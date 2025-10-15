Emlékkonferencia és emléktúra

A húsz éve elhunyt baróti geológus, Dénes István emléke előtt volt barátai idén emlékkonferenciával és emléktúrával tisztelegnek. Az események szervezője a baróti Elveszett Világ Egyesület.
Az emlékkonferencia keretében október 17-én, pénteken 15 órai kezdettel a baróti művelődési ház kistermében Dénes Istvánnak a Vargyas-szorosban, illetve Erdővidéken kifejtett tevékenységéről, kutatásairól, továbbá a Vargyas-szoros közelmúltbeli régészeti kutatásairól tartanak előadásokat szakemberek. Meghívott előadók: Sztáncsuj Sándor József régész, muzeológus (Sepsiszentgyörgy), Marian Cosac régész, egyetemi tanár (Târgoviște), Botha Zoltán József régész (Székelyudvarhely), Papucs András geológus (Sepsiszentgyörgy), Dimén Levente földrajztanár (Zetelaka) és Demeter Zoltán művelődésszervező (Barót). Az emlékkonferenciát követően, 18 órától megemlékezésre kerül sor Dénes István sírjánál a baróti temetőben.
Október 18-án, szombaton a Hagymás-tető – Gódra karszt – Vargyas-szoros útvonalon zajlik az emléktúra, azt követően 17 órától Dénes Istvánnak az Orbán Balázs-barlang bejáratánál található emléktáblájánál tartanak megemlékezést.
A Hagymás-tetőre szombat reggel 8 órakor autóbusz indul Barót Polgármesteri Hivatala elől. A gyalogtúra után a résztvevők a Vargyas-szorosból szintén autóbusszal térhetnek vissza Barótra, ahol végül Dénes István sírjánál gyertyagyújtással, emlékezéssel zárul a nap.
A közepes nehézségű gyalogtúra becsült hossza 26 km, a 14 éven aluli kiskorúak csak felnőtt kísérő társaságában vehetnek részt. Jó idő esetén a túra során szalonnasütés is lesz, egyben pedig ezzel az emléktúrával újraindul a 2018-ban száz túránál abbamaradt Járjuk be Erdővidéket! honismereti túrasorozat.
A szállítás megszervezése érdekében a túrán részt venni szándékozókat kérik, hogy előzetesen jelentkezzenek be a 0746 089 140-es vagy a 0743 077 473-as telefonszámok valamelyikén. Határidő: ma este. Az autóbusz költsége: 40 lej személyenként, félút esetén 25 lej.
Az emlékkonferenciára és az emléktúrára a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.
(Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztálya is bekapcsolódik a megemlékezésbe, részletek a Mi, hol, mikor rovatunkban – szerk. megj.)