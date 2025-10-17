Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Dr. Deme Judit előadása BarótonKulturális utazás Közép-Ázsiában

2025. október 17., péntek, Közélet

Múlt és jelen Közép Ázsiában címmel dr. Deme Judit sepsiszentgyörgyi orvos tartott vetített képes élménybeszámolót Baróton, a Tortoma Önképzőkör 621. találkozóján kedd este a városi könyvtár olvasótermében.

  • Dr. Deme Judit előadásával Közép-Ázsiába kalauzolt. A szerző felvétele
    Dr. Deme Judit előadásával Közép-Ázsiába kalauzolt. A szerző felvétele

Demeter Zoltán meghívottja úgy fogalmazott, számára is élmény a közönséggel együtt újra bejárni két távoli, keleti hagyományaihoz erősen ragaszkodó ország, Kazahsztán és Üzbegisztán tájait, városait, melyek a képek és a beszámoló alapján inkább dinamikusan fejlődő, rendezett, civilizált országok képét mutatták, a volt szovjet tagköztársaságokra máshol annyira jellemző lepusztult állapotok nyomai nélkül.

Az előadás földrajzi ismertetővel kezdődött, majd elsőnek Almatiba, Kazahsztán legnagyobb városába kalauzolt a doktornő, amely 1997-ig Kazahsztán fővárosa volt, modern aspektussal, magas épületekkel. Képeket láthattunk Almati metróhálózatának szemgyönyörködtető állomásairól, ellátogathattunk a város központi mecsetébe, de a város piacára is, melyről az előadó elmondta, hogy rendkívül tiszta és rendezett, hihetetlen árubőséggel.

A képzeletbeli kazahsztáni utazás az Altyn Emel Nemzeti Park daloló homokdűnéi között folytatódott, majd a Charyn és a Burabay Nemzeti Parkokban fejeződött be, utóbbiban már hegyi tavas, fenyőfás tájakkal, akárcsak itthon.

Az előadó üzbegisztáni úti beszámolója elsősorban a kultúráról szólt. Segítségével a főváros, Taskent szőnyegmúzeumába, a Korán-múzeumba és a bazárba is „ellátogathatott” a közönség, majd a régi Kelet egyik legfontosabb városában, Szamarkandban pihenhetett meg, a hódításairól híres Timur Lenk fejedelem grandiózus mauzóleumában. Érdekességként mesélte az előadó, hogy a legenda ellenére, miszerint, ha valaki megbolygatja Timur Lenk sírját, egy, még Timur Lenknél is nagyobb veszedelmet szabadíthat a világra, egy szovjet antropológus 1941-ben nekifogott feltárni a sírt. Az átok pedig fogott: az antropológus 1941. június 19-én nyitotta meg a sírt, június 22-én pedig elkezdődött a németek Barbarossa hadművelete a Szovjetunió ellen... S bár nem találtak semmit, ami utalt volna az átokra, a babonás Sztálin elrendelte Timur Lenk újratemetését, ami 1942. december 20-án történt meg. Mint tudjuk, röviddel ezután megfordult a háború menete is.

Taskentből még számos mauzóleumról, mecsetről vagy medreszéről (iszlám vallási iskoláról) láthattunk képeket, majd végül Buharában és Xivában fejeződött be a vetített képes keleti utazás, ott, ahol a Kelet-kutató nagy elődünk, Vámbéry Ármin emlékét is őrzik a mai napig.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-17 08:00 Cikk megjelenítése: 187 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1051
szavazógép
2025-10-17: Közélet - Bartos Lóránt:

Sebesség és adrenalin Kézdivásárhelyen (TESS Rally Brassó, 2025)

Idén a TESS Rally Brassó új mérföldkőhöz érkezik: a verseny történetében először látogat el Kézdivásárhelyre, Kovászna megyébe. Ez a bővítés nem csupán egy új útvonalat jelent, hanem igazi hidat képez a rali világa és a motorsport iránt rajongó helyi közösség között. A szervezők célja, hogy a sebesség, a technika és a közösségi élmény egyetlen nagy ünneppé olvadjon össze, miközben több mint hatvan versenyautó szeli át a megye legszebb és legtechnikásabb útvonalait.
2025-10-17: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Önálló életre nevel a Szamaritánus Ház (Védett otthonok fogyatékossággal élőknek)

Szalagvágással, istentisztelettel, szívből jövő jókívánságokkal, szabadtéri koncerttel ünnepelték tegnap délután Sepsiszentgyörgyön a Szamaritánus Ház megnyitóját. A Diakónia Keresztyén Alapítvány új, Gyöngyvirág utcai központja az elfogadás, a biztonság és a remény otthona kíván lenni, ahol a következőkben 26 fogyatékkal élő személy kezdhet önálló életet szakmai támogatás mellett.
rel="noreferrer"