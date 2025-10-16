Jelképek a Székelyföldön Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében ma 18 órakor bemutatják az Örök és változó jelképek a Székelyföldön című tanulmánykötetet, melynek szerzői Bicsok Zoltán csíkszeredai levéltáros, Mihály János lövétei történész, Pál-Antal Sándor marosvásárhelyi ny. levéltáros, akadémikus és a sepsiszentgyörgyi Szekeres Attila István nemzetközi címerakadémikus, aki az est házigazdája is.

A székelyudvarhelyi Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont által kiadott kötet székelyföldi címerekről, zászlókról és pecsétekről szóló tanulmányokat tartalmaz, a jelen lévő szerzők mellett bemutatja P. Buzogány Árpád szerkesztő.

Székelyföld Napok

Október 25-ig zajlanak három megyében a rendezvények. A Kovászna megyei programok:

Ma Nagypatakon 9 és 11 órától Örömzenélés Ségercz Ferivel a Mihai Eminescu Általános Iskolában; Zalánpatakon 11 és 12 órától a Rózsaszínház A három kecskegida és a farkas című bábjátéka a kultúrotthonban (dramatizálta, rendezte, a bábokat és díszleteket tervezte Majoros Erika); Bardocon 19 és 20 órától az Udvarhely Néptáncműhely Ritka magyar című produkciója a művelődési házban (rendező-koreográfus: Tőkés Csaba Zsolt).

Pénteken Ferencz Áron Dobbanó hangok című zenés gyermekfoglalkozása 10 és 13 órától Sepsiszentgyörgyön a Gödri Ferenc Általános Iskolában; a Rózsaszínház A három kecskegida és a farkas című bábjátéka 11 és 12 órától Árkoson az unitárius egyház imatermében. Részletek a szekelyfoldnapok.ro ol­dalon.

Székelyföldi Vadásznapok Háromszéken

A vadásznapok pénteken Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületében kezdődnek: 10 órakor Prihoda Judit festő- és grafikusművész tart művészeti foglalkozást fiataloknak, 18 órakor a Székely Vadászkürt Egyesület és a Vadászkamara Kürtegyüttes előadásában Vadászkürtös beköszöntő hallható, ezt követően Prihoda Judit festő- és grafikusművész, valamint Szigeti Edit természetfotós Így vadászunk mi című közös kiállításának megnyitójára kerül sor. Szombaton egész napos programot kínálnak a szervezők Zágonban a Mikes–Szentkereszty-kastély udvarán: 10 órakor ünnepi megnyitó, trófeamustra, szarvasbőgőverseny, vadászkellék- és kézművesvásár, főzőverseny, néptáncelőadások és koncertek. Szakmai előadást tart: Erdélyi Tamás fővadász, többszörös szarvasbőgőbajnok, Benke József erdőmérnök, Dan-Cornel Popovici és Ovidiu Ionescu, a brassói Transilvania Egyetem Erdőmérnöki és Erdőgazdálkodási Karának dékánhelyettese, valamint Nálhlik András, a Sapientia EMTE dékánja. A rendezvényen a kastély mellett található futballpályán az Országos Magyar Agarász Egyesület és a Solymászok tartanak bemutatót. Állandó programok: Bede Erika természetfotó-kiállítása a kastélyban, virtuális vadászat, a rendezvény ideje alatt gyerekjátszóház működik. Egyéb részletek a vadasz.ro honlapon.

Színház

VENDÉGJÁTÉK. Ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban Maciej Kuźmiński: A négy évszak című produkcióját játssza Magyarország egyik legrégebbi táncszínháza, a Közép-Európa Táncszínház hét táncosból álló társulata. A vendégjáték a Beyond Front@: Bridging Periphery Creative Europe 2023–2026 projekt keretében látható.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház kamarateremében 17-én, pénteken 19 órától koncert­előadás Cseh Tamás dalaiból: Valóság nagybátyám, előadó: Gajzágó Zsuzsa, közreműködik Pál-Ferenczi Gyöngyi és Nemes Levente.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színházban 17-én, pénteken és 18-án, szombaton 19 órától bemutató: Unchiul Vania (Ványa bácsi), szerző és rendező: Radu Afrim.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Kiállítás

KÉZDIVÁSÁRHELY. Miklóssy Mária sepsiszentgyörgyi festőművész A harmónia anatómiája című kiállítása nyílik meg a Vigadó Művelődési Központ dísztermében a magyar festészet napján, október 18-án, szombaton 18 órától.

KOVÁSZNA. A Kádár László Képtárban a barcasági magyar képzőművészek közös tárlata november 14-ig látogatható.

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Árkosi Kulturális Központban 17-én, pénteken 19 órától megnyitják a Drobeta-Turnu Severin-i Ioan Florea (1940–2002) festőművész retrospek­tív kiállítását. ♦ A Design Week-kiállítás október 19-ig, vasárnapig naponta 11 és 18 óra között látogatható a dohánygyár épületében.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsorán: 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő) és Kiskedvencek elszabadulva (románul beszélő), 18.15-től Downton Abbey: A nagy finálé (magyarul beszélő) és Fiatal anyák (román feliratos), 20.15-től Zúzógép (román feliratos), 20.30-tól A szomszéd (román vígjáték).

Tánc

KOVÁSZNA. Ifjúsági vándortáncház lesz a Városi Művelődési Házban ma 17 órától Iffiu Szabolccsal és barátaival. Házigazdák: Stefán Bence és Karácsony-Tóth Tünde.

SEPSISZENTGYÖRGY. Új helyszínen, az Óriáspince rendezvényteremben tartja évadnyitó táncházát 17-én, pénteken 20 órától a Háromszék Táncszínház. Házigazdák: Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bence, akik gyimesi táncokat tanítanak kezdő szinten. Énektanítással közreműködik Deák Anett. A muzsikát a Heveder Banda és a Folker együttes szolgáltatja, különleges meghívott: André Csaba. A belépés ingyenes. Társszervezők: Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, Lajtha László Alapítvány.

Zene

MAGYAROK FÉNYE. Az alsótömösi csata történetét feldolgozó Magyarok fénye című rock­oratóriumot 17-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, 19-én 19 órától a gelencei kultúrotthonban játssza a Brassói Magyar Színház. Jegyek a bilete.ro oldalon és Gelence Polgármesteri Hivatalában kaphatók.

ESTI KAMARAZENE-KONCERT. Pénteken 20 órától rendkívüli kamarazene-koncert lesz Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban. Fellép a marosvásárhelyi Tiberius vonósnégyes: Molnár Tibor, Dávid Tamás, Molnár József, Zágoni Előd és Kostyák Előd (gordonka). Műsoron Franz Schubert: C-dúr kétcsellós kvintett. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651), a jegy ára 30 lej.

Röviden

SZORGOS KEZEK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

ÁRAMSZÜNET. Sepsibodokon és Zalánban ma 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

DÉNES ISTVÁN EMLÉKTÚRA. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztálya 18-án, szombaton tartja a 20. Dénes István Emléktúrát a Vargyas-szorosban. Túravezetők: Dukrét Lajos és Reinitz Erzsébet. Indulás 8 órakor Sepsiszentgyörgyről a Sugás Áruháztól személygépkocsikkal, 9 órakor Barótról a bányairoda elől. A gyalogtúrák 11 órakor indulnak a látogatóközponttól, megemlékezés 15 óra körül az Orbán Balázs-barlang bejáratánál. A hosszabb túra Rei­nitz Erzsébet vezetésével a Felső-Mál (931 m) érintésével ereszkedik le a Kőmezőre, a rövidebb a Farkasösvény – Széchenyi-szirt (653 m) – Kőmező kilátó (757m) – Pionírok útján érkezik a völgybe. Alkalmas időjárás esetén szalonnasütés a látogatóközpontnál. A túrán 14 éven aluliak csak felnőtt kísérő társaságában vehetnek részt.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena gyógyszertár (0367 804 709) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár tart nyitva.