A nap fotója

2025. október 16., csütörtök, Szabadidő
  • Bardoci fiatalok a Vargyason tartott Bardócszék népviseletben találkozón. Fotó: Böjte Ferenc
Mit készítsünk ma? (Panírozott pacal tormamártással)

Hozzávalók: A panírozott pacalhoz: 60 dkg előfőzött, darabolt pacal; a pácléhez: 1 fej hagyma, 1 fej fokhagyma, 3–4 babérlevél, szemes bors, 2 citromkarika, só, diónyi gyömbér; a mártogatóshoz: 5 evőkanál kukoricakeményítő; a sörtésztához: 2 tojásfehérje, 5 evőkanál kukoricakeményítő, 2 dl sör, só, bors; a panírozáshoz: 18 dkg pankómorzsa (japán zsemlemorzsa), 1 kiskanál szárított élesztő, 1 kiskanál sütőpor, 1 kiskanál kakukkfű, 1 kiskanál pirospaprika; a sütéshez: 2 dl olaj; a tormamártáshoz: 4 evőkanál ecetes torma, 2 evőkanál tejföl, 2 evőkanál krémsajt, 1 kis csokor petrezselyemzöld; a majonézhez: 1 nyers tojássárgája, 1 kiskanál mustár, 1,5 dl olaj, 1 kiskanál citromlé.
2025-10-16: Közélet - Fekete Réka:

Kevés az iskolaorvos Háromszéken

Hetvenkilenc háromszéki oktatási központ háromszáz tanintézményében több mint harmincegyezer bölcsődés, óvodás és iskolás gyermek egészségügyi ellátását nyolc általános és hat fogorvos, valamint ötvennyolc asszisztens végzi, a falvakban a családorvosokra hárul ez a feladat, városon több iskola és óvoda tartozik egy-egy rendelőhöz. 
