Kiváló sportember előtt tisztelegnek

Sepsiszentgyörgyön ma koszorúzással emlékeznek meg Gáll Lajos születésének 125. évfordulójáról, akinek nevét ma a város egyik legrégebbi sportegyesülete, a Gáll Lajos Futókör viszi tovább. Az eseményre 16.30-tól kerül sor a közös temetőben, ahová a klub tagjai mellett a háromszéki sportbarátokat is várják.

Százhuszonöt éve, 1900. október 15-én született Gáll Lajos egykori olimpikon, a berlini játékok maratoni futásának 23. helyezettje. A Csíkdánfalván született sportoló Sepsiszentgyörgyön élt, Brassóban sportolt, Korondon hunyt el, és a megyeszékhelyi közös temetőben alussza örök álmát.

Gáll Lajos 22 évesen került Brassóba és itt ismerkedett meg az atlétikával. A Cenk alatti városban 1926-ban rendezett országos bajnokságon harmadikként ért célba, ezzel vette kezdetét pályafutása. A székely sport­ember az 1930-as években hatszor volt Románia bajnoka maratonfutásban, és háromszor nyert Balkán-bajnokságot ugyanebben a számban. 1935-ben részt vett a párizsi maratonon, a versenyen való indulás költségeinek fedezésére a Gazeta Sporturilor országos gyűjtést szervezett, és még abban az évben Károly román király kitüntette, mint az év legjobb sportolóját. Pályafutása legrangosabb versenye az 1936-os berlini olimpia volt, ahol a maratoni futásban 23. lett.

Gáll Lajos rendszeres résztvevője volt Európa legrégebbi futóversenyének, a Kassai Maratonnak, melyen többször állt dobogóra. A bécsi döntés után, 1940 őszén Sepsiszentgyörgyre költözött, itt nyitott szabóműhelyt és folytatta sportolói tevékenységét. Utolsó versenye vélhetően az a kolozsvári viadal volt, amelyet 1943. október 11-én tartottak meg, és ahol az 5 kilométeres távon másodikként ért célba. Mint tartalékos katona, 1944-ben ő is behívót kapott, majd Korondon orosz fogságba esett, ahol három társával együtt a Bornyus-kertben kivégezték. Holtteste 1947-ben került a sepsiszentgyörgyi közös temetőbe.

„Mivel a futókörünk a Gáll Lajos nevét viseli, fontos számunkra, hogy ápoljuk ennek a kivételes sportembernek az emlékét, és ezáltal a fiatal generációval próbáljunk megismertetni egy példaképet. Jó, ha a mai gyermekek tudnak az egykori sportolókról, mivel nemcsak a jelenünkkel, hanem a múltunkkal is tisztában kell lennünk. Gáll Lajos régiónk történelmének része, és a mi feladatunk, hogy tisztelegjünk életútja előtt. A csíkdánfalvi születésű hosszútávfutót a sepsiszentgyörgyi közös temetőben helyezték örök nyugalomra, halálának hatvanötödik évfordulóján a futókör a sírjánál kopjafát állított. Szerda délután fél ötkor itt emlékezünk Gáll Lajosra, az esemény nyilvános, így a futókör tagjai mellett minden sportbarátot szeretettel várunk” – nyilatkozta érdeklődésünkre Csutak Tamás, a Gáll Lajos Futókör frontembere. Az 1990-ben alakult szentgyörgyi klub az elmúlt 35 évben mintegy 400 viadalon való indulással és több mint 1500 éremmel, dobogós helyezéssel állított emléket Gáll Lajosnak, akinek szülőfalujában tornaterem viseli a nevét.