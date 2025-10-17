Kezdődött az egész azzal, hogy a kongresszust megelőző este a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor egy mulatságon vett részt, és ott elénekelték a nálunkfelé szokásos nótát a Nem, nem, nem, nem megyünk mi innen el… kezdetűt is. A hazafiak nagyon megijedhettetek, attól tartván, nem elég, hogy Orbán gyakran látogat Erdélybe, lám, nem is akar elmenni innen. Legszívesebben a dalban levő megfogalmazást alkalmazták volna, a bunkós bottal való kiverést… Mert hát a magukat itt (egy román dalban is) örök uraknak, gazdáknak tekintők, miért vinnék el innen házukat, hiszen ez csakis az ő hazájuk a világ kezdete óta. Ezért érthető mostani felháborodásuk. (A Noi suntem români… kezdetű ének magyarul ilyenformán hangzik: Mi románok vagyunk, románok vagyunk, mi vagyunk itt az urak mindörökké…)

Aztán a kongresszuson jött a többi ének, himnuszokból három is. Az első a román, ami rendben is volt. A második a magyar, mert magyarországi hivatalosságok is jelen voltak. De a harmadik a nem létező Székelyföld (székely) himnusza volt, amikor a román miniszterelnök, Ilie Bolojan is vigyázzba vágta magát. Meg is kapta a magáét, ugyanis ezért a fő hazafi, Dan Tanasă rögtön szolgalelkűséggel vádolta meg.

Bezzeg, a Szociáldemokrata Párt ideiglenes elnöke, Sorin Grindeanau tudta, mit kell tennie. A székely himnusz éneklésekor kiment a teremből. Ki tudja, milyen gondja akadt? Utólag azt mondta, hogy „Románia szemszögéből nézve csak egy hivatalos himnusz van”. Kelemen Hunor meg azt mondta: lehet azért ment ki, mert nem ismerte a himnusz szövegét. (És bizony a himnuszokat illik mindenkinek kívülről fújnia.)

Még az is lehet, hogy a kényes helyzetből való kibújást Grindeanu Orbán Viktortól tanulta, aki 2023 decemberében az uniós csúcsról ment ki kávézni, mikor a többi vezető egyhangúlag elfogadta, hogy az Európai Unió elkezdje a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Állítólag a német kancellár, Olaf Scholz küldte ki kávézni, és a mosdóba is kiment egy füst alatt, mert mikor valaki megkérdezte, hogy milyen volt a kávé, azt válaszolta, „kihasználtam az alkalmat, hogy elmenjek a mosdóba”. Nem tudni, hogy Grindeanu kávézott-e kimenetelekor, vagy netán neki egyéb kis (vagy nagy) dolga adódott?

Grindeanu különben – utána – agyondicsérte Orbán Viktort a schengeni övezetbe való felvételben nyújtott magyar segítség miatt.

Kolozsvár polgármestere, Emil Boc is ott volt a kongresszuson, és meghívta a polgármesteri hivatalba, sőt, vendéglőbe is invitálta Orbánt, aki megígérte, hogy következőkor el fog menni. Boc lehet hallotta, hogy most is jól mulatott ott a magyar miniszterelnök, és szeretne egyet nótázni vele. A repertoárról ketten dönthetnének. Azt is elárulta Boc, hogy Romániában azért rendeznek négyévente választásokat, hogy megtudják, az RMDSZ kivel fog kormányozni.

Nagyon előnyös helyzetben vannak a romániai magyarok, mert két ország pártjaira is szavazhatnak, a romániaiakra és a magyarországiakra is. Így aztán azt hihetik, hogy két miniszterelnökük és két elnökük is van, pedig lehet, néha még egy is sok.

Nem lehet tudni, hogy államelnökünk, Nicușor Dan mit tett volna, ha ott van a kongresszuson. Azzal magyarázhatja távollétét, hogy a magyar elnök, Sulyok Tamás sem volt ott. Román elnökünknek egyéb, fontosabb dolga akadhatott, és így nem kellett magyarázkodnia a székely himnusz miatt.

Bizony láttuk, hogy milyen sok elfoglaltsága van Nicușor Dannak, hisz gyerekeiről is kell gondoskodnia. Viszi őket rendesen iskolába és kirándulni is, mint egy jó családapa. Szerencséjére, amikor a választások voltak, a székelyeknek, magyaroknak, nem volt egyéb dolguk, és jó dolgukban ezért rá szavaztak. Ha elment volna a kongresszusra, lehet, Orbán elintézte volna, hogy őt is meghívják az izraeli-palesztin béketárgyalásokra.

Az AUR-osoknak le kellene fordítani a székely himnuszt, mert biztosan azért tiltakoznak annak éneklése ellen, mert ők is, mint Grindeanu, nem ismerik annak szövegét. Ugyanis, ha meghallanák, hogy „Maroknyi székely porlik, mint a szikla…”, annak bizonyára nagyon örvendenének, és vígan fújnák.

Orbán Viktor az RMDSZ-kongresszuson. Fotó: Facebook / Orbán Viktor