Labdarúgás, 3. LigaBrăila megyében lépnek pályára

2025. október 17., péntek, Sport

Idegenbeli mérkőzésekkel folytatják szereplésüket a harmad­osztályú labdarúgó-bajnokságban a háromszéki csapatok, amelyek ezúttal Brăila megyébe utaznak. A kilencedik fordulóban a táblázatban második Kézdivásárhelyi SE ma 15 órától az FC Unirea Brăila otthonában játszik Chiscani-ban, míg a legutóbbi három összecsapását megnyerő Sepsi OSK II. szombaton 15 órától az újonc CS Victoria Traian vendégeként lép pályára a Mircea Ceicu Stadionban.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

A múlt hétvégén a Liviu Negoiță irányította kézdivásárhelyi együttes hazai pályán megérdemelten dia­dalmaskodott a Petrolul Ploiești II. felett (3–1), míg a rangsorban kilencedik FC Unirea Brăila a papírformát borítva döntetlent játszott az Unirea Braniștea otthonában (2–2). A céhes városi és a Duna-parti alakulat korábban kétszer mérkőzött meg a harmadosztályban, az előző szezonban mindkét találkozó végén a felső-háromszéki gárda ünnepelhetett, amely előbb a Sinkovits Stadionban nyert (3–1), majd a kiszállásról is három ponttal térhetett haza (0–1). Az immár három hete veretlen sepsiszentgyörgyi együttes a hétvégén rangadót vív, a piros-fehér mezesek az újonc CS Victoria Traian vendégeként igyekeznek megszerezni a mostani idényben a második idegenbeli sikerüket. Mindkét alakulat győzelemmel melegített a szombati összecsapásra: Nagy Sándor legénysége meglepetésre jobbnak bizonyult a CS Păulești csapatánál (1–0), a Bogdan Grigore vezette Brăila megyei labdarúgók pedig a CSM Râmnicu Sărat ellen hozták a kötelezőt (2–3).

A kilencedik forduló programja: * ma: Petrolul Ploiești II.–CSO Plopeni (15 óra), FC Unirea Brăila–Kézdivásárhelyi SE (15 óra), Galaci Oțelul II.–Unirea Braniștea (15 óra), CS Blejoi–CSM Râmnicu Sărat (15 óra) * szombat: CS Păulești–Sporting Liești (15 óra), CS Victoria Traian–Sepsi OSK II. (15 óra). (miska)

