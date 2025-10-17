Elkészítése. A hagymát kockára vágjuk, az olajon megdinszteljük, hozzáadjuk a szintén kockára vágott fokhagymát, valamint a darált csirkehúst, és addig kavargatjuk, amíg kifehéredik, közben sózzuk, borsozzuk. Ezután megszórjuk pirospaprikával, beletesszük a babérlevelet, a bazsalikomot és a szurokfüvet, végül pedig a paradicsompasztát, vizet öntünk alája, és addig főzzük, amíg megpuhul.

Egy tűzálló üvegedény aljába öntjük a ragu zsiradékát, beleszórunk egy adag főtlen csavaros laskát, majd befedjük néhány kanál raguval. A rétegezést addig folytatjuk, amíg a hozzávalók elfogynak – a tetejére mindenképp ragunak kell kerülnie. Az edényt addig töltjük fel vízzel, míg látjuk, hogy a laskák között kezd feljönni. Ekkor az edényt lefödjük, 180 Celsius-fokra hevített lerbe tesszük, és 20–25 perc alatt összerotyogtatjuk. Az utolsó 5 percben ráreszeljük a sajtot, és az ételt fedetlenül visszatesszük a lerbe annyi időre, míg a sajt rápirul a tetejére.

Ha elkészült, néhány percet pihentetjük, majd kockára vágva tálaljuk.

Elkészítési idő: 1,5 óra

Mennyiség: 4 személy

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.