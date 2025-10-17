Ma: Ferencz Áron Dobbanó hangok című zenés gyermekfoglalkozása 10 és 13 órától Sepsiszentgyörgyön a Gödri Ferenc Általános Iskolában; a Rózsaszínház A három kecskegida és a farkas című bábjátéka 11 és 12 órától Árkoson az unitárius egyház imatermében; a Háromszék Táncszínház Tiszán innen, Dunán túl című folklórelő­adása 19 órától Ozsdolán a Zsögön Zoltán Kultúrotthonban (koreográfusok: Módosné Almási Berta Csilla, Módos Máté, Kovács-Jelinek Emese, Kovács József).

Szombaton: Demeter Miklós hangszerbemutatója és hangszerkészítés 10-től 13 óráig Maksán a református imateremben.

Vasárnap: a Kelekótya együttes Kalapszalag című interaktív gyermekfoglalkozása 16 órától Barátoson a kultúrotthonban és 18 órától Bélafalván a kultúrotthonban.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház kamarateremében ma 19 órától koncertelőadás Cseh Tamás dalaiból: Valóság nagybátyám, előadó: Gajzágó Zsuzsa, közreműködik Pál-Ferenczi Gyöngyi és Nemes Levente.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színházban ma és 18-án, szombaton 19 órától bemutató: Unchiul Vania (Ványa bácsi), rendező: Theodor-Cristian Popescu.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Zene

MAGYAROK FÉNYE. Az alsótömösi csata történetét feldolgozó Magyarok fénye című rockoratóriumot ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, 19-én 19 órától a gelencei kultúrotthonban; vasárnap 13.30-tól Papolcon a kultúrotthonban játssza a Brassói Magyar Színház. Jegyek a bilete.ro oldalon és Gelence, illetve a Papolc Polgármesteri Hivatalában kaphatók.

ESTI KAMARAZENE-KONCERT. Ma 20 órától rendkívüli kamarazene-koncert lesz Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban. Fellép a marosvásárhelyi Tiberius vonósnégyes: Molnár Tibor, Dávid Tamás, Molnár József, Zágoni Előd és Kostyák Előd (gordonka). Műsoron Franz Schubert: C-dúr kétcsellós kvintett. Jegyár: 30 lej.

KÓRUSTALÁLKOZÓ KOVÁSZNÁN. A Pastorala Kulturális Egyesület a vegyes kar fenn­állásának 25. évfordulója alkalmából megrendezi a háromszéki kamarakórusok 21. találkozóját ma 18 órától a kovásznai vajnafalvi református temp­lomban.

Tánc

SEPSISZENTGYÖRGY. Új helyszínen, az Óriáspince rendezvényteremben tartja évadnyitó táncházát ma 20 órától a Háromszék Táncszínház. Házigazdák: Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bence, akik gyimesi táncokat tanítanak kezdő szinten. Énektanítással közreműködik Deák Anett. A muzsikát a Heveder Banda és a Folker együttes szolgáltatja, különleges meghívott: André Csaba. A belépés ingyenes. Társszervezők: Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, Lajtha László Alapítvány.

Emléktábla-avatás Kézdivásárhelyen

Vasárnap 13 órától Kézdivásárhelyen a Kossuth Lajos utca 1. szám alatt emléktáblaavatással tisztelegnek Diénes Andor György (André de Dienes) fotóművész emléke előtt. A Kézdivásárhelyen született Diénes Andor kalandregénybe illő élete Háromszékről indult. Fiatalon vándorútra kelt és Róma, Párizs után végül Hollywoodban találta meg a helyét. Autodidakta módon tanult, de forradalmasította a fotográfiát: különleges technikáival – fotómontázs, szolarizáció, tónusmódosítás – úttörő szerepet játszott. Az emléktábla-avató esemény bekerült a Visor – Székelyföldi Fotófesztivál programjába, ezzel is tisztelegve a világhírűvé vált, székelyföldi fotográfus emléke előtt. A Hodor Levente kézdivásárhelyi vállalkozó kezdeményezésére készített plakett Vetró András szobrászművész alkotása.

Hitvilág

CSERKÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián ma 17 órától idulnak a cserkészeti tevékenységek. Várnak új jelentkezőket is.

BÉRMÁLÁSI FELKÉSZÍTŐ. Felnőttek számára bérmálási felkészítő, illetve felnőtt hittan kezdődött a Szent József-plébánián, melyre minden kedden 19 órától kerül sor.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30–12 óráig a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket.

