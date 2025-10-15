Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
SepsiszentgyörgyLassan újra belakják a Korzót

2025. október 15., szerda, Közélet

Két üzlethelyiség bérbeadását határozta el Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Székely Mikó Kollégium földszintjén, a hajdani Korzón.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

Az iskola felújítása annyira haladt, hogy az Erzsébet parkra néző, évekkel ezelőtt bezárt egykori kereskedelmi felületekbe már vissza lehet költözni – közölte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Legalábbis kettőbe: az 53,5 négyzetméteres kisebbiket elsősorban ajándékok, virágok, könyvek és kiegészítő cikkek forgalmazására hirdetik meg (havi 14 eurós négyzetméterenkénti árral indulva), a 142 négyzetméteres nagyobbikban pedig vendéglátóipari egységet látna szívesen a városvezetés (ennek havi 12 eurós négyzetméterenkénti kezdőárat szabtak). A sarki üzletet nem adják bérbe, mert oda az iskola könyvtára költözött, a színház felőli termekben pedig várostörténeti múzeumot rendeznek majd be, és ott lesz majd az új esketőterem is. 

Hozzászólások
