferencia keretében október 17-én, pénteken 15 órai kezdettel a baróti művelődési ház kistermében Dénes Istvánnak a Vargyas-szorosban, illetve Erdővidéken kifejtett tevékenységéről, kutatásairól, továbbá a Vargyas-szoros közelmúltbeli régészeti kutatásairól tartanak előadásokat szakemberek. Meghívott előadók: Sztáncsuj Sándor József régész, muzeológus (Sepsiszentgyörgy), Marian Cosac régész, egyetemi tanár (Târgoviște), Botha Zoltán József régész (Székelyudvarhely), Papucs András geológus (Sepsiszentgyörgy), Dimén Levente földrajztanár (Ze­telaka) és Demeter Zoltán művelődésszervező (Barót). Az emlékkonferenciát követően, 18 órától megemlékezésre kerül sor Dénes István sírjánál a baróti temetőben.

Október 18-án, szombaton a Hagymás-tető – Gódra karszt – Vargyas-szoros útvonalon zajlik az emléktúra, azt követően 17 órától Dénes Istvánnak az Orbán Balázs-barlang bejáratánál található emléktáblájánál tartanak megemlékezést.

A Hagymás-tetőre szom­bat reggel 8 órakor autóbusz indul Barót Polgármesteri Hivatala elől. A gyalogtúra után a résztvevők a Vargyas-szorosból szintén autóbusszal térhetnek vissza Barótra, ahol végül Dénes István sírjánál gyertyagyújtással, emlékezéssel zárul a nap.

A közepes nehézségű gyalogtúra becsült hossza 26 km, a 14 éven aluli kiskorúak csak felnőtt kísérő társaságában vehetnek részt. Jó idő esetén a túra során szalonnasütés is lesz, egyben pedig ezzel az emléktúrával újraindul a 2018-ban száz túránál abbamaradt Járjuk be Erdővidéket! honismereti túrasorozat.

A szállítás megszervezése érdekében a túrán részt venni szándékozókat kérik, hogy előzetesen jelentkezzenek be a 0746 089 140-es vagy a 0743 077 473-as telefonszámok valamelyikén. Határidő: ma este. Az autóbusz költsége: 40 lej személyenként, félút esetén 25 lej.

Az emlékkonferenciára és az emléktúrára a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.

(Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztálya is bekapcsolódik a megemlékezésbe, részletek a Mi, hol, mikor rovatunkban – szerk. megj.)

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-15 08:00 Cikk megjelenítése: 198 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 995
szavazógép
2025-10-15: Máról holnapra - Mózes László:

Béke, az erő által

Lehet rajongani érte, lehet gyűlölni, ám ettől teljesen függetlenül Donald Trump bebizonyította: képes volt úgy lezárni a Gázai övezetben zajló rettenetes háborút, hogy a meghatározó európai vezetők mellett közben a térség jelentős arab országait is felsorakoztatta maga mögé.
2025-10-15: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Lassan újra belakják a Korzót (Sepsiszentgyörgy)

Két üzlethelyiség bérbeadását határozta el Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Székely Mikó Kollégium földszintjén, a hajdani Korzón.
rel="noreferrer"