Közös sajtótájékoztató keretében látták el tegnap a megye kórházainak igazgatói, valamint az orvosi kamara vezetői azt a megállapodást, melynek célja az orvostoborzás az intézmények számára, valamint a szakemberek megyében tartása, tekintettel az évek óta egyre súlyosbodó hiányra. A megállapodás célja, hogy közösen olyan megoldásokat találjanak, melyek révén rövid távon segítenek a kritikus szakemberhiánnyal küzdő osztályokon, egységeken (sürgősség, intenzív terápia, orvosi képalkotás), közép és hosszú távon pedig olyan körülményeket teremtenének, melyek vonzóvá teszik a szakemberek számára a megyét.

A megállapodást András-Nagy Róbert, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház, Canea-Kocsis András, a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórház, Monica Sporea, a kovásznai Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház, Váncza Gabriella, a Baróti Városi Kórház, valamint Gáspár Zsolt, a Kovászna Megyei Orvosi Kamara elnöke látta el kézjegyével a megyei kórházban.

Amint elhangzott, a megállapodás révén hidat képeznének a kórházak között a szakemberhiány közös rendezése érdekében. Az orvosi kamara közvetítői szerepet vállal ebben a folyamatban, melyet több szakaszban képzelnek el. Első szakaszban az akut orvoshiányt „kívülről” érkező szakemberekkel mérsékelnék, majd a továbbiakban olyan külföldön is alkalmazott ösztönző intézkedéseket (ösztöndíj, plusz juttatás) vezetnének be, melyek a szakemberek idevonzását, helyben tartását szolgálnák, illetve párhuzamosan az orvosi hivatást választók körének bővítését célzó kezdeményezéseket is elindítanának.

András-Nagy Róbert szerint az intézményeik közösen vonzóvá tehetik a szakmát – ezt szolgálta például a megyei kórház Shadow programja, amit kiterjeszthetnek a megye egészére is –, viszont az önkormányzatokkal együtt olyan programokat kell indítanunk, amelyek nemcsak anyagi juttatásokkal, hanem lakással, közösségi integrációval, akár családtagok munkahelyének biztosításával is ösztönzik az ide érkező orvosokat.

Szétágazó problémahalmaz

Az aláírást megelőzően az intézményvezetők jelezték, hogy noha az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése tekintetében sok előrelépés történt az elmúlt években, és jelenleg is több beruházás zajlik, az emberi erőforrások terén komoly gondok vannak. Az orvoshiány, az -elvándorlás közös probléma, mindannyian küzdenek ezzel, egyes szakterületeken pedig kritikus a helyzet. A sürgősségi ellátásban, az aneszteziológián és intenzív terápián, az orvosi képalkotásban, a kardiológián, belgyógyászaton a szakemberhiányt külsős (elsősorban Brassó megyei orvosokkal) tudják enyhíteni, ami például Barót esetében azt jelenti, hogy műtéteket csak akkor tudnak végezni, amikor az altatóorvos (heti egyszer) jelen van. Kovásznára is az orvosok nagyobb része Brassóból ingázik, és az elmúlt években azt tapasztalták, hogy előbb-utóbb otthon keresnek állást.

Mint megtudtuk, a jogszabályok eléggé korlátozzák a kórházakat, hogy ösztönző pluszjuttatásokkal esetleg helyben tartsák a szakembereket. Emellett a kórházaknak nincs lehetőségük helyben tartani a rezidenseket sem, miután lezárult a szakosodásuk, mert nem sérthetik meg a szabad munkavállalási, mozgási jogukat, és sokan távoznak is. Gond továbbá, hogy egyes szakterületekre kevesen szakosodnak.

Váncza Gabriella a barótihoz hasonló kis kórházakra jellemző sajátos gondokról beszélt: a város legkevesebb 50 kilométerre található a nagyobb egészségügyi intézményektől, egy elég jelentős térséget kell kiszolgálniuk, miközben az orvosok száma alacsony. Esetükben egyetlen szakember kiesése is komoly problémát okozhat. Canea-Kocsis András ugyanakkor azt jelezte, hogy sajnos a meghirdetett állásokra sem került jelentkező.

Újságírói kérdésre kiderült, hogy a megyei kórházban 27 betöltetlen orvosi állás van, Kézdivásárhelyen legkevesebb öt szakemberre lenne szükség különböző területeken, de összesen nyolc állásuk van szabadon, Kovásznára legkevesebb hat orvos kellene, míg Barótra három teljes állású szakember.

Az intézményvezetők ugyanakkor két másik alapvető gondra is felhívták a figyelmet: év végétől nem lehet nyugdíjas orvosokat foglalkoztatni, ami mások mellett az ügyeleti vonalak biztosításánál okoz majd komoly problémát, aggasztó az is, hogy Háromszéken egyre kevesebben választják az orvosi pályát.