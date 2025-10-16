KÃ¼zdÃ¶ttek, de a teljesÃ­tmÃ©nyÃ¼k elmaradt a vÃ¡rakozÃ¡soktÃ³l, Ã­gy a Sepsi-SIC elszenvedte mÃ¡sodik veresÃ©gÃ©t a nÅ‘i kosÃ¡rlabda EurÃ³pa-kupa alapszakaszÃ¡ban, miutÃ¡n szerdÃ¡n 63â€“49-re kikapott a HÃ¡romszÃ©kre lÃ¡togatÃ³ KSC SzekszÃ¡rd csapatÃ¡tÃ³l. A zÃ¶ld-fehÃ©rek jÃ¶vÅ‘ szerdÃ¡n az olasz GEAS Basket otthonÃ¡ban vendÃ©geskednek, Ã¡m vasÃ¡rnap 19 Ã³rÃ¡tÃ³l â€“ szintÃ©n idegenben â€“ a Nemzeti Liga 3. fordulÃ³jÃ¡ban egy Ãºjabb rangadÃ³ vÃ¡r rÃ¡juk, hiszen a listavezetÅ‘ Aradi FCC ellen lÃ©pnek pÃ¡lyÃ¡ra.

A csapathoz a napokban csatlakozÃ³ Emily Potterrel a kezdÅ‘ Ã¶tÃ¶sben indÃ­totta idÃ©nybeli elsÅ‘ hazai EurÃ³pa-kupa-mÃ©rkÅ‘zÃ©sÃ©t a Sepsi-SIC, Ã©s a talÃ¡lkozÃ³ elejÃ©n lÃ¡tszott, hogy ez szokatlan felÃ¡llÃ¡s a zÃ¶ld-fehÃ©rek szÃ¡mÃ¡ra. A 8. percben MÃ©rÃ©sz duplÃ¡jÃ¡val vezetett a szentgyÃ¶rgyi gÃ¡rda (12â€“10), Ã¡m a vendÃ©gek a jÃ¡tÃ©krÃ©sz vÃ©gÃ©re Ã¡tvettÃ©k az irÃ¡nyÃ­tÃ¡st, Ã©s egy ponttal megnyertÃ©k az elsÅ‘ negyedet (12â€“13). A mÃ¡sodik szakaszban a szekszÃ¡rdi volt a jobb csapat a pÃ¡lyÃ¡n, Ã¡m a 16. percben Davis kosarÃ¡val kiegyenlÃ­tettÃ¼nk 19-re. A folytatÃ¡sban is Ã¡dÃ¡z harc folyt minden labdÃ¡Ã©rt a parketten, azonban a pontosabban cÃ©lzÃ³ Tolna vÃ¡rmegyei alakulatnak sikerÃ¼lt megÂ­lÃ©pnie (21â€“27). A nagyszÃ¼nethez kÃ¶zeledve sem csÃ¶kkent a pÃ¡rharc tempÃ³ja, Ã©s Zoran Mikes lÃ¡nyai hatpontos hÃ¡trÃ¡nyban vonultak az Ã¶ltÃ¶zÅ‘be (23â€“29).

Â

Â

A harmadik negyedet Potter kosara nyitotta meg, Ã©s Ãºgy tÅ±nt, hogy lÃ¡nyaink megtalÃ¡ltÃ¡k az ellenszert a szekszÃ¡rdiak jÃ³ jÃ¡tÃ©kÃ¡ra. Magyar Bianka tanÃ­tvÃ¡nyai azonban gyorsan vÃ¡ltottak, Ã©s a 30. percben Holcz triplÃ¡jÃ¡val mÃ¡r 10 ponttal vezettek (36â€“46). Az utolsÃ³ szakaszban is kÃ¼zdÃ¶ttek a zÃ¶ld-fehÃ©rek, Ã¡m a vendÃ©gek nem lassÃ­tottak, Ã©s szervezett jÃ¡tÃ©kkal magabiztosan, megÃ©rdemelten nyertÃ©k meg a szÃ©kely-magyar pÃ¡rharcot (49â€“63).

EgyÃ¼ttesÃ¼nk teljesÃ­tmÃ©nyÃ©rÅ‘l sokat elÃ¡rul az, hogy a frissen Ã©rkezett Ã©s 16 pontot jegyzÅ‘ Potter lett a Sepsi-SIC legjobbja, tÃºloldalon viszont Karlen dupla duplÃ¡val, 17 ponttal Ã©s 13 lepattanÃ³val, mÃ­g csapattÃ¡rsa, Rodrigues 16 egysÃ©ggel vette ki a rÃ©szÃ©t a szekszÃ¡rdi sikerbÅ‘l.

Â

Â

NÅ‘i kosÃ¡rlabda EurÃ³pa-kupa, 2. fordulÃ³: Sepsi-SICâ€“KSC SzekszÃ¡rd 49â€“63 (12â€“13, 11â€“16, 13â€“17, 13â€“17).

SepsiszentgyÃ¶rgy, SzabÃ³ Kati Sportcsarnok, mintegy 550 nÃ©zÅ‘. Vezette: Megaklisz-Konsztantinosz Marinakisz (gÃ¶rÃ¶g), Andrej Zlatevski (Ã©szak-macedÃ³n), Ivan Mijalkovski (Ã©szak-macedÃ³n). Sepsi-SIC: Gereben 8, Davis 10, Potter 16/3, SzabÃ³ 4, MÃ©rÃ©sz 8â€“HollÃ³, Mikes, HaranguÈ™, Armanu, CÄƒtinean, GhiÈ›Äƒ, Diop 3. VezetÅ‘edzÅ‘: Zoran Mikes. SzekszÃ¡rd: Dombai 8, Rodrigues 16/6, Karlen 17/3, SzÅ±cs 2, Holcz 8/3â€“Theodorean 6/6, Ovner, Chemiel 6, NyÃ¡ri, Baa. VezetÅ‘edzÅ‘: Magyar Bianka.