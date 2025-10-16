Két iskolát kiürítettek

A Szatmár megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a katonai tűzoltóknak két bevetésük volt a földmozgás nyomán: a szatmárnémeti I. C. Brătianu Líceumban rögzíteni kellett a tetőről részben levált, használaton kívüli kéményt, a Petőfi Sándor utcában pedig téglák hullottak le az egyik épület homlokzatáról. A Doam­na Stanca Főgimnáziumból bejelentés érkezett, hogy az egyik teremben repedés keletkezett a falon, ezt az Állami Építészeti Felügyelet szakemberei a helyszínen felmérték és megállapították, hogy nem veszélyezteti az épület szerkezeti integritását; így az épületben folytatódik a tevékenység, de megfigyelés alatt tartják az ingatlant. Ugyanakkor a szatmárudvari és a kolcsi általános iskola épületét a vezetőség döntése alapján kiürítették az esetleges utórengések veszélyétől tartva. Később mindkét épületbe visszatérhettek a tanulók és folytatódott a tanítás. A 7 óra 57 perckor bekövetkezett, a Richter-skála szerint 4-es erősségű földrengés epicentruma 22 kilométerre volt Szatmárnémetitől.