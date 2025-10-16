A magyar labdarúgó-válogatott kedden négygólos mérkőzésen döntetlent játszott Portugália vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójában, így a Nemzetek Ligája-győztes házigazdák még nem jutottak ki a jövő évi tornára. A magyar együttes, amely ezúttal sem tudta felülmúlni a portugál csapatot, a döntetlennel megőrizte egypontos előnyét a pótselejtezőt érő második helyen, csak immár nem az örmények, hanem az írek előtt.

A magyarok sokkal bátrabban kezdtek a világ egyik legjobb válogatottja ellen, mint szeptemberben Budapesten. Ennek ellenére az első lövést a hazai csapat jegyezte, de Cristiano Ronaldo kísérlete fölé szállt, a túloldalon viszont Sallai Roland próbálkozását Diogo Costa szögletre tolta. A magyar együttes bátor játéka hamar kifizetődött, mert Szoboszlai Dominik sarokrúgása után Szalai Attila fejjel vezetést szerzett. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai továbbra is lendületesen indultak előre a labdaszerzéseket követően, és vezettek ígéretesnek tűnő akciókat. A portugál gárda többnyire csak körbe passzolgatta a magyar védelmet, ellenben amint akadt egy éles passz és egy jó csel, máris helyzet alakult ki, amelyből Ronaldo egyenlített a játékrész derekán. A kapott gól sem törte meg a magyarok lelkesedését, bátran vezettek támadásokat, amelyek végén Szoboszlai és Varga Barnabás is veszélyeztetett. Közvetlenül a szünet előtt Ronaldo ismét betalált, így a házigazdák vonulhattak előnnyel az öltözőbe.

Térfélcsere után sem változott a játék képe, Portugália meddő mezőnyfölényben futballozott, a magyar alakulat pedig gyors kontrákra rendezkedett be. A folytatásban Tóth Balázs kétszer is hárított, míg a túloldalon Costa fogta könnyedén Varga fejesét. Negyedóra elteltével a portugálok közel kerültek ahhoz, hogy eldöntsék a meccset, mert egy percen belül Rúben Dias és Bruno Fernandes is a bal kapufát találta telibe, majd Tóth hatalmas bravúrral védte a csereként beállt João Félix közeli kísérletét. A szélekről érkező magyar beívelések továbbra is veszélyesek voltak, Szalai védő létére majdnem duplázott, azonban a keresztlécre bólintott. A portugálok felállt védelem ellen nem vállaltak kockázatot, csak akkor indultak meg lendületesen, ha terület nyílt előttük. A ráadásban a sokadik szélen futó akciót követően a beadás is tökéletes volt és Szoboszlai közelről egyenlítve pontot mentett a válogatottnak, amelynek így nem kellett megelégednie a tisztes helytállással, továbbá elérte, hogy Portugália még ne vívja ki a vb-részvételt.

Eredmények, F-csoport, 4. forduló: Portugália–Magyarország 2–2 (gólszerzők: Ronaldo 22., 45+3., illetve Szalai 8., Szoboszlai 90+1.), Írország–Örményország 1–0 (gólszerző: Ferguson 70.). A csoport állása: 1. Portugália 10 pont, 2. Magyarország 5 pont, 3. Írország 4 pont, 4. Örményország 3 pont.