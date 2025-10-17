Idén a TESS Rally Brassó új mérföldkőhöz érkezik: a verseny történetében először látogat el Kézdivásárhelyre, Kovászna megyébe. Ez a bővítés nem csupán egy új útvonalat jelent, hanem igazi hidat képez a rali világa és a motorsport iránt rajongó helyi közösség között. A szervezők célja, hogy a sebesség, a technika és a közösségi élmény egyetlen nagy ünneppé olvadjon össze, miközben több mint hatvan versenyautó szeli át a megye legszebb és legtechnikásabb útvonalait.

A szombati nap a Gábor Áron téren kezdődik, ahol 10 óra 30 perckor kerül sor az ünnepélyes startra. Innen indul az első gyorsasági szakasz Kézdiszárazpatak irányába, majd a mezőny Kászon­újfalun és Sepsibükszádon keresztül halad. A déli órákban a csapatok visszatérnek Kézdivásárhelyre egy rövid szervizszünetre, mielőtt délután újra nekivágnának a pályáknak. A verseny hat gyorsasági szakaszt tartalmaz, és a nap végén, 17 óra után fokozatosan térnek vissza a versenyautók a Gábor Áron térre.

A rali ideje alatt Kézdivásárhely főtere fesztiválhangulatot ölt. Egész napos családi programok várják a látogatókat, a motorsport rajongóit és a gyerekeket egyaránt. A tér központi látványossága a 3D-versenyautó-szimulátor lesz, amely lehetőséget ad arra, hogy bárki kipróbálhassa a versenyzés izgalmát egy virtuális pályán. Az Élménygyár szervezésében autószerelő játék, úgynevezett Pit stop kerékcsere is helyet kap a programban, ahol a gyerekek és felnőttek is próbára tehetik gyorsaságukat.

A Wieb Toys interaktív műhelyében a látogatók a 3D nyomtatás technológiájával ismerkedhetnek meg, míg a Papírmadár kreatív programjai aszfaltfestéssel, autófestéssel és fotózkodási lehetőséggel színesítik a napot. A Csodafőnix Egyesület arcfestéssel várja a kicsiket, a MotoKids pedig elektromos járművekkel biztosít élményautózást a legfiatalabb, 2–7 éves korosztály számára. A nap egyik különleges attrakciója a hőlégballonos függeszkedés lesz az X Balloon Transylvania szervezésében. Ez a program időjárásfüggő, és a Nagy Mózes Főgimnázium udvarán zajlik majd 17 és 19 óra között (a részvételhez előzetes regisztráció szükséges!).

A rali nemcsak a sport, hanem a gasztronómia ünnepe is lesz. A Kézdi Gasztrótérben a város vendéglátói is különleges menükkel készülnek. A Jazz Bistro & Winery, a Süti Éden, a Cornerstone, a Céhes Pizza, a Belly Food, a Székely Vendéglő, a For You Pub és a Csíki Söröző & Étterem mind saját, egyedi kínálattal várja az érdeklődőket, így a látogatók nemcsak a motorzúgás, hanem az ízek világában is különleges élményekre számíthatnak.

A biztonság érdekében a városban és környékén ideiglenes útlezárásokra is sor kerül. Október 17-én és 18-án a Gábor Áron tér, a Petőfi Sándor utca, a Kossuth Lajos tér, az Apafi Mihály utca és a Márton Áron tér lesz lezárva. Szombaton 9 és 17 óra között a Kézdiszárazpatak–Kászonújfalu, a Kászonújfalu–Csíkkozmás, valamint a Sepsibükszád–Torja útvonalon korlátozzák a forgalmat. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy az útlezárások nem érintik Kézdiszárazpatakot és Kézdiszentléleket, és Torjáról Kézdivásárhely irányába továbbra is biztosított a közlekedés.