Elhalálozás

2025. október 16., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, sógornő, rokon, barát, 
munkatárs, jó ismerős, 
a kézdivásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi
PAPP OTTILIA
(szül. SZÁNTÓ)
életének 59. évében 
elhunyt.
Búcsúszertartására 2025. október 17-én, pénteken 15 órakor kerül sor Sepsiszentgyörgyön a szemerjai ravatalozóházban katolikus szertartás szerint, ezt 
követően örök nyugalomra a régi református temetőben helyezzük.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Emléke legyen áldott, 
pihenése csendes.
A gyászoló család
4335569

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a mikóújfalusi születésű 
sepsiszentgyörgyi
BARTOS ISTVÁN
(MAGYAR ISTVÁN)
78 éves korában 2025. 
október 15-én elhunyt.
Temetése október 17-én 15 órakor lesz Sepsiszent­györgyön a katolikus 
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
du.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, keresztszülő, 
a sepsiszentgyörgyi
SZÉP ZSUZSANNA
(szül. CZINTOS)
életének 73., özvegységének 21. évében hirtelen elhunyt.
Temetése 2025. október 
17-én 13 órakor lesz a szemerjai ravatalozóháztól 
a régi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló családja
4335571

 

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BAKÓ LÁSZLÓ ÁLMOST 
utolsó útjára elkísérték, 
fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a drága jó 
barátoknak, a Szabó családnak, akik végig mellettünk álltak, segítségükkel 
támogattak. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335561

 

Megemlékezés

Te már ott vagy, ahol 
nincs fájdalom, / Sírodra 
szálljon áldás és nyugalom. /
 Álmaid a földben legyenek csendesek, / Isten őrködjön pihenésed felett.
Fájó szívvel emlékezünk 
a négy éve elhunyt sepsiszentgyörgyi
id. NIKA TIBORRA.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott. 
Szívünkben örökké élni fog.
Bánatos özvegye és fia
4335575

Eltelt egy bánattal, fájdalommal tele két esztendő 2023. október 17-étől, olyan sebet hagyva édesanyádra, amely nem gyógyul be soha, amikor arra az útra tértél, ahonnan nem lehet visszatérni. 
Bánatos szívünk mély fájdalmával emlékezünk a jó gyermekre, drága jó férjre, édesapára, nagytatára, vőre, sógorra, osztálytársra, 
jó szomszédra, ismerősre, 
a kézdivásárhelyi 
BEDE BARNA ISTVÁNRA. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335564

