Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Négy perc

2025. október 16., csütörtök, Kármentő
Demeter J. Ildikó

Még annyi sem volt. Új gépkocsivezetői jogosítványt kellett kiváltanunk idén az emberrel. Nem tudjuk már, milyen okból, de egyszerre járt le mindkettőnké októberben (nem egyszerre vizsgáztunk annak idején), s persze előre frászunk volt a hivatalos ügyintézéstől.

Kinéztük a tennivalókat már a nyáron, és szeptemberben nekifutottunk. Kellett egy sor orvosi vizsgálat – ezek szerencsére már régóta egy helyre vannak beszervezve, csak időpontot kellett foglalni, s aztán sorban bekopogni minden rendelőbe, két óra alatt kint voltunk az ajtón –, aztán be kellett jelentkezni online a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál, kifizetni a kártya árát a ghiseul.ro portálon, és mehettünk is a kapott időpontban.

A sepsiszentgyörgyi iroda szokatlan helyen, az Oltmező úti bevásárlóközpont folyosóján található, a gyorsétkezők és a gyermekjátékok között. Könnyen és ingyenesen parkolhattunk, ezt értékeltük, és beálltunk a többi várakozó közé. Néztük, hogy sehol egy pad (olvasni szoktam a várótermekben, állva ez elég nehézkes), de pillanatok alatt kiderült, hogy nincs rá szükség: az üvegajtó mögött egyszerre négy ügyfelet fogadtak, fent pedig kijelzőn olvashattuk, hogy ki következik: az előre lefoglalt időpont jelent meg azonosítóként. Mi egymás után 4 percnyire voltunk, és azt gondoltuk, hogy két szomszédos ablakhoz kerülünk, de nem így történt: bement az ember, beadta az orvosi papírt, a személyazonossági igazolványt és a lejáróban levő hajtásit (befizetési nyugta nem kellett, azt látta a hivatalnok a rendszerben), a pult mögött ülő udvarias fiatalember kitöltött valamit a számítógépen, készített egy fényképet, kiadott egy gépelt bizonylatot, amellyel az új hajtási megérkezéséig lehet vezetni, és a régi hajtásit, amelyet úgy érvénytelenített, hogy levágta a sarkát. Még nem telt le a 4 perc, amikor a férjem kijött, és átadta a helyét nekem; nyolc percen belül mindketten az autónál voltunk, és hitetlenkedve néztünk egymásra. Ennyi volt? 

Nem, jött még ráadás. Négy-öt nap utánra ígérték az új jogosítványok kiküldését, de már két nap után megkaptuk az értesítőt, és aznap ki is válthattuk a postán. Kicsit olyan volt az egész, mint a mesében: hipp-hopp, és máris túl vagyunk az üveghegyen. Pedig semmiféle varázsigét nem tudtunk. Azt is utólag vettük észre, hogy magyar felirat is van az iroda üvegfalán (onnan a hivatal fent olvasható pontos megnevezése). Csodálatos. Tehát lehet gyorsan, ügyesen, hatékonyan végezni egy állami szolgáltatást! Kívánjuk, hogy ez a példa ragadós legyen. 

 

A szerző felvétele

Szerző: Demeter J. Ildikó Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-16 08:00
