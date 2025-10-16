Jövő hét végén, azaz október 25-én indul a női kosárlabda 1. Liga 2025–2026-os idénye, a nyolccsapatos másodosztályban pedig ott lesz a Kézdivásárhelyi SE is. Az alakulatnál a spanyol Claudio García Morales irányítása alatt szeptember 1-je óta zajlik a munka, a kék–fehér mezeseknek továbbra is az a kitűzött céljuk, hogy visszakerüljenek a Nemzeti Ligába.

Szeptember végén arról írtunk, hogy a Román Kosárlabda-szövetség bejelentette az 1. Ligában induló csapatok listáját, a szakszövetségnél a napokban elkészítették a másodosztály programját, és a versenykiírás szerint október 25-én és 26-án az első forduló négy mérkőzésével kezdetét veszi a bajnokság. Az előző szezonban kilenc együttes, többek között a megyeszékhelyi Sepsi-SIC és a Kézdivásárhelyi SE részvételével zajlott a pontvadászat, idén viszont csak nyolc gárda küzd a Nemzeti Ligába jutásért, és Kovászna megyét ezúttal csupán a céhes városi lányok képviselik. A felső-háromszéki alakulat négy havasalföldi, egy partiumi, egy bánsági, valamint egy moldvai csapattal méri össze erejét az 1. Ligában, amelynek fordulóit várhatóan kéthetente rendezik meg, és alkalmanként két-két mérkőzést játszanak a felek.

Az eredeti programhoz képest a KSE egy picit csúsztatva kezdi meg szereplését a másodosztályban, hiszen csak október 27-én 18 órától rendezik meg az Alexandriai ISK elleni forduló első meccsét, majd másnap 11 órától kerül sor a két csapat közötti második mérkőzésre a céhes városi Kicsid Gábor Sportcsarnokban. A kék-fehér mezes lányok november 8-án és 9-én a Jászvásári Poli vendégeként lépnek pályára, rá egy hétre pedig a Temesvári CSU együttesét fogadják. A december közepén esedékes 4. fordulóban a kézdivásárhelyiek újra itthon játszanak, ellenfelük a BBB Raptors Berceni lesz. Az új esztendőt hosszú kiszállással kezdik a mieink, január 4-én és 5-én a Nagyváradi CSU otthonából próbálják elhozni a győztesnek járó két pontot. A 6. fordulóban a Bukaresti Dan Dacian érkezik Háromszékre, az alapszakaszt pedig a Prahova Megyei SK-nál zárják lányaink. A rájátszás február 21-én rajtol a negyeddöntőkkel, március 15–25. között rendezik meg az elődöntőt, a döntőre április 3–15. között kerül sor. Minden párharc az egyik fél két győzelméig tart.

Az első dupla forduló mérkőzései (október 25–30.): Nagyváradi CSU–Bukaresti Dan Dacian, Prahova Megyei SK–BBB Raptors Berceni, Kézdivásárhelyi SE–Alexnadriai ISK, Temesvári CSU–Jászvásári Poli. (tibodi)