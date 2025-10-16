Napjaink előre beprogramozott tevékenységek mentén zajlanak. Mindezek nagy része a reggeli felkeléstől az esti lefekvésig óráról órára be van ütemezve. Mert meghatározott időre kell elérni iskolába/munkába, a bevásárlóhelyeink is csak bizonyos ideig tartanak nyitva, de orvoshoz, kozmetikushoz és edzőterembe is pontos időben kell érkezni.

Egész életünket is az idő nagyobb egységei keretezik, nemcsak napi, hanem heti, havi, éves felosztásban. Újévtől szilveszterig – évről évre – nagyban megismételjük szokásainkat, ünnepeinket és hétköznapjainkat. Mindeközben nagy sietséggel igyekszünk a teljesítendő lista végére jutni, hogy mindent elintézzünk, kipipáljunk, elérjünk. Így hajtják egymást a fontosabbnál fontosabb teendőink, és igyekszünk eredményeket is felmutatni, hogy a társadalmi standardokat megléptük, mint pl. tanulmányok, karrier, család, gyerek, ház. Ezek után pedig tovább hajszoljuk magunkat egyéb célok felé, melyek a vagyon, a gazdagság növekedésében válnak láthatóvá. És mutogathatóvá.

Mert ha nagyon őszinték vagyunk, észrevehetjük, hogy az anyagi javak halmozása, birtoklása leginkább az egó hatalmának elégtétel. Hiszen legtöbb esetben a vagyon gyarapodása nem egyenesen arányos a belső béke és boldogság érzésének növekedésével. Ugyanis a rengeteg belefektetett munka, energia elveszi az embertől azt az időt, amit a szíve-lelke táplálására kellene fordítania. A pihenés, a szeretteinkkel töltött minőségi idő, a befelé fordulás, önmagunk (és lelkünk) mélységeinek megismerése, megértése, táplálása, kifejezése egy olyan időtartamot igényel(ne), ami megállásra kényszerítene. Az embernek pedig valamiért az a (téves) elképzelése, hogy ha kiszáll az őrült tempóból, akkor lemarad valamiről. Pedig azt gondolom, hogy így, ebben a megfeszített tempóban éppen saját belső (lelki) békénkről és nyugalmunkról mondunk le, ehelyett szorongás, feszültség, fáradtság tölt el. A mókuskerék nap nap után pedig újra ellát intéznivalóval, megoldásra váró feladatokkal. Egyik kedves ismerősöm találóan fogalmazott: „lassítanék, csak a gép nem lassul”. Pedig átértékelve célkitűzéseinket, a valóban fontos dolgokra fókuszálva, tudatossággal kiszállhatunk a szédítő pörgésből, hiszen az idő(nk) rohan, kár elpazarolni lényegtelen dolgok miatt.

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó