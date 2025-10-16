Kevés az iskolaorvos Háromszéken

Hetvenkilenc háromszéki oktatási központ háromszáz tanintézményében több mint harmincegyezer bölcsődés, óvodás és iskolás gyermek egészségügyi ellátását nyolc általános és hat fogorvos, valamint ötvennyolc asszisztens végzi, a falvakban a családorvosokra hárul ez a feladat, városon több iskola és óvoda tartozik egy-egy rendelőhöz.

Baróton és Bodzafordulón nincs iskolaorvos, Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban, a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban, a Nicolae Colan Általános Iskolában és a Sepsiszentgyörgyi Bölcsődében rendel orvos, ezekhez tartozik a többi helyi iskola és óvoda. Kézdivásárhelyen a Gábor Áron Szakközépiskolában működik rendelő, itt három orvos dolgozik, akikhez a céhes város minden iskolája és óvodája tartozik, Kovásznán a Kőrösi Csoma Sándor Líceum orvosa látja el a fürdőváros óvodás és iskolás gyermekeit. Egyes esetekben a csatolt egységeknél az iskolaorvosnak csak az óvodai élelmezéssel kapcsolatban van feladata, iskolai alegységeknél a versenyekre és táborokba jelentkező diákoknak állít ki egészségügyi igazolást.

Szerettük volna megtudni, hogy a szűrővizsgálatok, rutinmérések alkalmával mit tapasztalnak az iskolaorvosok, korosztályonként milyen egészségügyi problémák a gyakoribbak, általában milyen a gyermekek testtartása, gyakori-e a túlsúlyosság, a mindennapi gyakorlatban miért keresik fel a diákok leginkább az orvosi rendelőt, de arra hivatkozva, hogy a helyi önkormányzat szociális támogatási igazgatóságának alkalmazottai, Sepsiszentgyörgy megkérdezett három iskolaorvosa közül egyik sem kívánt tájékoztatni.

Területi eloszlás tekintetében az iskolai fogászati ellátás még hiányosabb, mint az általános orvosi, az öt sepsiszentgyörgyi és egy bodzafordulói rendelőn kívül a többi háromszéki városban nincs iskolai fogorvos. A kovásznai városi tanács tavaly szeptemberben határozott egy iskolai fogászati rendelő létrehozásáról, Kiss Imre megyei főtanfelügyelő tájékoztatása szerint a fürdővárosban folyamatban van ennek beindítása. Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban, a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban, a Váradi József, az Ady Endre és a Gödri Ferenc Általános Iskolában működik fogászati rendelő, Bodzafordulón pedig a Mihail Sadoveanu Általános Iskolában. Mindenütt jól felszerelt rendelőkben fogadják a gyermekeket, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat 2019-ben újíttatta fel a helyieket. A hat orvos mellett mindenhol dolgozik asszisztens, egyedül a bodzafordulói teljesít szolgálatot fél állásban, mivel a helyi általános orvosi iskolarendelőben is ő az ápoló, ahol nincs orvos – tudtuk meg a megyei közegészségügyi igazgatóságtól.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum fogorvosa lapunk megkeresésére elmondta, az ő rendelőjéhez tartozik a Mikes-iskola, a Csipike Napközi Otthon, a Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola és a Constantin Brâncuși Szakközépiskola, első kettőben elvégzik mindenki számára az évi rendszeres szűrést, de a másik két iskolából leginkább akkor jelentkeznek a diákok, ha valami problémájuk van. Az óvodai csoportok és a Mikes-iskola osztályai előjegyzés alapján érkeznek a rendelőbe, a vizsgálat után a csoport- és osztályvezetők leírást kapnak, amelyben az orvos személyre szólóan feltünteti, akinél valamilyen problémát tapasztal.

Szabó Annamária fogorvos elmondta, a gyermekek szülői beleegyezéssel érkeznek a szűrésre, aki ezt nem igényli, az nem jön. Ha további vizsgálatot javasol, a szülő eldöntheti, hogy az iskolai rendelőbe vagy máshova viszi a gyermekét. Mint elmondta, az elemistáknak vegyes a fogazatuk, elég gyakori a tejfogak szuvasodása, amit kezelni kell. A fogorvos szerint téves az a felfogás, hogy a tejfogakat nem kell kezelni, mivel úgyis kicserélődnek: ha gyulladás van vagy begennyesedik, ez hatással lehet a maradandó fog fejlődésére. Az V–VIII. osztályban gyakori a fogszabályzó viselése, a középiskolásoknál nagyrészt szuvasodással találkozik, és abból ítélve, hogy sok gyermeknél azt látja, nagyon lepedékes a fogsor, úgy ítéli meg, ez leginkább az elhanyagolt fogápolásnak tudható be.

A fogak legnagyobb ellensége a túlzott cukorfogyasztás, ezt is el szokták mondani a diákoknak a szájápolási nevelés alkalmával. Szabó doktornő a helyes és rendszeres fogmosás, a megelőzés fontosságát hangsúlyozza, és azt is elmondta, annak ellenére, hogy a szűrés, a vizsgálat, a kezelés ingyenes az iskolarendelőben, találkozik olyan tizenhét-tizennyolc éves diákkal, aki korábban egyetlenegyszer sem járt fogorvosnál.

Az iskolai orvosi/fogorvosi rendelők működtetői a helyi önkormányzatok, amelyek a 2023-ban elfogadott 198-as oktatási törvény szerint 2027-ig kötelesek minden önálló jogi személyiséggel rendelkező oktatási intézményben létrehozni ezeket. Ha ezt meg is teszik, az orvoshiány továbbra is megmarad. Országosan kevéssel több, mint kétezer iskolai rendelő működik, több mint fele orvos nélkül, ez kilencszer kevesebb a szükségesnél – nyilatkozta tavaly Alexandru Rafila akkori egészségügyi miniszter.