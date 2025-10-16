Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, sógornő, rokon, barát,

munkatárs, jó ismerős,

a kézdivásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi

PAPP OTTILIA

(szül. SZÁNTÓ)

életének 59. évében

elhunyt.

Búcsúszertartására 2025. október 17-én, pénteken 15 órakor kerül sor Sepsiszentgyörgyön a szemerjai ravatalozóházban katolikus szertartás szerint, ezt

követően örök nyugalomra a régi református temetőben helyezzük.

Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

A gyászoló család

4335569

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

a mikóújfalusi születésű

sepsiszentgyörgyi

BARTOS ISTVÁN

(MAGYAR ISTVÁN)

78 éves korában 2025.

október 15-én elhunyt.

Temetése október 17-én 15 órakor lesz Sepsiszent­györgyön a katolikus

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

du.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, keresztszülő,

a sepsiszentgyörgyi

SZÉP ZSUZSANNA

(szül. CZINTOS)

életének 73., özvegységének 21. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2025. október

17-én 13 órakor lesz a szemerjai ravatalozóháztól

a régi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló családja

4335571

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BAKÓ LÁSZLÓ ÁLMOST

utolsó útjára elkísérték,

fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a drága jó

barátoknak, a Szabó családnak, akik végig mellettünk álltak, segítségükkel

támogattak.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4335561

Megemlékezés

Te már ott vagy, ahol

nincs fájdalom, / Sírodra

szálljon áldás és nyugalom. /

Álmaid a földben legyenek csendesek, / Isten őrködjön pihenésed felett.

Fájó szívvel emlékezünk

a négy éve elhunyt sepsiszentgyörgyi

id. NIKA TIBORRA.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szívünkben örökké élni fog.

Bánatos özvegye és fia

4335575

Eltelt egy bánattal, fájdalommal tele két esztendő 2023. október 17-étől, olyan sebet hagyva édesanyádra, amely nem gyógyul be soha, amikor arra az útra tértél, ahonnan nem lehet visszatérni.

Bánatos szívünk mély fájdalmával emlékezünk a jó gyermekre, drága jó férjre, édesapára, nagytatára, vőre, sógorra, osztálytársra,

jó szomszédra, ismerősre,

a kézdivásárhelyi

BEDE BARNA ISTVÁNRA. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335564