Énekben elmondott magyar TermopüleA Magyarok fénye rockoratórium Háromszéken

2025. október 16., csütörtök, Közélet

Brassó magyar múltjának kollázsszerű felidézésével kezdődött, az 1849. június 20-i alsótömösi csata 175. évfordulójára 2024-ben bemutatott Magyarok fénye című rockoratóriummal folytatódott a Brassói Magyar Színház – Az Összetartozás Színháza produkciósorozata. Az utóbbi előadás pénteken Sepsiszentgyörgyön is látható lesz.

  • Fotó: Brassói Magyar Napok / Tana Zoltán
    Fotó: Brassói Magyar Napok / Tana Zoltán

Az 1948–49-es forradalom és szabadságharc háromszéki vérbefojtásának kezdetét jelentő csata emlékezete ihlette meg a brassói színházi egyesület vezetőjét, Kökösi Attila igazgató-producert, amikor megbízta a Budapesten élő Szepesi Richárdot, hogy írja meg a papolci születésű Kiss Sándor honvédezredesnek is emléket állító rock­oratórium zenéjét. A hiteles történelmi tényekre és egy fiktív szerelmi szálra épülő, Szepesin túl Király Mátyás, Miks-Rédai Csaba és Szinovál Gyula által jegyzett művet a 2024-es brassói Magyar Színházfesztivál nyitó előadásaként mutatták be. Azóta két további teljes és jó néhány rövidített változatát ismerhette meg az erdélyi és felvidéki közönség.

Az ősbemutatón Vadkerti Imre jelenítette meg Kiss Sándort, a péntek esti, a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében bemutatandó előadáson – jegyek a helyszínen és a bilete.ro honlapon vásárolhatók – Bedőcs Imre énekel honvédezredesként. A többi szerepet túlnyomórészt a környékünkről származó művészek formálják meg, Ernő testvérként például Demeter Elemért, a kézdivásárhelyi Bumeráng együttes énekesét és basszusgitárosát láthatjuk-hallhatjuk, míg Kosz­tyin alezredest Farkas Tamás Zoltán, a Tiltott Illés zenekar alapítója és frontembere kelti életre. Az előadásban részt vesznek a Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület huszárai, a bölöni Kék Virág Néptáncegyüttes tagjai, valamint a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola balett szakos diákjai is.

Kökösi Attila, az előadás megálmodója koncertszervezőként ismerte meg a magyar rockélet kiemelkedő magyarországi és erdélyi egyéniségeit. Ezt a kapcsolati tőkét felhasználva és a várható költségek ismeretében toborozta a szereplőgárdát, a zenei anyag ennek megfelelően a kiszemelt művészek hangi adottságainak figyelembe vételével készült.

Az előadásban gyártásvezetőként feltüntetett Kökösi Attila azt mondja, a Brassói Magyar Színház létrehozásával elsősorban azt tűzte ki tevékenységük céljaként, hogy „kultúratermelővé” változtassák a brassói magyar kultúrafogyasztó közeget, részessé tegyék a különböző előadások színpadra állításában. Részben ez is magyarázza, hogy az előadás mindenekelőtt helyi, környékbeli művészekre épít, az ő tehetségüket, rátermettségüket igyekszik reflektorfénybe állítani.

Sepsiszentgyörgy után vasárnap délután Kiss Sándor szülőfalujában, Papolcon mutatják be a rockoratóriumot, este pedig Gelencén kerül színpadra az előadás.

Megosztás:   Szerző: Csinta Samu Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-16 08:00 Cikk megjelenítése: 414 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
