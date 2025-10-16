Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, sógornő, rokon, barát,
munkatárs, jó ismerős,
a kézdivásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi
PAPP OTTILIA
(szül. SZÁNTÓ)
életének 59. évében
elhunyt.
Búcsúszertartására 2025. október 17-én, pénteken 15 órakor kerül sor Sepsiszentgyörgyön a szemerjai ravatalozóházban katolikus szertartás szerint, ezt
követően örök nyugalomra a régi református temetőben helyezzük.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
A gyászoló család
4335569
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a mikóújfalusi születésű
sepsiszentgyörgyi
BARTOS ISTVÁN
(MAGYAR ISTVÁN)
78 éves korában 2025.
október 15-én elhunyt.
Temetése október 17-én 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a katolikus
ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
du.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, keresztszülő,
a sepsiszentgyörgyi
SZÉP ZSUZSANNA
(szül. CZINTOS)
életének 73., özvegységének 21. évében hirtelen elhunyt.
Temetése 2025. október
17-én 13 órakor lesz a szemerjai ravatalozóháztól
a régi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló családja
4335571
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BAKÓ LÁSZLÓ ÁLMOST
utolsó útjára elkísérték,
fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet a drága jó
barátoknak, a Szabó családnak, akik végig mellettünk álltak, segítségükkel
támogattak.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335561
Megemlékezés
Te már ott vagy, ahol
nincs fájdalom, / Sírodra
szálljon áldás és nyugalom. /
Álmaid a földben legyenek csendesek, / Isten őrködjön pihenésed felett.
Fájó szívvel emlékezünk
a négy éve elhunyt sepsiszentgyörgyi
id. NIKA TIBORRA.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szívünkben örökké élni fog.
Bánatos özvegye és fia
4335575
Eltelt egy bánattal, fájdalommal tele két esztendő 2023. október 17-étől, olyan sebet hagyva édesanyádra, amely nem gyógyul be soha, amikor arra az útra tértél, ahonnan nem lehet visszatérni.
Bánatos szívünk mély fájdalmával emlékezünk a jó gyermekre, drága jó férjre, édesapára, nagytatára, vőre, sógorra, osztálytársra,
jó szomszédra, ismerősre,
a kézdivásárhelyi
BEDE BARNA ISTVÁNRA. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335564