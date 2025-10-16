HozzÃ¡valÃ³k: A panÃ­rozott pacalhoz: 60 dkg elÅ‘fÅ‘zÃ¶tt, darabolt pacal; a pÃ¡clÃ©hez: 1 fej hagyma, 1 fej fokhagyma, 3â€“4 babÃ©rlevÃ©l, szemes bors, 2 citromkarika, sÃ³, diÃ³nyi gyÃ¶mbÃ©r; a mÃ¡rtogatÃ³shoz: 5 evÅ‘kanÃ¡l kukoricakemÃ©nyÃ­tÅ‘; a sÃ¶rtÃ©sztÃ¡hoz: 2 tojÃ¡sfehÃ©rje, 5 evÅ‘kanÃ¡l kukoricakemÃ©nyÃ­tÅ‘, 2 dl sÃ¶r, sÃ³, bors; a panÃ­rozÃ¡shoz: 18 dkg pankÃ³morzsa (japÃ¡n zsemlemorzsa), 1 kiskanÃ¡l szÃ¡rÃ­tott Ã©lesztÅ‘, 1 kiskanÃ¡l sÃ¼tÅ‘por, 1 kiskanÃ¡l kakukkfÅ±, 1 kiskanÃ¡l pirospaprika; a sÃ¼tÃ©shez: 2 dl olaj; a tormamÃ¡rtÃ¡shoz: 4 evÅ‘kanÃ¡l ecetes torma, 2 evÅ‘kanÃ¡l tejfÃ¶l, 2 evÅ‘kanÃ¡l krÃ©msajt, 1 kis csokor petrezselyemzÃ¶ld; a majonÃ©zhez: 1 nyers tojÃ¡ssÃ¡rgÃ¡ja, 1 kiskanÃ¡l mustÃ¡r, 1,5 dl olaj, 1 kiskanÃ¡l citromlÃ©.

ElkÃ©szÃ­tÃ©se. A megpucolt hagymÃ¡t Ã©s fokhagymÃ¡t kb. 1,5 liter vÃ­zben feltesszÃ¼k fÅ‘ni, hozzÃ¡adjuk a citromkarikÃ¡t, a babÃ©rlevelet, a gyÃ¶mbÃ©rt Ã©s a szemes borsot, sÃ³zzuk, majd beletesszÃ¼k az elÅ‘fÅ‘zÃ¶tt pacalt is. Az egÃ©szet lassÃº tÅ±zÃ¶n kb. 1,5 Ã³rÃ¡t fÅ‘zzÃ¼k, majd leszÅ±rjÃ¼k. A szÅ±rÅ‘ben hagyjuk mÃ©g kb. fÃ©l Ã³rÃ¡t, hogy jÃ³l lecsepegjen a leve.

Ezzel pÃ¡rhuzamosan lecsepegtetjÃ¼k az ecetes torma levÃ©t is, valamint elkÃ©szÃ­tjÃ¼k a tormamÃ¡rtÃ¡st. ElÅ‘bb a tojÃ¡ssÃ¡rgÃ¡jÃ¡bÃ³l a mustÃ¡rral Ã©s az olajjal kemÃ©ny majonÃ©zt kavarunk, majd kevÃ©s citromlÃ©vel Ã­zesÃ­tjÃ¼k. A majonÃ©zhez hozzÃ¡adjuk a tejfÃ¶lt, a krÃ©msajtot Ã©s a lecsepegtetett ecetes tormÃ¡t, illetve a finomra vÃ¡gott petrezselyemzÃ¶ldet, majd az egÃ©szet Ã¶sszekavarjuk. TÃ¡lalÃ¡sig hÅ±tÅ‘ben tartjuk.

ElÅ‘kÃ©szÃ­tjÃ¼k a panÃ­rozÃ¡shoz szÃ¼ksÃ©ges alapanyagokat. A sÃ¶rtÃ©sztÃ¡hoz felverjÃ¼k a tojÃ¡sfehÃ©rjÃ©t, felvÃ¡ltva belekeverjÃ¼k a kukoricakemÃ©nyÃ­tÅ‘t Ã©s a sÃ¶rt, hozzÃ¡adjuk a szÃ¡rÃ­tott Ã©lesztÅ‘t Ã©s a sÃ¼tÅ‘port, Ã©s Ã­zesÃ­tjÃ¼k sÃ³val, borssal. Egy mÃ¡sik tÃ¡nyÃ©rba beleszÃ³rjuk a kukoricaÂ­kemÃ©nyÃ­tÅ‘t, egy harmadikba pedig a pankÃ³morzsÃ¡t, a kakukkfÃ¼vet Ã©s a pirospaprikÃ¡t â€“ Ã¶sszekeverjÃ¼k.Â

A lecsepegtetett pacaldarabkÃ¡kat elÅ‘bb kukoricakemÃ©nyÃ­tÅ‘be, aztÃ¡n sÃ¶rtÃ©sztÃ¡ba, vÃ©gÃ¼l pedig az Ã­zesÃ­tett pankÃ³morzsÃ¡ba forgatjuk, majd bÅ‘, nem tÃºl forrÃ³ olajban kisÃ¼tjÃ¼k. A kisÃ¼lt pacaldarabkÃ¡kat tÃ¶rlÅ‘papÃ­rral bÃ©lelt tÃ¡lba szedjÃ¼k, hogy a fÃ¶lÃ¶sleges zsiradÃ©kot leitathassuk rÃ³luk.

A panÃ­rozott pacalt melegen vagy hidegen tormamÃ¡rtÃ¡ssal tÃ¡laljuk. MegÃ¡llja helyÃ©t svÃ©dasztalon, kitÅ±nÅ‘ eleme lehet hidegtÃ¡laknak, de vacsorakÃ©nt is fogyaszthatÃ³.

ElkÃ©szÃ­tÃ©si idÅ‘: 2 Ã³ra

MennyisÃ©g: 4 szemÃ©ly

Megjelent a 100 csÃ­kszeredai recept â€“ 100 csÃ­kszeredai hÃ¡ziasszony cÃ­mÅ± kÃ¶tetben; Tortoma KiadÃ³. A kÃ¶tet megrendelhetÅ‘Â a www.tortoma.ro oldalon, megvÃ¡sÃ¡rolhatÃ³ kÃ¶nyvesboltokban Ã©s a HÃ¡romszÃ©k lapÃ¡rudÃ¡iban.