Szalagvágással, istentisztelettel, szívből jövő jókívánságokkal, szabadtéri koncerttel ünnepelték tegnap délután Sepsiszentgyörgyön a Szamaritánus Ház megnyitóját. A Diakónia Keresztyén Alapítvány új, Gyöngyvirág utcai központja az elfogadás, a biztonság és a remény otthona kíván lenni, ahol a következőkben 26 fogyatékkal élő személy kezdhet önálló életet szakmai támogatás mellett.

Ragyogó napsütésben, különösebb ceremónia nélkül, arcukon mosollyal vágta el a Szamaritánus Ház bejárata előtt kifeszített vörös szalagot tegnap délután két fiatal, majd bevezették az épületbe a népes vendégsereget. Az esemény házigazdája, Olcsvári Tünde, az Írisz Ház vezetője egyházi és világi elöljárókat is köszöntött, és arról beszélt, a Szamaritánus Ház révén „olyan otthon született, ahol a törődés és a figyelem kézzel foghatóvá válik, ahol az emberi méltóság tisztelete, az elfogadás és a remény a mindennapok természetes részévé lesz”.

Hálaadó istentiszteleten Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke az Apostolok cselekedeteiből (ApCsel 5, 12–16.) idézve egyebek mellett a kommunizmus által az egyház felszámolására tett kísérletre emlékeztette a közösséget. Kiemelte, bár 1990 előtt csupán egy parókiával meg egy templommal rendelkeztek a gyülekezetek, a rendszerváltást követően gombamód létesültek ifjúsági központok, diakóniai és gyülekezeti szolgálatok, öregotthonok, iskolák, óvodák és bölcsődék, „minden, amit az élő igének a meghallása és a megcselekvése eredményezett” – fogalmazott. Úgy vélte, mindaz, amit az elmúlt 35 esztendőben az erdélyi református egyház keretében sikerült megvalósítani, „az maga a csoda, hiszen a semmiből egy egész élő valóságot építettünk fel, ahol megtalálja a lélek az orvosságot, de megtalálja a beteg is a gyógyulást”. Sepsiszentgyörgyön is ez történt, ami megvalósult, az egyházkerület leköszönő elnöksége, az anyaország költségvetési forrásai, külföldi testvérek támogatása, összefogása révén jöhetett létre.

Ft. Incze Zsolt lelkipásztor, a Diakónia Keresztyén Alapítvány kuratóriumának elnöke háláját fejezte ki, hogy a református egyház felismerte, milyen nagy szükség van a szeretetszolgálat megvalósítására, életbe léptetésére. Köszönetet mondott mindazoknak, akik naponta oroszlánrészt vállalnak az ezzel járó munka elvégzésében. A szolgálatban el lehet fáradni, de Isten segít, bátorít és velünk van – fogalmazott beszédében.

Sepsiszentgyörgy akkor lesz mindnyájunk otthona, ha mindannyian erőn felül teszünk érte, ha az emberek közötti törődés, figyelem, gondoskodás mindennapos – jelentette ki Antal Árpád polgármester. Köszönetet mondott a Diakónia Keresztény Alapítványnak és munkatársainak, akik naponta erejükön felül teljesítenek és közösségünk legérzékenyebb sejtjeivel, szöveteivel foglalkoznak. „Önök azt vállalják fel, amitől sokan menekülnek: ami másoknak teherré nőtt, Önöknek a szeretet, az erő, a hit forrása lett” – fogalmazott. Mint mondta, a Szamaritánus Ház újabb világítótorony, és közösségünknek nagy szüksége van rá.

Derzsi Ákos, a Munka- és Családügyi, Ifjúsági és Esély­egyenlőségi Minisztérium államtitkára felidézte, a tárca 2 millió lejjel támogatta a védett otthonok megépülését. Elismerte, a fogyatékkal élők megsegítését célzó munka nagy empátiát és elköteleződést igényel, a Diakónia és a hozzá hasonló szervezetek pedig azt a munkát végzik el, amely az állam feladata lenne.

A fogyatékkal élő személyek jogainak védelmét biztosító hatóság főtitkára, Romi Mihăilescu támogatásáról biztosította az új központ munkaközösségét. Kósa Ádám, a magyar belügyminisztérium fogyatékosságügyi államtitkára videoüzenetben tolmácsolta jókívánságait, Radomszki Lászlóné Mónika helyettes államtitkár pedig személyesen vett részt az avatón, megerősítve: gondoskodni csak hittel, szeretettel és szakmai tudással lehet.

A Gyöngyvirág utcai református gyülekezet alapítását, fejlődését Kató Béla emeritus református püspök idézte fel, kiemelve: az időközben belakott 1,18 hektáros területet az Olt partján a város ajándékozta a református egyháznak. Előbb imaház épült fel, majd az Írisz Ház és az idősek otthona, most pedig a védett otthon – emlékeztetett. Utóbbi kapcsán kiemelte, Makkai Péter lelkipásztor küzdött, harcolt azért, hogy ez az intézmény ma itt álljon. Az ügy mellé állt a magyar kormány is, 200 millió forinttal támogatva a megvalósítást, és nagyon sok külföldi szervezet különböző módon segítette a Szamaritánus Ház létrejöttét. A szülőkhöz szólva arról beszélt, számukra mindig az a kérdés, mi lesz a fogyatékkal élő gyermekeikkel, ha ők már nem lesznek, ki fogja őket segíteni, pásztorolni, ellátni? Úgy vélte, a Szamaritánus Ház csodája, hogy közösségben ugyan, de önálló életre tanítja, segíti gyermekeiket, nem maradnak magukra, akik mögöttük állnak, keretet adnak az életüknek.

A sepsiszentgyörgyi Szamaritánus Ház a magyar és a román kormány támogatásával, a svájci, német és holland partnerek, barátok segítségével épült fel, falai között pedig szakmai támogatással kezdhet önálló életet 26 fogyatékkal élő testvérünk – vázolta Makkai Péter lelkész, a Diakónia Keresztyén Alapítvány sepsiszentgyörgyi vezetője. Az épületben két négyszobás apartman és nyolc stúdiólakás mellett közösségi tereket alakítottak ki, illetve az adminisztráció és a foglalkozások számára is tereket biztosítanak. A munka dandárja valójában hátravan – emelte ki munkatársaihoz szólva, s ehhez a szolgálathoz kívánt számukra erőt és az Úr áldását.

Az ünnepi megnyitót követően a vendégek bejárhatták, megtekinthették a korszerűen kialakított védett otthon lakásait, amelyeket – mint elhangzott – lakóik maguk rendezhetnek be.

A rendezvényt a tetőtérben állófogadás és a fogyatékkal élők alkotta zenekar, a Music Mánia koncertje zárta.