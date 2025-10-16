Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Két iskolát kiürítettek

2025. október 16., csütörtök, Belföld

Egy szatmárnémeti iskola egyik termében repedés keletkezett a falon, egy másik épületről pedig téglák hullottak le a szerda reggeli földrengés miatt.

  • Az I. C. Brătianu Líceum Szatmárnémetiben. Fotó: Facebook / Liceul Tehnologic Ion I. C. Bratianu, Satu Mare
    Az I. C. Brătianu Líceum Szatmárnémetiben. Fotó: Facebook / Liceul Tehnologic Ion I. C. Bratianu, Satu Mare

A Szatmár megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a katonai tűzoltóknak két bevetésük volt a földmozgás nyomán: a szatmárnémeti I. C. Brătianu Líceumban rögzíteni kellett a tetőről részben levált, használaton kívüli kéményt, a Petőfi Sándor utcában pedig téglák hullottak le az egyik épület homlokzatáról. A Doam­na Stanca Főgimnáziumból bejelentés érkezett, hogy az egyik teremben repedés keletkezett a falon, ezt az Állami Építészeti Felügyelet szakemberei a helyszínen felmérték és megállapították, hogy nem veszélyezteti az épület szerkezeti integritását; így az épületben folytatódik a tevékenység, de megfigyelés alatt tartják az ingatlant. Ugyanakkor a szatmárudvari és a kolcsi általános iskola épületét a vezetőség döntése alapján kiürítették az esetleges utórengések veszélyétől tartva. Később mindkét épületbe visszatérhettek a tanulók és folytatódott a tanítás. A 7 óra 57 perckor bekövetkezett, a Richter-skála szerint 4-es erősségű földrengés epicentruma 22 kilométerre volt Szatmárnémetitől.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-16 08:00 Cikk megjelenítése: 417 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1031
szavazógép
2025-10-16: Belföld - :

Az első kapavágás Gyergyóditrónál

Elkezdődtek az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya legnehezebb, Gyergyóditrót a moldvai Gerinces (Grințieș) faluval a Keleti-Kárpátokon át összekötő hegyvidéki szakaszának előmunkálatai – közölte a Hargita megyei önkormányzat.
2025-10-16: Belföld - :

Épülhetnek a vízi erőművek

Megszüntethető azoknak a természetvédelmi területeknek a védettsége, amelyeken 2007. június 29-én kormányhatározattal vagy dekrétummal jóváhagyott vízerőmű-beruházások voltak folyamatban: a képviselőház tegnap döntő házként elfogadta a szenátusban korábban elutasított tervezetet, amely szerint az érintett területek határait a beruházó kérésétől számított 60 napon belül úgy kell módosítani, hogy a vízerőműrendszer és a létesítményhez vezető bekötőutak a természetvédelmi területen kívülre kerüljenek.
rel="noreferrer"