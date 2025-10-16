Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

SzemélyesRohan az idő

2025. október 16., csütörtök, Család

Napjaink előre beprogramozott tevékenységek mentén zajlanak. Mindezek nagy része a reggeli felkeléstől az esti lefekvésig óráról órára be van ütemezve. Mert meghatározott időre kell elérni iskolába/munkába, a bevásárlóhelyeink is csak bizonyos ideig tartanak nyitva, de orvoshoz, kozmetikushoz és edzőterembe is pontos időben kell érkezni.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Egész életünket is az idő nagyobb egységei keretezik, nemcsak napi, hanem heti, havi, éves felosztásban. Újévtől szilveszterig – évről évre – nagyban megismételjük szokásainkat, ünnepeinket és hétköznapjainkat. Mindeközben nagy sietséggel igyekszünk a teljesítendő lista végére jutni, hogy mindent elintézzünk, kipipáljunk, elérjünk. Így hajtják egymást a fontosabbnál fontosabb teendőink, és igyekszünk eredményeket is felmutatni, hogy a társadalmi standardokat megléptük, mint pl. tanulmányok, karrier, család, gyerek, ház. Ezek után pedig tovább hajszoljuk magunkat egyéb célok felé, melyek a vagyon, a gazdagság növekedésében válnak láthatóvá. És mutogathatóvá. 

Mert ha nagyon őszinték vagyunk, észrevehetjük, hogy az anyagi javak halmozása, birtoklása leginkább az egó hatalmának elégtétel. Hiszen legtöbb esetben a vagyon gyarapodása nem egyenesen arányos a belső béke és boldogság érzésének növekedésével. Ugyanis a rengeteg belefektetett munka, energia elveszi az embertől azt az időt, amit a szíve-lelke táplálására kellene fordítania. A pihenés, a szeretteinkkel töltött minőségi idő, a befelé fordulás, önmagunk (és lelkünk) mélységeinek megismerése, megértése, táplálása, kifejezése egy olyan időtartamot igényel(ne), ami megállásra kényszerítene. Az embernek pedig valamiért az a (téves) elképzelése, hogy ha kiszáll az őrült tempóból, akkor lemarad valamiről. Pedig azt gondolom, hogy így, ebben a megfeszített tempóban éppen saját belső (lelki) békénkről és nyugalmunkról mondunk le, ehelyett szorongás, feszültség, fáradtság tölt el. A mókuskerék nap nap után pedig újra ellát intéznivalóval, megoldásra váró feladatokkal. Egyik kedves ismerősöm találóan fogalmazott: „lassítanék, csak a gép nem lassul”. Pedig átértékelve célkitűzéseinket, a valóban fontos dolgokra fókuszálva, tudatossággal kiszállhatunk a szédítő pörgésből, hiszen az idő(nk) rohan, kár elpazarolni lényegtelen dolgok miatt. 

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-16 08:00 Cikk megjelenítése: 186 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1031
szavazógép
2025-10-16: Család - :

Októberi bőséghullám (A város gombái 74.)

E hónapban a szorgalmas gyűjtő szép zsákmányra tehet szert, olykor még lesütni, savanyúságnak, sőt, szárítmánynak is jut belőle. Később e finomságok valamelyike akár a karácsonyi ebéd vagy az újévi díszvacsora fénypontja is lehet.
2025-10-16: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Panírozott pacal tormamártással)

Hozzávalók: A panírozott pacalhoz: 60 dkg előfőzött, darabolt pacal; a pácléhez: 1 fej hagyma, 1 fej fokhagyma, 3–4 babérlevél, szemes bors, 2 citromkarika, só, diónyi gyömbér; a mártogatóshoz: 5 evőkanál kukoricakeményítő; a sörtésztához: 2 tojásfehérje, 5 evőkanál kukoricakeményítő, 2 dl sör, só, bors; a panírozáshoz: 18 dkg pankómorzsa (japán zsemlemorzsa), 1 kiskanál szárított élesztő, 1 kiskanál sütőpor, 1 kiskanál kakukkfű, 1 kiskanál pirospaprika; a sütéshez: 2 dl olaj; a tormamártáshoz: 4 evőkanál ecetes torma, 2 evőkanál tejföl, 2 evőkanál krémsajt, 1 kis csokor petrezselyemzöld; a majonézhez: 1 nyers tojássárgája, 1 kiskanál mustár, 1,5 dl olaj, 1 kiskanál citromlé.
rel="noreferrer"