Házaspárok lelki napja Csíksomlyón

A Házas Hétvége (angolul Worldwide Marriage Encounter) katolikus lelkiségi közösség, amelyet Gábriel Calvo spanyol pap indított el az 1950-es években. Célja, hogy a házasfelek és a papok felfedezzék és elmélyítsék hivatásukat, megújítsák szeretetüket és a szentségi életüket. Az első házaspároknak szóló hétvégét 1962-ben tartották Barcelonában, majd a mozgalom gyorsan elterjedt Európában és Amerikában is. Ma már közel száz országban van jelen, több mint 3,5 millió házaspár vett részt programjaikon – olvashatjuk a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség október 13-i közösségi bejegyzésében.

Az „Egy a Test, egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól” (Ef. 4.4) bibliai idézettel zajlott az idei rendezvény.

Csíksomlyón a Kárpát-medencei Házas Hétvége (HH) lelki napján 450 személy vett részt október 11-én a Segítő Mária Líceum dísztermében, este pedig csatlakoztak hozzájuk a mozgalom Európai Tanácsának képviselői, papjai, akik először jártak ezen a vidéken. A Tanács október 9. és 12. között ülésezett Csíksomlyón: tizenhárom országból volt jelen a nemzeti felelős házaspár és lelkiatyjuk. Szombaton Kovács Gergely gyulafehérvári érsek találkozott a nemzeti felelősökkel, majd szentmisét celebrált a csíksomlyói kegytemplomban közel harminc, nagyrészt gyulafehérvári egyházmegyés, a mozgalomhoz tartozó pappal közösen.

Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács alelnöke élőben közvetítette a szentmisét. Mint bejegyzésében írta: „megható pillanat volt, amikor a házaspárok a szentmise elején köszöntötték egymást és közösen imádkoztak – a hit, az elköteleződés és a család erejét érezhettük minden pillanatban. Egy rendkívül tartalmas, tanulságos és bensőséges szentmise volt – mindazok számára, akik hisznek abban, hogy a házasság nemcsak két ember szövetsége, hanem közösségi küldetés is.”

A szentmise előtt Borboly Csaba részt vett a közösség Európai Tanácsának ülésén, ahol négy együttműködési területet javasolt: családközpontú gondolkodás megjelenítése az uniós és nemzeti fejlesztéspolitikákban; lelki és közösségi egészség erősítése a családokon keresztül; nemzedékek közötti párbeszéd és szolidaritás támogatása a helyi közösségekben; a hit és a közösségi értékek integrálása a regionális fejlesztés és oktatáspolitika európai szintű vitáiba. „Mert ahol erős a család, ott erős a közösség – és ahol erős a közösség, ott erős Európa” – olvasható Borboly Csaba bejegyzésében.

A hétvégén jelen volt a magyarországi Lábady Tamás bíró, alkotányjogász özvegye, Lábady Éva is. Neki és elhunyt férjének, illetve Beöthy Tamás atyának köszönhetően vert gyökeret a mozgalom Erdélyben és a Partiumban.

Sepsiszentgyörgyön a Bajcsi házaspárnak, Tibornak és Eszternek, illetve Szabó Lajos atyának köszönhetően terjedt el a HH lelkisége. Erről bővebben a következő Család oldalban olvashatnak.