Az elsÅ‘ kapavÃ¡gÃ¡s GyergyÃ³ditrÃ³nÃ¡l

Az A8-as autÃ³pÃ¡lya MarosvÃ¡sÃ¡rhely Ã©s a moldvai Ungheni kÃ¶zÃ¶tt Ã©pÃ¼l. A kÃ¶zlemÃ©ny szerint a GyergyÃ³ditrÃ³ Ã©s Gerinces kÃ¶zÃ¶tti szakasz tervezÃ©sÃ©vel Ã©s megÃ©pÃ­tÃ©sÃ©vel megbÃ­zott kivitelezÅ‘ elkezdte a geotechnikai fÃºrÃ¡sokat Ã©s a rÃ©gÃ©szeti feltÃ¡rÃ¡s elÅ‘kÃ©szÃ­tÃ©sÃ©t a Hargita megyei nagykÃ¶zsÃ©gben. Az elÅ‘munkÃ¡latok a tervezÃ©si szakasz rÃ©szÃ©t kÃ©pezik, a terepmunkÃ¡t a kÃ¶zÃºti infrastruktÃºrÃ¡t kezelÅ‘ orszÃ¡gos tÃ¡rsasÃ¡g (CNAIR) alkalmazottjai ellenÅ‘rzik. A gyergyÃ³szÃ©ki geotechnikai fÃºrÃ¡sok GyergyÃ³ditrÃ³ kÃ¶zigazgatÃ¡si terÃ¼letÃ©n, mÃ­g a rÃ©gÃ©szeti feltÃ¡rÃ¡s elÅ‘kÃ©szÃ­tÃ©se a GyergyÃ³szÃ¡rhegyâ€“GyergyÃ³ditrÃ³ autÃ³pÃ¡lya-csomÃ³pontnÃ¡l zajlanak, Ã©s vÃ¡rhatÃ³an kÃ©t-hÃ¡rom hÃ©tig tartanak.

A Keleti-KÃ¡rpÃ¡tokat Ã¡tszelÅ‘ GyergyÃ³ditrÃ³â€“Gerinces autÃ³pÃ¡lya-szakasz hossza 38 kilomÃ©ter, tervezÃ©sÃ©re Ã©s megÃ©pÃ­tÃ©sÃ©re mÃ¡rciusban Ã­rtÃ¡k alÃ¡ a szerzÅ‘dÃ©st. A nÃ©gy cÃ©gbÅ‘l Ã¡llÃ³ tÃ¡rsulÃ¡snak 54 hÃ³nap alatt kell elkÃ©szÃ¼lnie a munkÃ¡val, ebbÅ‘l 14 hÃ³nap jut tervezÃ©sre Ã©s 40 hÃ³nap kivitelezÃ©sre. A beruhÃ¡zÃ¡s Ã©rtÃ©ke Ã¡fa nÃ©lkÃ¼l 6,14 milliÃ¡rd lej. A rendkÃ­vÃ¼l Ã¶sszetett munkÃ¡lat sorÃ¡n 19 alagutat, valamint 63 hidat Ã©s viaduktot kell Ã©pÃ­teni, Ã©s jelentÅ‘s mennyisÃ©gÅ± fÃ¶ldmunkÃ¡t kell elvÃ©gezni. Az Ã¶sszesen 21 kilomÃ©ter hosszÃº alagÃºt- Ã©s viaduktrendszer a teljes autÃ³pÃ¡lya-szakasz 57 szÃ¡zalÃ©kÃ¡t teszi ki. A szakaszon kÃ©t kÃ¶zÃºti csomÃ³pont lesz: GyergyÃ³ditrÃ³nÃ¡l, illetve NeamÈ› megyÃ©ben.

Az ErdÃ©lyt Ã©s MoldvÃ¡t Ã¶sszekÃ¶tÅ‘ A8-as autÃ³pÃ¡lya erdÃ©lyi szakaszai kÃ¶zÃ¼l jelenleg a MarosvÃ¡sÃ¡rhely Ã©s NyÃ¡rÃ¡dszereda kÃ¶zÃ¶tti szakaszon dolgozik a tÃ¶rÃ¶k kivitelezÅ‘, amely a NyÃ¡rÃ¡dszereda Ã©s SÃ³vÃ¡rad kÃ¶zÃ¶tti szakasz kivitelezÃ©sÃ©t is megnyerte. A SÃ³vÃ¡radâ€“GyergyÃ³alfalu Ã©s GyergyÃ³alfaluâ€“GyergyÃ³ditrÃ³ szakaszra kihirdettÃ©k ugyan a kÃ¶zbeszerzÃ©sek nyertesÃ©t, de mÃ©g nem Ã­rtÃ¡k alÃ¡ a kivitelezÃ©si szerzÅ‘dÃ©st. Az EgyesÃ¼lÃ©s autÃ³pÃ¡lyÃ¡jÃ¡nak is nevezett A8-as sztrÃ¡da MarosvÃ¡sÃ¡rhely, valamint a RomÃ¡nia Ã©s Moldova hatÃ¡rÃ¡n fekvÅ‘ Ungheni kÃ¶zÃ¶tt vezet majd 304 kilomÃ©teren.