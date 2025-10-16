HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

Az elsÅ‘ kapavÃ¡gÃ¡s GyergyÃ³ditrÃ³nÃ¡l

2025. oktÃ³ber 16., csÃ¼tÃ¶rtÃ¶k, BelfÃ¶ld

ElkezdÅ‘dtek az ErdÃ©lyt MoldvÃ¡val Ã¶sszekÃ¶tÅ‘ A8-as autÃ³pÃ¡lya legnehezebb, GyergyÃ³ditrÃ³t a moldvai Gerinces (GrinÈ›ieÈ™) faluval a Keleti-KÃ¡rpÃ¡tokon Ã¡t Ã¶sszekÃ¶tÅ‘ hegyvidÃ©ki szakaszÃ¡nak elÅ‘munkÃ¡latai â€“ kÃ¶zÃ¶lte a Hargita megyei Ã¶nkormÃ¡nyzat.

  • MunkagÃ©pek az A8-as autÃ³pÃ¡lya nyomvonalÃ¡n. FotÃ³: Facebook / Hargita Megye TanÃ¡csa
    MunkagÃ©pek az A8-as autÃ³pÃ¡lya nyomvonalÃ¡n. FotÃ³: Facebook / Hargita Megye TanÃ¡csa

Az A8-as autÃ³pÃ¡lya MarosvÃ¡sÃ¡rhely Ã©s a moldvai Ungheni kÃ¶zÃ¶tt Ã©pÃ¼l. A kÃ¶zlemÃ©ny szerint a GyergyÃ³ditrÃ³ Ã©s Gerinces kÃ¶zÃ¶tti szakasz tervezÃ©sÃ©vel Ã©s megÃ©pÃ­tÃ©sÃ©vel megbÃ­zott kivitelezÅ‘ elkezdte a geotechnikai fÃºrÃ¡sokat Ã©s a rÃ©gÃ©szeti feltÃ¡rÃ¡s elÅ‘kÃ©szÃ­tÃ©sÃ©t a Hargita megyei nagykÃ¶zsÃ©gben. Az elÅ‘munkÃ¡latok a tervezÃ©si szakasz rÃ©szÃ©t kÃ©pezik, a terepmunkÃ¡t a kÃ¶zÃºti infrastruktÃºrÃ¡t kezelÅ‘ orszÃ¡gos tÃ¡rsasÃ¡g (CNAIR) alkalmazottjai ellenÅ‘rzik. A gyergyÃ³szÃ©ki geotechnikai fÃºrÃ¡sok GyergyÃ³ditrÃ³ kÃ¶zigazgatÃ¡si terÃ¼letÃ©n, mÃ­g a rÃ©gÃ©szeti feltÃ¡rÃ¡s elÅ‘kÃ©szÃ­tÃ©se a GyergyÃ³szÃ¡rhegyâ€“GyergyÃ³ditrÃ³ autÃ³pÃ¡lya-csomÃ³pontnÃ¡l zajlanak, Ã©s vÃ¡rhatÃ³an kÃ©t-hÃ¡rom hÃ©tig tartanak.

A Keleti-KÃ¡rpÃ¡tokat Ã¡tszelÅ‘ GyergyÃ³ditrÃ³â€“Gerinces autÃ³pÃ¡lya-szakasz hossza 38 kilomÃ©ter, tervezÃ©sÃ©re Ã©s megÃ©pÃ­tÃ©sÃ©re mÃ¡rciusban Ã­rtÃ¡k alÃ¡ a szerzÅ‘dÃ©st. A nÃ©gy cÃ©gbÅ‘l Ã¡llÃ³ tÃ¡rsulÃ¡snak 54 hÃ³nap alatt kell elkÃ©szÃ¼lnie a munkÃ¡val, ebbÅ‘l 14 hÃ³nap jut tervezÃ©sre Ã©s 40 hÃ³nap kivitelezÃ©sre. A beruhÃ¡zÃ¡s Ã©rtÃ©ke Ã¡fa nÃ©lkÃ¼l 6,14 milliÃ¡rd lej. A rendkÃ­vÃ¼l Ã¶sszetett munkÃ¡lat sorÃ¡n 19 alagutat, valamint 63 hidat Ã©s viaduktot kell Ã©pÃ­teni, Ã©s jelentÅ‘s mennyisÃ©gÅ± fÃ¶ldmunkÃ¡t kell elvÃ©gezni. Az Ã¶sszesen 21 kilomÃ©ter hosszÃº alagÃºt- Ã©s viaduktrendszer a teljes autÃ³pÃ¡lya-szakasz 57 szÃ¡zalÃ©kÃ¡t teszi ki. A szakaszon kÃ©t kÃ¶zÃºti csomÃ³pont lesz: GyergyÃ³ditrÃ³nÃ¡l, illetve NeamÈ› megyÃ©ben.

Az ErdÃ©lyt Ã©s MoldvÃ¡t Ã¶sszekÃ¶tÅ‘ A8-as autÃ³pÃ¡lya erdÃ©lyi szakaszai kÃ¶zÃ¼l jelenleg a MarosvÃ¡sÃ¡rhely Ã©s NyÃ¡rÃ¡dszereda kÃ¶zÃ¶tti szakaszon dolgozik a tÃ¶rÃ¶k kivitelezÅ‘, amely a NyÃ¡rÃ¡dszereda Ã©s SÃ³vÃ¡rad kÃ¶zÃ¶tti szakasz kivitelezÃ©sÃ©t is megnyerte. A SÃ³vÃ¡radâ€“GyergyÃ³alfalu Ã©s GyergyÃ³alfaluâ€“GyergyÃ³ditrÃ³ szakaszra kihirdettÃ©k ugyan a kÃ¶zbeszerzÃ©sek nyertesÃ©t, de mÃ©g nem Ã­rtÃ¡k alÃ¡ a kivitelezÃ©si szerzÅ‘dÃ©st. Az EgyesÃ¼lÃ©s autÃ³pÃ¡lyÃ¡jÃ¡nak is nevezett A8-as sztrÃ¡da MarosvÃ¡sÃ¡rhely, valamint a RomÃ¡nia Ã©s Moldova hatÃ¡rÃ¡n fekvÅ‘ Ungheni kÃ¶zÃ¶tt vezet majd 304 kilomÃ©teren.

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-10-16 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 302 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 5 Szavazatok szÃ¡ma: 3
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket! Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Ã–n szerint feljut-e a mostani idÃ©nyben a SuperLigÃ¡ba a Sepsi OSK?









eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 1031
szavazÃ³gÃ©p
2025-10-16: BelfÃ¶ld - :

SzabÃ¡lyoztÃ¡k a magÃ¡nnyugdÃ­jakat

DÃ¶ntÅ‘ hÃ¡zkÃ©nt elfogadta tegnap a kÃ©pviselÅ‘hÃ¡z a maÂ­gÃ¡nnyugdÃ­jak kifizetÃ©sÃ©t szabÃ¡lyozÃ³ tÃ¶rvÃ©nytervezetet.
2025-10-16: BelfÃ¶ld - :

KÃ©t iskolÃ¡t kiÃ¼rÃ­tettek

Egy szatmÃ¡rnÃ©meti iskola egyik termÃ©ben repedÃ©s keletkezett a falon, egy mÃ¡sik Ã©pÃ¼letrÅ‘l pedig tÃ©glÃ¡k hullottak le a szerda reggeli fÃ¶ldrengÃ©s miatt.
rel="noreferrer"