GYEREK- ES CSALÁDOS MISE. Vasárnap 11 órától a sepsiszentgyörgyi belvárosi katolikus templomban gyerek- és családos szentmisére, utána pedig a plébániára egy kötetlen együttlétre várnak minden családot.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő), 16.30-tól Stitch Head (románul beszélő), 18 órától Tron: Ares (román feliratos), 18.15-től Jó szerencse (román feliratos), 20.15-től Fekete telefon 2 (magyarul beszélő) és Vadászat után (román feliratos); szombaton 11 órától Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő), 11.15-től Stitch Head (románul beszélő), 16 órától Tron: Ares (magyarul beszélő) és Kiskedvencek elszabadulva (románul beszélő), 18 órától Jó szerencse (magyarul beszélő), 18.15-től A szomszéd (román vígjáték), 20 órától Igen (román feliratos), 20.15-től Egyik csata a másik után (magyarul beszélő); vasárnap 11 órától A hupikék törpikék (magyarul beszélő), 11.15-től Kiskedvencek elszabadulva (románul beszélő), 16 órától Lili és a kenguru (magyarul beszélő), 16.30-tól A jogi egyetemi banda (román filmdráma), 18 órától Többesélyes szerelem (magyarul beszélő) és Roofman – A besurranó (román feliratos), 20.15-től Vadászat után (magyarul beszélő) és Fekete telefon 2 (román feliratos).

Előadás Kézdivásárhelyen

Kádár Annamária pszichológus, elismert egyetemi oktató és tréner október 18-án, szombaton 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központban tart előadást Beleszeretni a világot gyermekünk szívébe címmel. Jegyek az eventikum.ro oldalon kaphatók.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Csiki utcai 231-es Dona gyógyszertár (0372 407 231) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089), hétfőtől az Állomás utcai Help Net (0737 899 825) a szolgálatos; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ERDŐVIDÉKI ŐSZI SOKADALOM. Október 18-án, szombaton 11 órától Barót Város Önkormányzata és a Baróti Művelődési Ház őszi vásárt szervez a Béke utcai piacon erdővidéki kézművesek és kistermelők számára. A vásár keretében kulturális műsorral közreműködnek a bodosi kisiskolások, a Mozaik tánccsoport és a Syncron táncegyüttes Barótról, illetve kézműves-foglalkozásokat tartanak a Kreatív Kalandorok önkéntesei.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kézdiszentkereszten és Bélafalván. Honlap: tega.ro.

ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTŐ. Az Amőba Alapítvány érettségi felkészítőket szervez matematikából és román nyelvből szaktanárok irányításával. A heti kétórás foglalkozások október és 2026 áprilisa között zajlanak matematikából Sepsiszentgyörgyön az Amőba Oktatási Központban, román nyelvből Kovásznán a Kőrösi Csoma Sándor Líceumban. A program jövő héten indul. Iratkozni az Amőba titkárságán lehet, telefon: 0744 616 449. e-mail: secretariat@eurocenter.ro.

Székelyföldi Vadásznapok

A vadásznapok ma Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületében kezdődnek:

10 órakor Prihoda Judit festő- és grafikusművész tart művészeti foglalkozást fiataloknak, 18 órakor a Székely Vadászkürt Egyesület és a Vadászkamara Kürtegyüttes előadásában vadászkürtös beköszöntő hallható, ezt követően Prihoda Judit festő- és grafikusművész, valamint Szigeti Edit természetfotós Így vadászunk mi című közös kiállításának megnyitójára kerül sor.

Szombaton egész napos programot kínálnak a szervezők Zágonban a Mikes–Szentkereszty-kastély udvarán: 10 órakor ünnepi megnyitó, trófeamustra, szarvasbőgőverseny, vadászkellék- és kézművesvásár, főzőverseny, néptáncelőadások és koncertek. Szakmai előadást tart: Erdélyi Tamás fővadász, többszörös szarvasbőgőbajnok, Benke József erdőmérnök, Dan-Cornel Popovici és Ovidiu Ionescu, a brassói Transilvania Egyetem Erdőmérnöki és Erdőgazdálkodási Karának dékánhelyettese, valamint Náhlik András, a Sapientia EMTE dékánja. A rendezvényen a kastély mellett található futballpályán az Országos Magyar Agarász Egyesület és a Solymászok tartanak bemutatót. Állandó programok: Bede Erika természetfotó-kiállítása a kastélyban, virtuális vadászat, a rendezvény ideje alatt gyerekjátszóház működik. Egyéb részletek a vadasz.ro honlapon.

Kiállítások Háromszéken

SEPSISZENTGYÖRGY. Ma 17 órától a Kónya Ádám Művelődési Házban Koszta Ervin festőművész megnyitja a KiIndulóPont című ifjúsági képzőművészeti kiállítást.

