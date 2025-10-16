Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Leáll a kézdivásárhelyi uszoda építése

2025. október 16., csütörtök, Közélet

Bár jelenleg még gőzerővel dolgoznak a munkások, november 15-től leáll a kézdivásárhelyi fedett uszoda építése. A kormány döntése következtében történő leállás legalább négy hónapra szól, így a március 15-ig tartó kényszerszünet miatt gyakorlatilag tarthatatlanná válik a 2026. április 16-ára kitűzött átadási határidő.

  • Fotó: Bartos Lóránt
    Fotó: Bartos Lóránt

Az uszoda építését az Országos Beruházási Társaság (CNI) finanszírozza, ám a kormány döntése nyomán nemcsak az általa lebonyolított projekteket, hanem az Anghel Saligny program keretében futó beruházásokat is felfüggesztik. A hivatalos indok: forráshiány.

Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere érdeklődésünkre elmondta: információi szerint a CNI számláján megvolt a több mint harmincmillió eurós projekt fedezete, ám a költségvetési átcsoportosítások során a pénzt elvonták. „A kézdivásárhelyi uszoda építése november 15-én leáll, és ha minden a tervek szerint alakul, március 16-án indulhat újra” – közölte az elöljáró.

A helyszínen tett látogatásunk során meggyőződhettünk arról, hogy a munkálatok látványosan haladnak. Az épületet körbekerítették, a középső részre tűzoltólépcső került, és már az is kiderül, hogy a tetőn tátongó nyílás nem hibát jelez, hanem egy tágas terasz fölötti nyitott részhez tartozik, amelyet üvegfal választ majd el az uszoda belső terétől. A rozsdamentes acél medencéket már beszerelték, kapaszkodókkal és világítással együtt. A két hatalmas üvegfalnak és a tetőbe vágott nyílásoknak köszönhetően a belső tér bőségesen kap természetes fényt. Az alagsor igazi labirintus: itt kaptak helyet a műszaki berendezések, a szaunák, a mellékhelyiségek és a kiszolgálóterek. Egyes helyiségek már kimeszelve várják a további munkát, máshol éppen a csempézés zajlik. Egy helyiségben fóliába csomagolt, embermagas „gömbök” sorakoznak – mint kiderült, ezek a medencék homokszűrői.

A külső munkálatok sem álltak le: a műjégpálya felőli oldalon támfalat építenek, hogy a két hatalmas épület súlya ne okozzon a későbbiekben talajmozgást vagy szerkezeti problémát.

A kivitelezés ütemét látva úgy tűnik, hogy ha nem lenne a kényszerű leállás, a munkát végző cég akár a határidő előtt is befejezhetné a fedett uszodát. Az építkezés két éve indult, a céhes város történetének ez az eddigi legnagyobb, közpénzből finanszírozott beruházása.

