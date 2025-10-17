Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2025. október 17., péntek, Szabadidő
  • Szünet az árkosi Dr. Gelei József Általános Iskolában. Fotó: Albert Levente
    Szünet az árkosi Dr. Gelei József Általános Iskolában. Fotó: Albert Levente
Mit készítsünk ma? (Szent István-házi „lasagne” – rakott laska)

Hozzávalók: 50 dkg darált csirkehús, 50 dkg csavaros laska (fusilli), 1 nagy fej hagyma, 2 cikk fokhagyma, 2 evőkanál olaj, 2–3 evőkanál paradicsompaszta, 2 babérlevél, morzsolt bazsalikom és szurokfű (oregánó), só, bors, pirospaprika; 5–10 dkg félkemény sajt.
2025-10-17: Közélet - :

Őszi ünnepek és emlékezések

Az ősz beköszöntével sok ünnep és megemlékezés vette kezdetét, ezeket próbálom csokorba szedni az alábbiakban. 
