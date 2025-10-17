Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, sógornő, rokon, barát, munkatárs, jó ismerős, a kézdivásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi
PAPP OTTILIA
(szül. SZÁNTÓ)
életének 59. évében elhunyt.
Búcsúszertartására 2025. október 17-én, pénteken 15 órakor kerül sor Sepsiszentgyörgyön a szemerjai ravatalozóházban katolikus szertartás szerint, ezt követően örök nyugalomra a régi református temetőben helyezzük.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
A gyászoló család
4335569
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a mikóújfalusi születésű
sepsiszentgyörgyi
BARTOS ISTVÁN
(MAGYAR ISTVÁN)
78 éves korában 2025.
október 15-én elhunyt.
Temetése október 17-én 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a katolikus temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4335583
Szerettem volna még élni köztetek, / De a sors másképp rendelkezett. / Küzdöttem, de már nem lehetett, / Szeretteim, Isten veletek.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, testvér, após, keresztapa, sógor, közeli és távoli rokon, jó szomszéd, ismerős, a szacsvai
özv. FAZAKAS MIHÁLY
életének 91. évében hosszú, de türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.
Utolsó útjára 2025. október 18-án 14 órakor kísérjük
a családi háztól a szacsvai temetőbe.
Részvétfogadás 17-én,
pénteken este és a gyászszertartás előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335580
Részvét
Részvétünket fejezzük ki kollégánknak, Batzula Csengének édesanyja elvesztése miatt.
A Kovászna Megyei
Gyógyszerészkamara
4335576
Az Electroconstrucția ELCO munkaközössége őszinte együttérzését fejezi ki
a gyászoló családnak.
PAPP OTTILIA
hosszú éveken át munkaközösségünk tisztelt és megbecsült tagja volt, távozását megrendült szívvel vettük
tudomásul. Emléked körünkben örökre megmarad.
4335591
Megemlékezés
Kegyelettel emlékezünk
a papolci
BOLDIZSÁR ILONÁRA
halálának 10. évfordulóján. Áldott emléke szívünkben él.
Szerettei
4335594
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szárazajtai
id. MÁTHÉ IMRÉRE
halálának 35. évfordulóján.
Szerettei
4335519
Lám, ennyi az élet. Gondoltad-e? Egy pillanat, és mindennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, szerető szívünkben örök gyász és fájdalom. Fájó szívvel emlékezünk ifj. MAJOS JÁNOSRA halálának 4. évfordulóján.
Bánatos testvére és sógora
4335554
Mondd, jobb az élet a túlvilágon? / Odaát tényleg nincs fájdalom? / Mondd, szeretnek ott az emberek? / Nincs hazugság és gyűlölet? // Mondd, láthatlak, ha egyszer elmegyek, / S elhagyom az átkozott, földi életet? / Ölelhetlek majd téged újra? /Lehetek boldog, mint régen, hozzád bújva? // Elvesztem... annyira hiányzol nekem, / Könnyes az arcom, nem találom helyem. / Ugye vársz rám a csillagok között? / S ahogy ígérted, szereteted most is örök? // Nem választhat el föld és ég, / Ugye egy nap látlak még? Megtört szívvel emlékezünk a komollói CSÜRÖS ÁRPÁDRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerető családja
4335573
Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel, hiányát szüntelenül érezve emlékezünk ifj. SZÁLTELEKI MIHÁLYRA halálának 13. évfordulóján. A virág elhervad pár rövid nap alatt, de emléked szívünkben örökre megmarad.
Szerető családja
4335577
Bánatos kis szobámban gyakran sírok érted, / Nincs nekem ott egyéb, csak a te fényképed. / Zokogva, leborulva elfog a bánat, / Úgy érzem, a szívem megszakad utánad. Fájó szívvel emlékezünk
ifj. MAJOS JÁNOSRA
halálának 4. évfordulóján.
Bánatos édesanyja
és édesapja
4335553
Egy őszi napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk, búcsú nélkül örökre elmentél. Fájó szívvel emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi
SÁNDOR MARGARETÁRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
4335578
Fájó szívvel emlékezünk PERCZI ROZÁLIÁRA
(szül. ORBÁN)
halálának hatodik hónapjában. Nyugodjál békében.
Szerető özvegye, Mihály,
két lánya és családjuk
4335590
Bús temető csendes susogása, / Oda járunk hozzád, ez maradt csak hátra. / Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Minket és mindent, amiért küzdöttél. / A jó Isten áldja meg drága jó szívedet, / Angyalok simogassák dolgos két kezedet. // Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. / Hiányodat megszokni nem lehet, / Csak letörölni az érted hulló könnyeket.
Fájó szívvel emlékezünk
a drága jó férjre, a gelencei
születésű sepsiszentgyörgyi
BALÁZS IMRÉRE
halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei
4335581
Áldott emlékét szívünkbe
zárva, kegyelettel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk az uzoni
id. DOMOKOS PÉTERRE,
akit ma két éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4335593