* Az Árkosi Kulturális Központban ma 19 órától megnyitják a Drobeta-Turnu Severin-i Ioan Florea (1940–2002) festőművész retrospektív kiállítását. * A Design Week-kiállítás 19-ig, vasárnapig naponta 11 és 18 óra között látogatható a dohánygyár épületében.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Miklóssy Mária sepsiszentgyörgyi festőművész A harmónia anatómiája című kiállítása nyílik meg 18-án, szombaton, a magyar festészet napján 18 órától a Vigadó Művelődési Központ dísztermében. A tárlatot megnyitja Lénárt Tamás kurátor. Fellép: Kovács Hunor zongorista.

VARGYAS. A VISOR 4., Képvidék Alkotócsoport Életképek, Vargyas című kiállítását szombaton 13 órakor nyitják meg Vargyason a kultúrotthonban. A kiállítás válogatás a 2023-ban Vargyas községben szervezett alkotótábor anyagából.

KOVÁSZNA. A Kádár László Képtárban a barcasági magyar képzőművészek közös tárlata november 14-ig látogatható.

XX. Dénes István Emléktúra

BARÓT. Az Elveszett Világ Természetvédelmi, Turista és Barlangász Egyesület idén is megszervezi a Dénes István Emléktúrát, amely egyben a most újrainduló Járjuk be Erdővidéket! honismereti túrasorozatnak a százegyedik kirándulása.

Az október 18-ára tervezett huszadik emléktúra útvonala: Hagymás-tető (Lapjas-tető) – Persány-gerinc – Gódra karszt – Vargyas-szoros. Túravezetők: Dimén Levente és Demeter Zoltán. Indulás 8 órakor a baróti polgármesteri hivatal elől autóbusszal a Hagymás-tetőig. A Vargyas-szoros Természetvédelmi Területen az Orbán Balázs-barlang bejáratánál elhelyezett emléktáblánál 17 órától a húsz esztendeje elhunyt Dénes István geológus-barlangkutatóra (1954–2005), az egyesület egykori elnökére emlékeznek. A megemlékezést követően a Bika tízes szomszédságában található látogatóközpontnál ülnek autóbuszra és térnek vissza Barótra, ahol a református temetőrészben, Dénes István síremlékénél gyertyagyújtással zárják az emléktúrát. ♦ A túra gyalogos részének becsült hossza 26 kilométer, szintemelkedés 650 m, szintereszkedés 800 m. Alkalmas időjárás esetén szalonnasütésre is sor kerül. Minden korosztály képviselőit szeretettel várják, de a 14 éven aluliak csak felnőtt kísérő társaságában vehetnek részt.

SEPSISZENTGYÖRGY. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztálya 18-án, szombaton tartja a 20. Dénes István Emléktúrát a Vargyas-szorosban. Túravezetők: Dukrét Lajos és Reinitz Erzsébet. Indulás 8 órakor Sepsiszentgyörgyről a Sugás Áruháztól személygépkocsikkal, 9 órakor Barótról a bányairoda elől. A gyalogtúrák 11 órakor indulnak a látogatóközponttól, megemlékezés 15 óra körül az Orbán Balázs-barlang bejáratánál. A hosszabb túra Reinitz Erzsébet vezetésével a Felső-Mál (931 m) érintésével ereszkedik le a Kőmezőre, a rövidebb a Farkasösvény – Széchenyi-szirt (653 m) – Kőmező kilátó (757m) – Pionírok útján érkezik a völgybe. Alkalmas időjárás esetén szalonnasütés a látogatóközpontnál. A túrán 14 éven aluliak csak felnőtt kísérő társaságában vehetnek részt.

Aktív Székelyföld Konferencia az Arénában

A Sepsiszentgyörgyön megszervezett 2. Aktív Székelyföld Konferencia életkortól függetlenül ismét mindenkinek szól, aki szeretne egészségesebben, tudatosabban élni. A részletes program:

Ma 19 órától Night Ride – biciklis felvonulás a Vocal­cycle szervezésében a központból, a #SEPSI-től.

Szombaton 7 órától Aktívan. Itthon – közösségi futás a Fitness Tribe-bal, indulás a #SEPSI-től; 9 órától regisztráció; 10 órától megnyitó, beszédet mond Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, szenátor.

10.40–11.25-ig nagytermi előadások: Révész Máriusz államtitkár (Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság): Aktív Magyarok – álom vagy valóság; Zsigmond József, Aktív Székelyföld-programigazgató: Aktívan. Itthon. Székelyföldön.

