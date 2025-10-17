Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hitünk és anyanyelvünk összefonódása

2025. október 17., péntek, Nyílttér

A sepsiszentgyörgyi vártemplom mellett működő Keresztény Nők Iskolája új előadás-sorozatát Nagy Éva, a bukaresti Vallásügyi Államtitkárság tanácsosa, az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke nyitotta meg szombaton. Az esemény házigazdája Dénes Katinka lelkész asszony volt, a hallgatóság pedig minden korosztályt képviselt.

A Hitünk és anyanyelvünk összefonódása című előadás a magyar nyelv és a keresztény hit kapcsolatának mélyebb megértésére irányította a figyelmet. Nagy Éva rámutatott: „ünnep minden olyan alkalom, amelyen különös hangsúlyt fektetünk hitünk, anyanyelvünk, kultúránk megőrzésére és fejlesztésére”. Hangsúlyozta, hogy a hit és az anyanyelv különösen fontos a közösség lelkiállapota és nemzeti megmaradása szempontjából. Az előadó szerint napjainkban az egyházra és a lelkészekre is nagy felelősség hárul: „a lelkipásztor liturgiai és szószéki megszólalása óriási felelősséget jelent, mert kortársai számára nyelvi szempontból az ő megszólalása igazodási pont és minta is”. Hangsúlyozta, hogy az egyház feladata nemcsak a lelki, hanem a nyelvi otthon megteremtése is, különösen a szórványban élő közösségek számára, ahol a lelkészek sokszor az iskola szerepét is pótolják.

Az előadást követően kötetlen beszélgetés alakult ki sütemény és kávé mellett, ahol a résztvevők személyes tapasztalataikat is megosztották arról, miként élik meg hitük és anyanyelvük szoros összetartozását.

Krecht Gyöngyvér Mária

Hozzászólások
Az ön értékelése:
