Még annyi sem volt. Új gépkocsivezetői jogosítványt kellett kiváltanunk idén az emberrel. Nem tudjuk már, milyen okból, de egyszerre járt le mindkettőnké októberben (nem egyszerre vizsgáztunk annak idején), s persze előre frászunk volt a hivatalos ügyintézéstől.

Kinéztük a tennivalókat már a nyáron, és szeptemberben nekifutottunk. Kellett egy sor orvosi vizsgálat – ezek szerencsére már régóta egy helyre vannak beszervezve, csak időpontot kellett foglalni, s aztán sorban bekopogni minden rendelőbe, két óra alatt kint voltunk az ajtón –, aztán be kellett jelentkezni online a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál, kifizetni a kártya árát a ghiseul.ro portálon, és mehettünk is a kapott időpontban.

A sepsiszentgyörgyi iroda szokatlan helyen, az Oltmező úti bevásárlóközpont folyosóján található, a gyorsétkezők és a gyermekjátékok között. Könnyen és ingyenesen parkolhattunk, ezt értékeltük, és beálltunk a többi várakozó közé. Néztük, hogy sehol egy pad (olvasni szoktam a várótermekben, állva ez elég nehézkes), de pillanatok alatt kiderült, hogy nincs rá szükség: az üvegajtó mögött egyszerre négy ügyfelet fogadtak, fent pedig kijelzőn olvashattuk, hogy ki következik: az előre lefoglalt időpont jelent meg azonosítóként. Mi egymás után 4 percnyire voltunk, és azt gondoltuk, hogy két szomszédos ablakhoz kerülünk, de nem így történt: bement az ember, beadta az orvosi papírt, a személyazonossági igazolványt és a lejáróban levő hajtásit (befizetési nyugta nem kellett, azt látta a hivatalnok a rendszerben), a pult mögött ülő udvarias fiatalember kitöltött valamit a számítógépen, készített egy fényképet, kiadott egy gépelt bizonylatot, amellyel az új hajtási megérkezéséig lehet vezetni, és a régi hajtásit, amelyet úgy érvénytelenített, hogy levágta a sarkát. Még nem telt le a 4 perc, amikor a férjem kijött, és átadta a helyét nekem; nyolc percen belül mindketten az autónál voltunk, és hitetlenkedve néztünk egymásra. Ennyi volt?

Nem, jött még ráadás. Négy-öt nap utánra ígérték az új jogosítványok kiküldését, de már két nap után megkaptuk az értesítőt, és aznap ki is válthattuk a postán. Kicsit olyan volt az egész, mint a mesében: hipp-hopp, és máris túl vagyunk az üveghegyen. Pedig semmiféle varázsigét nem tudtunk. Azt is utólag vettük észre, hogy magyar felirat is van az iroda üvegfalán (onnan a hivatal fent olvasható pontos megnevezése). Csodálatos. Tehát lehet gyorsan, ügyesen, hatékonyan végezni egy állami szolgáltatást! Kívánjuk, hogy ez a példa ragadós legyen.

A szerző felvétele