11.30–12 óráig Követni érdemes! – az Aktív Székelyföld színpadon: Lépésről lépésre – Lukoviczki Réka, @robotlány bloggerrel Révész Máriusz államtitkár beszélget.

12.30–13.45-ig Egészség-ügyeink. A mozgás gyógyszer – az Aktív Székelyföld színpadon: A Mozgás receptre program tapasztalatai – Babai László, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke; Egészség elvitelre/Legyen mindenki a saját egészségének a szakembere – Papp Magor, a Semmelweis Egyetem – Egészségfejlesztési Központ igazgatója; Tudatos egészségkultúra – András-Nagy Róbert, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere; Szaladjunk vagy haladjunk? – Vass Levente parlamenti képviselő, orvos; Gondosóra – segítség az időskori mobilitásban – Makkai Péter, az erdélyi Gondosóra program projektmenedzsere.

12.30–13.45-ig Aktív turizmus a Kárpát-me­dencében – a MindFormers Konferenciateremben: #irányHáromszék #visitcovasna – Deák Gyöngyvér, a Visit Covasna ügyvezető igazgatója; Aktív turisztikai fejlesztések nem csak turistáknak – Bauer Ádám aktív turisztikai szakértő, Aktív Magyarországért Fejlesztési Központ; Schengen/„határtalanul” aktív turisztikai fejlesztések – Csáki Béla, Csongrád-Csanád Vármegye Önkormányzatának alelnöke; Ember–természet kapcsolatok erősítése nevelés, biokulturális turizmus és okos területtervezés által – Hartel Tibor, a BBTE Környezettudományi és Környezetmérnöki Karának docense; Múltbéli tapasztalatok, jelenkori nehézségek és jövőbeli kihívások az aktív turizmusban Székelyföldön – Gáll Levente testnevelő tanár, lovas jíász, nemzetközi bíró, vállalkozó (Zsigmond Malom Fogadó).

14.45–16.15-ig Jól élni jó! Mozgás, prevenció, hosszú élet – az Aktív Székelyföld színpadon: A szabadidősport-rendezvények szerepe az aktív életmódban – ifj. Antal Ferenc, a Szabad­idősport-eseményszervezők Országos Szövetsége; A szabadidős kerékpáros események kihívásai/Tour de Balaton – Eisenkrammer Károly, a Vuelta Sportiroda ügyvezetője; EgészségSport: érteni + akarni + mozdulni – Földesi-Kiss Nikolett, az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság Aktív Életmód Főosztályának projektvezetője; Jól élni – jó? Kiváltság, luxus vagy a mindennapi apró döntések következménye? – Bagoly Melinda, a wunderEvents alapítója; Záró beszélgetés az előadókkal, moderál: Révész Máriusz.

14.45–16.15-ig Aktív életre nevelés – a MindFormers Konferenciateremben: 5 év Lábbusszal: a lépések közösséget építenek! – Buslig Kincső, a Lábbusz programkoordinátora; Séta és szemléletváltás: miért jó a természetkapcsolati séta? – Petráss Katalin ökológus, természetkapcsolat-facili­átor; Kerékpáros Vándortábor – Forintos József, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) projektkoordinátora; Határtalan aktív turizmus a Körösök Völgyében – Zanócz Róbert, Százlábú Egyesület, koordinátor; záró beszélgetés az előadókkal, moderál: Zsigmond József.

16.45–17.30-ig Mit együnk, hogy jól legyünk? – az Aktív Székelyföld színpadon: Divat vagy tudomány? A személyre szabott étrend titkai és lehetőségei – Antal Emese dietetikus, szociológus; A mikrobiom és az életmód kapcsolatai – Bicsok Éva biológus, nutricionista; Egyensúly az étkezésben: alakítsunk ki fenntartható, kiegyensúlyozott étrendet – Vitos Dorottya dietetikus.

18 órától Kettő az egyben – a Szomszédnéni Produkciós Iroda humorestje az Aktív Székelyföld színpadán.

19 órától főzőlabor és borkóstoló – Vitos Dorottya @nutriigirl + wun­derEvents +; Borbrigád – az Aréna körfolyosóján.

Vasárnap 10 órától Lépj az egészségedért! – Nordic Walking Vas Júliával, indulás a Sepsi Arénától.

Állandó programok: az Aréna körfolyosóján Aktív EXPO; Testünk állapotának mutatói – BIA testösszetétel-mérés és -értelmezés – Change Center Életmód Központ; REMEDIN rehabilitációs központ – helyszínen kipróbálható nyirokmasszázscsizma és egyensúlytesztelés Bobóval.

A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát.