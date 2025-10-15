Emlékkonferencia és emléktúra

A húsz éve elhunyt baróti geológus, Dénes István emléke előtt volt barátai idén emlékkonferenciával és emléktúrával tisztelegnek. Az események szervezője a baróti Elveszett Világ Egyesület.

A huszadik Dénes István Emléktúrával újraindul a Járjuk be Erdővidéket! honismereti túrasorozat is. A szerző archív felvétele

Az emlékkonferencia keretében október 17-én, pénteken 15 órai kezdettel a baróti művelődési ház kistermében Dénes Istvánnak a Vargyas-szorosban, illetve Erdővidéken kifejtett tevékenységéről, kutatásairól, továbbá a Vargyas-szoros közelmúltbeli régészeti kutatásairól tartanak előadásokat szakemberek. Meghívott előadók: Sztáncsuj Sándor József régész, muzeológus (Sepsiszentgyörgy), Marian Cosac régész, egyetemi tanár (Târgoviște), Botha Zoltán József régész (Székelyudvarhely), Papucs András geológus (Sepsiszentgyörgy), Dimén Levente földrajztanár (Ze­telaka) és Demeter Zoltán művelődésszervező (Barót). Az emlékkonferenciát követően, 18 órától megemlékezésre kerül sor Dénes István sírjánál a baróti temetőben.

Október 18-án, szombaton a Hagymás-tető – Gódra karszt – Vargyas-szoros útvonalon zajlik az emléktúra, azt követően 17 órától Dénes Istvánnak az Orbán Balázs-barlang bejáratánál található emléktáblájánál tartanak megemlékezést.

A Hagymás-tetőre szom­bat reggel 8 órakor autóbusz indul Barót Polgármesteri Hivatala elől. A gyalogtúra után a résztvevők a Vargyas-szorosból szintén autóbusszal térhetnek vissza Barótra, ahol végül Dénes István sírjánál gyertyagyújtással, emlékezéssel zárul a nap.

A közepes nehézségű gyalogtúra becsült hossza 26 km, a 14 éven aluli kiskorúak csak felnőtt kísérő társaságában vehetnek részt. Jó idő esetén a túra során szalonnasütés is lesz, egyben pedig ezzel az emléktúrával újraindul a 2018-ban száz túránál abbamaradt Járjuk be Erdővidéket! honismereti túrasorozat.

A szállítás megszervezése érdekében a túrán részt venni szándékozókat kérik, hogy előzetesen jelentkezzenek be a 0746 089 140-es vagy a 0743 077 473-as telefonszámok valamelyikén. Határidő: ma este. Az autóbusz költsége: 40 lej személyenként, félút esetén 25 lej.

Az emlékkonferenciára és az emléktúrára a szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.

(Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztálya is bekapcsolódik a megemlékezésbe, részletek a Mi, hol, mikor rovatunkban – szerk. megj.)